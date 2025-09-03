Teleshow

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”

Con dolor y nostalgia, el cocinero evocó la figura de su padre, quien falleció durante la pandemia

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Coco Carreño recordó a su padre

El recuerdo al doctor Cesar Carreño fallecido hace cinco años a causa del Covid-19, sigue marcando profundamente a su familia, y en especial a su hijo Coco Carreño.

En esta fecha significativa, el cocinero compartió un mensaje en el que evocó la figura de su padre y reflexionó sobre el impacto que tuvo su partida, no solo en el ámbito familiar, sino también en quienes atravesaron pérdidas similares durante la pandemia. “Hace cinco años que se murió mi viejo de Covid, para el mundo médico, el doctor Cesar Carreño”, expresó, subrayando la vigencia de la memoria y el dolor que persiste.

El mensaje, dirigido tanto a su padre como a quienes han perdido seres queridos en circunstancias parecidas, buscó evitar el tono sombrío y centrarse en la importancia de mantener presente lo positivo. Coco explicó que en sus redes sociales procura mostrar aspectos luminosos de la vida, convencido de que esa es la mejor manera de transitarla. No obstante, reconoció que la muerte forma parte de la existencia y que, en este caso, lo más difícil no fue solo la pérdida, sino la manera en que ocurrió. “El problema no es la muerte, sino bueno, que fue duro y que no fue justa la forma en la que mi viejo se murió de Covid hace cinco años ya”, afirmó, haciendo hincapié en la sensación de injusticia que rodeó el desenlace.

Coco Carreño escribió el día
Coco Carreño escribió el día que su padre falleció en su cuenta de Instagram

El hijo remarcó que nadie ha olvidado a su padre y que su presencia sigue siendo constante en sus pensamientos. Más allá del dolor inherente a la muerte de un padre, insistió en que lo más difícil fue la forma en que se produjo la despedida. “La verdad que no se merecía irse de este mundo de esa forma”, sostuvo, reflejando el sentimiento de muchos que atravesaron situaciones similares durante la pandemia.

Coco Carreño y su madre
Coco Carreño y su madre María Sofía

En su cierre, el mensaje se dirigió a todas las personas que sufrieron pérdidas durante la pandemia, extendiendo un saludo solidario y reconociendo el dolor compartido. “Un beso grande para todas las personas que perdieron a alguien en la pandemia, como nos pasó a nosotros, a mi familia y a mí con mi viejo, que era un tipo fantástico y que cada día que pasa lo extrañamos”, concluyó, reafirmando el vínculo inquebrantable con la memoria de su padre el Doctor Carreño y la empatía hacia quienes vivieron experiencias similares.

El llanto de Coco frente a la realidad el día que murió su padre

El impacto de la pandemia de coronavirus se hizo sentir de manera devastadora en la vida de Coco Carreño, quien, entre lágrimas, compartió el dolor por la reciente pérdida de su padre, el doctor César Carreño, a causa de la enfermedad. La noticia, que se conoció apenas un día después del fallecimiento, expuso no solo la dimensión personal de la tragedia, sino también el compromiso inquebrantable del médico, quien, a pesar de tener 82 años y pertenecer al grupo de riesgo, decidió continuar atendiendo a sus pacientes hasta el final. Durante una videollamada en el programa LAM de El Trece, Carreño no pudo contener el llanto al intentar agradecer el espacio para hablar de su padre.

El recuerdo del doctor Cesar
El recuerdo del doctor Cesar Carreño simboliza el dolor y la resiliencia de quienes perdieron seres queridos por covid-19

La emoción lo superó, y fue el conductor Ángel De Brito quien debió explicar el motivo de la comunicación: la muerte de César Carreño por coronavirus. El cocinero expresó su deseo de rendir homenaje al legado de su padre y pidió disculpas a la audiencia por su estado, aunque la empatía de quienes lo escuchaban resultó inmediata.

