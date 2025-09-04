Teleshow

Eugenia Rodríguez maravilló La Voz Argentina con una balada inolvidable de Céline Dion en una noche de doble eliminación

La concursante del equipo de Miranda! se lució en el talent show al interpretar el éxito “It’s all coming back to me now” de la diva canadiense. El triple empate y dos despedidas

Eugenia Rodríguez maravilló en La Voz Argentina con una balada inolvidable de Céline Dion (Video: La Voz Argentina/ Telefe)

En una semana de Los Rounds de La Voz Argentina, una etapa inédita en el mundo que se inauguró en nuestro país, la noche del miércoles tuvo las actuaciones del equipo de Miranda! En una jornada de tensión se vivió un triple empate y dos despedidas. La actuación que se robó todos los aplausos fue la de Eugenia Rodríguez, quien desplegó todo su virtuosismo con uno de los hits de Céline Dion. Nada más y nada menos.

Al team de ocho de la banda se sumó la presencia del reciente ganador de El Regreso, Leandro Colman, elevó a nueve el número de participantes bajo la tutela del dúo pop, a pesar de que solo siete podían avanzar a la siguiente etapa.

Luego de escuchar a todos los concursantes, Ale Sergi tomó la palabra para destacar la importancia de vivir plenamente la oportunidad: “El consejo más importante que podemos darles no tiene que ver con la interpretación ni con el canto, sino con la oportunidad que ustedes están viviendo. Nosotros deseamos de puro corazón que la sepan aprovechar. Abrácense a este momento”.

Eugenia Rodríguez desplegó todo su virtuosismo con uno de los hits de Céline Dion (La Voz Argentina, Telefe)

El criterio era estricto: solo un artista llegará a la final, por lo que Sergi aconsejó a los participantes crear sus propios shows y fortalecer los seguidores que han cultivado hasta ahora. A continuación, llegó el turno de anunciar a quienes avanzaban directamente al segundo round. Juliana Gattas confirmó: “La primera persona salvada del Team Miranda! es Eugenia Rodríguez”. La decisión no sorprendió a nadie.

La joven tucumana tuvo el desafío de interpretar “It’s all coming back to me now” de la diva canadiense y, según contó, su cantante favorita. La complejidad técnica de la canción de 1996, sumada a una interpretación sentida de la concursante, consiguieron que su presentación sea todo un éxito. El público presente en el estudio, el resto de los coaches y sobre todo, las redes sociales celebraron una de las actuaciones más memorables de la concursante y de esta temporada.

Luego de salvar a Eugenia, Ale Sergi sumó a Emiliano Villagra, y dejo para el final uno de los favoritos de esta edición. “La última persona del Team Miranda! salvada va a ser Pablo Cuello”, confirmó el dúo, sobre el joven de voz grave que se puso a disposición de “Oh, pretty woman” de Roy Orbison.

El team Miranda! tuvo un triple empate en Los Rounds de La Voz Argentina y tuvieron que eliminar a dos participantes (Video: La Voz Argentina/ Telefe)

La mecánica continuó con la votación de los otros coaches, que nuevamente derivó en un triple empate. “Hoy van a quedar dos en el camino, porque hay un participante más por El Regreso. Hay dos personas que fueron las más votadas y ya pasaron...”, explicó Nico Ochiatto. “Quien se mete es Sofía Verna y la segunda persona más votada es Aimel Sali”, terminó anunciando.

El conductor detalló que hubo un cuarto integrante con el puntaje más bajo, cuya eliminación era irreversible: “Lamentablemente la persona que se queda en el camino del Team Miranda! esta noche es Leandro Colman”, anunció, sobre el participante que había vuelto a la competencia luego de ser el más votado por la gente y después de superar el segmento que conducía Karina La Princesita en Luzu TV.

La decisión final quedó en manos de Miranda!, quienes debieron elegir entre Joaquín, Josué y Thomás qué dos concursantes seguirían en competencia. “Primer persona salvada por Miranda! es Joaquín Martínez”, expresó Juliana, y Ale completó: “Vamos a salvar a Thomás Guzmán”. Así, Josué Cordero se convirtió en el segundo eliminado de la noche.

Leandro Colman, Josué Cordero, Joaquín Martínez y Thomás Guzmán en la definición de La Voz Argentina

Al concluir el primer round, el equipo quedó conformado por Joaquín Martínez Urrutia, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimel Sali avanzan un paso más en el certamen, mientras siguen despidiéndose algunos de los participantes más queridos de esta temporada.

