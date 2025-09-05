Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”

Luisana Lopilato sorprendió al equipo de filmación con un plato argentino

Radicada hace años en Canadá, donde formó una familia con Michael Bublé y sus hijos Noah, Vida, Cielo y Elías, Luisana Lopilato nunca se olvida de sus raíces argentinas. La actriz vuelve siempre que puede al país, ya sea por motivos profesionales o para descansar y visitar a sus seres queridos. Y cuando se encuentra lejos de su casa, encuentra la manera de acortar la distancia y acercar los afectos.

Por estos días, la actriz de Casados con hijos se encuentra filmando su nuevo proyecto en California. Y en la última jornada se las ingenió para conectar una vez más con su país a través de una de las ligazones más importantes: la comida. La modelo llevó para compartir con el equipo de filmación un plato típico de su país. Y en este caso, el vínculo corrió por partida doble, ya que se trató de una elaboración casera de su mamá.

En el video compartido por la actriz, se ve a un integrante del staff paseando con una bandeja y ofreciendo a sus compañeros “argentinian empanadas”. Ante cada agradecimiento, el hombre aclara que no las hizo él, sino Luciana. Entonces, se escucha la voz de la artista exclamando con orgullo. “Mi mamá”, tal como lo escribió sobre el video.

Luisana Lopilato durante su filmación en California

Como lo demostró en este gesto, en todo momento, Lopilato muestra la camaradería que reina durante la filmación. Sin dar más detalles, como es común en estos casos, la actriz apenas muestra algunas postales de lo que será su próximo trabajo. Se la vio manejando por un bosque y abrazando a un caballo, como para que sus seguidores vayan imaginando por dónde puede ir la trama. “Seguimos con el rodaje y cada jornada es mejor que la anterior. Todo el equipo está entregado y la emoción no para de crecer”, escribió, para describir su entusiasmo.

El último paso de Luisana Lopilato por la Argentina

A mediados de año, la actriz tuvo una estadía prolongada en su país, ya que estuvo filmando una producción basada en la figura de Pepita La Pistolera, una de las grandes leyendas de la historia criminal argentina. Antes de partir con destino a Vancouver, compartió en redes sociales un video que funcionó como un repaso emocional de su paso por el país.

Allí reunió escenas de su rutina laboral y familiar repartidas entre Buenos Aires y Mar del Plata, acompañadas por la oportuna canción “No es mi despedida” de Gilda. En el montaje se destacan registros de rodajes cinematográficos, encuentros con familiares y reuniones con amigos. La actriz agradeció el cariño recibido: “Gracias de corazón por tanto amor y tanta generosidad. Nunca es un adiós, siempre es un hasta pronto”, escribió en la publicación.

Luisana con su mamá y sus hermanos en Mar del Plata

El recorrido incluye imágenes en camarines, con su equipo de estilistas y producción, y también fotos junto a sus hermanos y su madre en la playa de Mar del Plata. La ciudad feliz fue el principal escenario de rodaje de Pepita la Pistolera y sus calles y su clima otoñal se llevaron buena parte de las instantáneas. También se la vio en postales clásicas de Buenos Aires, como la avenida 9 de Julio o la cancha de River, donde fue a alentar a la selección argentina.

“Qué tristeza cuando se van. Los amo”, escribió su hermana Daniela, sabiendo que ya la empezaba a extrañar, en tanto Michael Bublé, quien la acompañó en una etapa de la grabación, dejó una hilera de corazones y banderas argentinas. Una muestra más de ese amor que nació con un flechazo en el Teatro Gran Rex y que creció entre dos tierras y de punta a punta del continente hasta conformar una de las familias más lindas del espectáculo.