El doctor César Carreño padre
El doctor César Carreño padre de Coco

César Carreño, conocido como “el doctor Agost Carreño”, dejó una familia numerosa: siete hijos y nueve nietos. Aunque presentaba algunas complicaciones de salud propias de su edad, su hijo lo describió como una persona “impecable”. Su carrera médica se desarrolló principalmente en el Sanatorio Mitre, donde trabajó durante décadas. Según el relato de Coco Carreño, su padre eligió seguir trabajando pese a los riesgos, motivado por la responsabilidad hacia sus pacientes, en su mayoría trasplantados renales. Cuando la familia le pedía que no fuera al hospital, él respondía: “Si yo no voy a trabajar me muero. O me mata el Covid, o me mata quedarme en mi casa”.

Un cumpleaños de Coco Carreño
Un cumpleaños de Coco Carreño junto a sus padres

Coco Carreño recordó: “Lo más doloroso es que me dijo: ‘Llevate todas mis cosas’. Agarré una bolsa limpia, me llevé toda la ropa de mi papá, los documentos. Y sentí que era la despedida, que no iba a poder salir de ahí. Y no salió, no resistió. Peleó un mes entero, todo lo que pudo. Y yo desde ese sábado a la noche soñé que se iba a morir. Esa es la verdad. Lo soñaba, y me sentía horrible por soñarlo”.

El médico que atendió Carreño hasta el final le transmitió a su hijo una reflexión sobre la vocación de su padre: “Tu viejo no era un soldado, porque a un soldado lo mandan. En cambio, un guerrero va. Y él, fue”. Esta definición, que Coco Carreño compartió conmovido, resume la actitud del doctor, quien nunca dejó de preocuparse por sus pacientes, incluso durante su internación. Según su hijo, “mi viejo se sacaba la mascarilla y atendía por teléfono a los pacientes”.

Temas Relacionados

Coco CarreñoCocineroCovid-19PandemiaCuarentena

Últimas Noticias

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión

El futbolista comenzó el día con un comentario que encendió las redes sociales

La provocativa frase de Mauro

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino

En diez años de carrera, la compañía brilló en escenarios tan diversos como Dubai, Nueva York y Montecarlo, entre tantos otros. A su regreso de China, el director Matías Jaime le cuenta a Teleshow los secretos de un espectáculo con ADN gauchesco y alcance internacional

Viaje al corazón de Malevo,

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La empresaria volvió a su departamento en el Chateau Libertador y sorprendió a los seguidores con las imágenes de un animalito caminando por el living

El lado íntimo de Wanda

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

El futbolista asistió al teatro Lola Membrives para ver al actor en Rocky y generó una revolución a cada paso

La visita de Lionel Messi

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo

Mientras disfruta de sus planes junto a su hija Gina, la actriz abordó las especulaciones sobre su maternidad con una estrategia sorprendente

La contundente respuesta de Emilia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identificaron un agujero negro supermasivo

Identificaron un agujero negro supermasivo que desafía las teorías sobre el origen del cosmos

Javier Timerman analizó las últimas medidas económicas: “Después de las elecciones va a haber que hacer un cambio”

Terrenos anegados por la lluvia y luminaria deficiente: una por una las advertencias del gobierno de Kicillof a la Casa Militar por la visita de Milei a Moreno

Condenaron a prisión perpetua al acusado por el homicidio del rapero Lautaro Leandro

Dólar hoy: a qué precios se operan las distintas cotizaciones este miércoles 3 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió sobre

La Unión Europea advirtió sobre una “alianza autocrática” tras la cumbre de Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un

La defensa del ex edecán de Jair Bolsonaro afirmó que dio pistas sólidas sobre la trama golpista

Sofia Coppola presentó en Venecia su documental sobre el proceso creativo de Marc Jacobs

Un atentado suicida en Pakistán dejó 13 muertos y al menos 30 heridos: el gobierno apunta a “terroristas apoyados por India”

Científicos descubrieron tres nuevas especies de anguilas eléctricas con descargas récord

TELESHOW
La provocativa frase de Mauro

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo