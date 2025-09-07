La emotiva reaparición pública de Gustavo Yankelevich junto a Valentín Yan a más de un mes de la muerte de su nieta

Valentín Yan fue apoyado por su abuelo Gustavo, quien apareció públicamente luego de la muerte de su nieta Mila (Instagram)

La inesperada muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich por parte de su hijo Tomás, tras un accidente náutico en Miami, sumió en un profundo dolor no solo a la familia sino también al mundo del espectáculo. Con el correr de las semanas, la creadora de exitosas tiras juveniles y el productor comenzaron a asomar nuevamente en redes sociales, mostrando poco a poco señales de recuperación. En las últimas horas, Gustavo dio un nuevo paso al aparecer en público para acompañar a uno de sus nietos mayores: Valentín, hijo de la recordada Romina Yan y Darío Giordano, en un momento que conmovió a quienes siguen de cerca la historia de esta familia.

Por la octava fecha de la temporada del TC 2000, Valentín logró su primera pole position dentro de la categoría y lo festejó junto a su abuelo Gustavo. El escenario elegido fue el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, donde el joven piloto vivió la mejor performance de su incipiente carrera. A través de su cuenta de Instagram, compartió la alegría por el logro y dedicó un mensaje especial: “Segundo puesto en la carrera uno del finde, vamos con todo mañana por la victoria tenemos un gran auto. Gracias a todo el Ambrogio Racing y al mejor ingeniero Víctor Margaria. Gracias a Gustavo Yankelevich, que es la mejor compañía que puedo tener en mis carreras. Este es un fin de semana muy especial y arranco de la mejor manera. Gracias Valentina Pastore por bancarme siempre te amo“.

Las imágenes que rápidamente ganaron espacio en redes lo mostraron posando con el trofeo de su logro y también con su novia, Valentina, a quien le dedicó palabras de amor en su misma publicación. Sin embargo, las fotos que más llamaron la atención fueron aquellas donde se lo ve acompañado su abuelo, quien posó a su lado mientras el joven sonreía, dejando ver la importancia de ese apoyo en un momento tan especial.

Valentín junto a su abuelo, Gustavo, luego de quedar en segundo puesto (Instagram)

No pasó mucho tiempo para que los mensajes de cariño y apoyo colmaran la sección de comentarios en la publicación. Uno de los más destacados fue el de su abuela, Cris, quien escribió: "Grande Valen, ¡mañana estamos a tu lado con toda la fuerza y el alma en vos! ¡Vamos nietito, lo que sea será genial!“. Estas palabras reflejaron el acompañamiento de la familia en un tiempo de tanta sensibilidad, mostrando una vez más el lazo irrompible que los une.

En las horas previas, la historia de Morena también estuvo bajo los reflectores, tras aceptar la invitación a participar del programa de streaming de su escuela de arte. Fue allí donde la creadora de fenómenos como Floricienta y Casi Ángeles se animó a hablar del duelo, de la decisión de regresar al escenario y de la resiliencia con la que enfrenta cada embate de la vida. La ocasión resultó ser su primera aparición pública luego de la tragedia familiar, durante uno de los shows de Erreway, y no esquivó el tema al compartir cómo fue ese reencuentro con el público: “Muchísimo. Aparte, encontrarte con afectos, con gente que amás arriba de un escenario y que no tenés nada especial para hacer, sino estar ahí abrazándolos y diciendo algunas palabras de lo que es la rebeldía para nosotros”.

El joven piloto automovilístico junto a su novia (Instagram)

El trofeo que obtuvo durante su último performance en el autódromo (Instagram)

En su intervención, la productora profundizó en el sentido de esa rebeldía que la define: “Como algo poderoso la rebeldía, la rebeldía del alma, la del corazón, la que te posiciona en un lugar de decir hacia allá voy”. Volver al escenario fue, según confesó, un acto de carga sentimental enorme, una decisión tomada con mucha dificultad tras la reciente pérdida: “Fue muy emotivo. Fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila, que yo aparecía en público. Y bueno, lo único que les pedí, por favor, es que no estaba para hacer notas y ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía. Que para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir. No digo vivir en rebeldía porque seríamos unos niños un poco… Caprichosos. Digo la rebeldía como acto de vida. Decir: ‘Bueno, no es lo que el mundo me impone’. Yo también tengo mi propio mundo adentro y quiero esto y voy a por esto. En el buen sentido de la palabra. No es una guerra, no es pelearme con alguien, es tener esa actitud: Che, tengo cierta rebeldía y me parece como que es un buen adjetivo. Que tengo el corazón rojo al fuego vivo. Tengo un montón de proyectos´´”.

A más de un mes de la muerte de su nieta y un nuevo aniversario del fallecimiento de su hija, Cris Morena se sinceró frente a las cámaras (La Pecera - OM)

A pesar del dolor, la creatividad sigue ocupando un lugar central en la vida de Cris. Así como sucedió en otras pérdidas irreparables, como la de su hija Romina, la reconocida creativa reconoció que los días más tristes también pueden ser la semilla de nuevos proyectos: “Exploté de proyectos en esta última semana cuando debería ser una semana normalmente, quizá muy triste todavía. Bueno, no sé qué me pasó. La tristeza se transformó en proyectos. El corazón se me puso como abierto, total. Y tenemos un montón de proyectos para Om, para nosotros, para la vida, nuevas cosas para hacer, pero muy importantes”.

De esta manera, el regreso de Gustavo y Cris al centro de la escena estuvo marcado por la emoción, la compañía familiar y una certeza compartida: el motor para seguir se renueva entre afectos, recuerdos y el impulso de seguir construyendo futuro, incluso en los momentos más difíciles.