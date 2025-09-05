La insólita reacción de Cami Homs cuando le preguntaron por el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

La reacción de Cami Homs cuando le preguntaron por el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel (Video: El Trece)

Cami Homs, dejó atrás su relación con Rodrigo De Paul y se encuentra en uno de los momentos más felices, está esperando a su primer hijo junto a José Sosa. Si bien ella dejó el pasado atrás, la relación del número 7 del seleccionado mayor con Tini Stoessel la volvió a poner en el centro de la escena y en una entrevista con Puro Show (El Trece) dejó entrever su incomodidad.

En un principio los cronistas enviados le preguntaron por la feliz etapa que está transitando junto al jugador de Estudiantes de la Plata. "Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Tuve antojos, no muy raros, pero sí, hubo cositas“, contó acerca de estos meses de embarazo que estuvo transitado. Esta noticia fue una sorpresa para todos, pero sobre todo para los dos pequeños que tuvo junto a De Paul, es por esta razón que Cami tomó la decisión de ir despacio: ”Les conté de a poquito, va fluyendo todo bien. Al principio costó, pero bueno, ahora todo súper”.

Hasta este momento la conversación fluía de la mejor manera posible, Homs estaba con una sonrisa dando detalles de su presente laboral, pero cuando le preguntaron por los rumores de casamiento de su expareja y la cantante de “De Papel” su semblante cambió y decidió abandonar el móvil. "¿Cómo vivís el tema del casamiento de Rodrigo con Tini? ¿Te enteraste por los medios o por tus hijos?“, fue la pregunta que le hizo el enviado por el programa de El Trece.

Esta consulta hizo que le cambie la cara al instante y su respuesta lo dejó saber. "No voy a hablar de ellos, ¡gracias, chau!“, dijo mientras empezaba a caminar para irse del lugar, sin embargo, no tardaron en volver a preguntarle por el tema, si se había entrado por los medios o sus hijos le habían dado al feliz noticia y nuevamente fue tajante: ”No, no voy a hablar de ellos, gracias. No, no sé nada, gracias“.

Cami y Rodrigo le pusieron fin a su relación en el año 2021

La tensión en este trío tiene su origen en el inicio de la historia. Si bien De Paul sostiene haber iniciado su relación con Stoessel a fines de 2021, tras separarse de Homs a mediados de ese año, la modelo no comparte por completo esa versión, lo que ha generado una suerte de “enemistad silenciosa” entre las partes en estos años.

En el piso del programa defendieron esta actitud de la influencer de negarse a hablar del padre de sus dos hijos y explicaron la razón de este silencio. Angie Balbiani detalló que “la relación entre Camila y Rodrigo es puramente contractual”. Pampito reforzó este concepto: “Como dice Angie, la relación es contractual. Entonces no es cordial”. Dentro de este acuerdo figura la confidencialidad como elemento central: “Parte de ese contrato es no hablar el uno del otro. Y en caso de que hablen el uno del otro, se revée el contrato. Y dentro del contrato está la plata que ella recibe mensualmente y el acuerdo que tienen con los hijos”, profundizó Balbiani.

Pampito sumó: “Por supuesto que es entendible que no quiera hablar del tema. Sobre todo porque si ya están medianamente en paz, por más que no haya vínculos, y acordaron, como dice Angie, un contrato donde no se puede hablar de uno el otro. Está bien, está pasando otro momento, está en otra, va a ser mamá”.

Distintas voces del entorno mediático, como Pochi, aportaron detalles sobre la particular logística familiar posterior a la separación: “En su momento, ella tenía que llevar a los chicos, él pedía que fuera la madre. Ahora que ya está en pareja con José Sosa, la madre de Rodrigo de Paul lleva a los chicos”. Esto reafirma la estricta separación de roles y la ausencia de una relación fluida, más allá de los compromisos parentales y los acuerdos legales vigentes.