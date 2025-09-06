Teleshow

Bikini, playa y familia: Evangelina Anderson y su hermana Celeste sorprendieron en sus primeras vacaciones de soltera

La modelo viajó a México para vivir su primera escapada luego de su separación con Martín Demichelis

Por Lucía Consiglieri

Evangelina Anderson está viviendo sus primeras vacaciones de soltera (Foto: Instagram)

Evangelina Anderson vive sus primeras vacaciones de soltera y decidió compartir los momentos clave de esta experiencia a través de sus redes sociales. En esta ocasión, su viaje tiene un sello familiar: la mediática escogió disfrutar de playas paradisíacas y jornadas de relax junto a sus padres y su hermana, fortaleciendo el lazo íntimo que acompaña esta etapa de cambio personal.

En las imágenes que publicó en sus historias de Instagram se observa la impronta colorida del destino elegido, representada en un bolso artesanal con una ilustración bordada de Frida Kahlo rodeada de flores. También compartió la clásica postal de una playa de arena suave y mar calmo bajo el cielo despejado, acompañada por el emoji de manos alzadas como síntesis del ánimo relajado y festivo que marcan estas vacaciones.

Uno de los detalles que más llamó la atención entre sus seguidores fue la aparición de su hermana Celeste. En una de las postales junto a la piscina, Celeste posa con un bikini negro y un cóctel en la mano, sorprendiendo por el gran parecido físico que guarda con Evangelina. Esta imagen, acompañada por la mención a “Sisters” y corazones violetas, reforzó la complicidad y conexión que caracteriza su vínculo. En otra story, se suman las manos de las hermanas brindando junto a los cócteles, poniendo en primer plano la importancia de la familia en esta nueva etapa.

Eva está acompañada por su hermana y una amiga
Celeste impactó con su parecido con Evangelina (Foto: Instagram=

La presencia de sus padres y hermanas marca el tono del viaje, que trasciende la idea de aventura individual para transformarse en un momento de apoyo familiar y celebración conjunta. Las imágenes de Evangelina Anderson reflejan así una atmósfera de libertad y disfrute, donde el bienestar y la alegría compartida con sus seres más cercanos se convierten en los verdaderos protagonistas. La exposición pública de estas vacaciones familiares refuerza la tendencia de mostrar la intimidad y los nuevos comienzos a través de las redes, y evidencia cómo, aun ante los grandes cambios personales, las raíces y los vínculos siguen jugando un papel central.

En este contexto de nuevos comienzos, la modelo se animó a dar un paso en su carrera que la lleva a la pantalla de Telefe y a trabajar codo a codo con Wanda Nara, con quien supo tener una fuerte enemistad.

El jueves por la noche, al término del partido de Argentina-Venezuela, Wanda y Vero Lozano comenzaron la tarea de dar los nombres de los integrantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality de cocina más famoso de la pantalla chica.

Wanda Nara habla de su relación con Evangelina Anderson (Video: Telefe)

Durante el programa, los guiños de complicidad y ciertos silencios elocuentes anticiparon lo que se vendría. No faltaron los momentos de tensión, como aquel dedicado a una de las nuevas participantes: Anderson. “No sé cómo está ella en la cocina. Viene muy bien, tiene unas curvas que son una autopista perfecta. Un lomazo. Comparte algo con mi hijo mayor”, lanzó Nara, al abrir paso a una anécdota personal.

Fue entonces cuando intervino Lozano: “Ustedes en algún momento era como que se odiaban”. La respuesta de Wanda no dejó espacio para dudas: “Sí, nos odiamos. Nos hemos odiado mucho tiempo. Pasó de todo entre nosotras. Pero bueno, la vida nos unió. Viste que la vida tiene muchas vueltas, y hoy compartimos el mismo edificio, la maternidad, un pasado muy parecido. Las dos hemos vivido en Europa. Ella creo que en el último tiempo estuvo en México”.

La conversación, lejos de disipar las distancias, profundizó en la historia de reencuentros y afinidades: “Ella dejó como en pausa su vida para acompañarlo a Demichelis. Y están las dos solteras, mami”, aportó Lozano. Allí, Wanda sumó una de esas frases que pisan fuerte: “Yo, por ejemplo, tengo cinco, pero siempre cuento tres más, por las dudas. Yo digo: si Eva tiene que hacer algo, sabe que cuenta conmigo”, admitió, al subrayar una cercanía inesperada que el tiempo y las circunstancias tejieron. El gesto de solidaridad quedó en el aire: “Pasamos a ser casi familia. Así que estoy muy contenta de que sea parte aunque no sé cómo cocina”, remató.

