La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién

Nico Vázquez compartió el recital de Erreway

La reciente aparición pública de Nico Vázquez en el Movistar Arenas marcó un punto de inflexión en su vida personal tras la separación de Gimena Accardi. Acompañado por sus amigos, el actor eligió este evento para apoyar a su amigo Benjamín Rojas, quien se encuentra realizando una serie de presentaciones junto a Felipe Colombo y Camila Bordonaba en el regreso de Erreway.

Después de dos meses desde que confirmó públicamente el fin de su relación con Gimena Accardi y con el divorcio ya formalizado, Nico Vázquez atraviesa un proceso de reconstrucción emocional. Aunque en las semanas posteriores a la ruptura surgieron rumores que lo vinculaban sentimentalmente con algunas colegas, él mismo ha declarado que permanece solo y enfocado en “cerrar duelos”, lo que, según sus palabras, no le permite abrirse a nuevas relaciones en este momento.

Durante las últimas semanas, el actor optó por mantener un perfil bajo, limitando sus salidas a actividades esenciales como comer fuera, asistir al teatro o cumplir con compromisos laborales. La asistencia al concierto de Erreway representó una excepción significativa en su rutina reciente. En el estadio, además de compartir la velada con su círculo cercano, se reunió con Benjamín Amadeo, sumando así otro encuentro con amigos del medio.

Nico Vázquez y su presencia en el recital de Erreway

La reaparición pública de Nico Vázquez en compañía de amigos y colegas evidencia su búsqueda de contención y apoyo en el entorno cercano, mientras transita una etapa de cambios personales significativos.

Leo Messi y Nico Vázquez juntos en el escenario de Roky

El día anterior a este evento, Nico Vázquez vivió otro momento especial cuando Lionel Messi, con quien mantiene una amistad, visitó el teatro para presenciar la obra “Rocky”. Aunque los martes no suele haber función, el actor organizó una función privada para el futbolista, ya que era el único día libre que tenía. Esta iniciativa permitió a Messi disfrutar de la obra y a Vázquez compartir una noche distinta junto a invitados seleccionados, lo que el actor describió como “momentos especiales que llenan el alma”.

La noche del martes en el Teatro Lola Membrives se transformó en un escenario inesperado para la emoción y la sorpresa: Lionel Messi, acompañado por su familia, asistió de incógnito a la función de Rocky, protagonizada por Nico Vázquez. La presencia del futbolista, que se encuentra en Buenos Aires para disputar el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en territorio argentino, se mantuvo en secreto hasta el final de la obra, generando un clima de expectativa y asombro entre el elenco y el público.

Leo Messi y Nico Vázquez, un reencuentro muy esperado

La amistad entre Messi y Vázquez se remonta a casi una década atrás, cuando ambos se conocieron en un ascensor en New Jersey, antes del recordado triunfo 4-3 de la Selección Argentina sobre Brasil. En una entrevista reciente, Vázquez evocó ese primer encuentro con humor y admiración: “Yo lo conozco el día del 4 a 3 a Brasil, en New Jersey. Estoy en el ascensor y alguien dice: ‘Ahí baja el enano’. Se abre el ascensor antes del partido y estaban el Kun Agüero, Mascherano. Yo no los vi. Se blureó todo alrededor de él. Lo vi a él solo como con un halo de luz. Yo estaba entregado. Como desnudo diciendo: ‘Soy tuyo’”.

La relación, nacida en ese instante, se consolidó a través de cenas y encuentros, con la complicidad de amigos en común como Adrián Suar. La llegada de Messi al teatro fue cuidadosamente planificada. Solo Nico Vázquez estaba al tanto de la visita; el resto del elenco desconocía la presencia del astro. Antes de que comenzara la función, ambos compartieron un saludo privado en los camarines, un espacio que, según la crónica, se asemeja a la intimidad de un vestuario previo a un gran partido.

Nico Vázquez le agradeció a Lionel Messi por haber asistido a su obra: "Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar"

Durante la función, la atención del público se centró en el escenario, sin sospechar la sorpresa que aguardaba. Al finalizar la obra, Nico Vázquez invitó a Messi a subir al escenario, desatando una ovación que llenó la sala. De pie ante los espectadores, el capitán de la Selección Argentina compartió su emoción: “Una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque casi siempre están en Rosario”, expresó, visiblemente conmovido.

Lionel Messi recibió una ovación al subir al escenario que resultó impactante

En su intervención, Messi cumplió una promesa hecha a su amigo: “Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”.La reacción del público fue inmediata y contundente: la ovación que recibió Messi al subir al escenario resultó impactante.