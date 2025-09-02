Teleshow

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

En Los 8 Escalones, la pregunta de Barbie Simons le dio pie a la conductora para narrar una desopilante anécdota

Hugo Martin

Por Hugo Martin

El día que Robert De Niro le dijo "no" a Pampita

En Los 8 Escalones, por Eltrece, la tensión iba en aumento durante la definición del finalista por el premio de un automóvil. La dinámica del programa giraba en torno a la consulta que hizo Barbie Simons sobre el actor norteamericano Robert De Niro según el sitio especializado en cine IMDB: “De Niro. Múltiples premios. Películas. La pregunta es. ¿Qué edad tiene?”.

Mientras los concursantes pensaban, la conductora, Pampita, trajo al presente una insólita anécdota con el famoso intérprete: “Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Hay otro más. Esperé un montón de tiempo”.

Barbie Simons, conocedora de la modelo, le dio el pie justo para que continúa relatando: “De colección. ¿Dónde te lo encontraste?”. Pampita detalló que el encuentro fue en un restaurante, donde le advirtieron que no lo molestara porque estaba comiendo. “Obviamente lo entendí porque a mí me pasa. Entonces me fui fuera del restaurante y dije ‘cuando termine y salga lo molesto afuera del restaurante’. Tardó un montón en comer. Bueno, me quedé sentada en la vereda. Cuando lo veo salir le pregunto. ‘¿Me puedo sacar una foto?’ Y me dice ‘no, no, hoy no estoy bien’. Como que no quería salir en mal estado. Estaba con barba, qué sé yo. Y se fue. Y lo vi irse…”,contó.

Pampit, la conductora de Los 8 Escalones (El Trece)

La reacción en el estudio no se hizo esperar. Chiche Gelblung, parte del panel, opinó: “Que mala onda… Eso se llama mala onda”. Pampita, lejos de mostrarse molesta, justificó la actitud del actor: “No, no, yo lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa. Yo tengo una muy mala que me sacaron una vez en el gimnasio y que hasta el día de hoy dicen Pampita sin maquillaje, Pampita con maquillaje. Entonces yo lo entendí como que entendí que está bien. Él no quería salir así en la foto”.

El periodista Gustavo Grabia sumó con humor: “Pero le hubieses dicho: ‘total, Al Pacino es mejor que vos como actor’”. Pampita reafirmó su incondicionalidad por De Niro: “No, yo lo sigo admirando igual. Es uno de los actores favoritos de mi familia. Yo te entiendo, Robert. Tenés razón”.

Barbie Simons fue tajante: “Pero es bastante ortiva. No tiene muy buena fama”. Luego indagó: “¿Y cuánto tiempo te hizo esperar Robert De Niro?”. Pampita respondió resignada: “Como una hora y media sentada en la vereda”. El periodista Fernando Molinero quiso saber qué había pedido de postre el actor, a lo que Pampita aclaró: “No, es que no lo vi porque yo terminé antes de comer. Lo esperé. Qué cosa. No puedo creer”.

En cuanto a la pregunta central del programa, los participantes coincidieron en la respuesta: 82 años, edad que Robert De Niro cumplió el pasado 17 de agosto, lo que obligó a continuar la definición para determinar quién pasaba a la final.

A su edad, el actor, que hace algunos años filmó en Buenos Aires la serie “Nada” junto a Luis Brandoni, mantiene un estado físico notable. El propio De Niro reveló en una entrevista que la constancia es fundamental en su rutina: “Para mí, la clave del ejercicio es ser constante”, declaró a BBC Radio. Su entrenamiento incluye entre tres y seis sesiones semanales.

Robert de Niro le negó una foto a Pampita (REUTERS/Stephane Mahe)

El entrenador personal de De Niro, James Brady, explicó: “Robert está familiarizado con la transformación de su cuerpo y ha trabajado con entrenadores a lo largo de los años para mantener su resistencia y fuerza. Ha mantenido sus entrenamientos regulares incluso con la edad, enfocándose en el entrenamiento con pesas y cardio”. Brady añadió que el fitness es parte de la preparación del actor y de su vida cotidiana: “Considera el fitness como una herramienta de preparación para cualquier rol. Entrena con compromiso y visión”.

El cuidado físico se complementa con una alimentación seleccionada. El chef y amigo de De Niro, Agostino Sciandri, resumió la filosofía del actor: “No se trata de complicarse, sino de alimentar el cuerpo para que rinda”. Su dieta habitual incluye arroz integral, vegetales cocidos, pescados frescos y carbohidratos de calidad, pensados para aportar energía. El gran permitido de De Niro es un plato tradicional napolitano: ziti al horno, preparado con pasta, salsa de tomate, mozzarella y albahaca fresca. Sciandri precisó: “A Robert De Niro le gusta casi todo lo que no es complejo a la hora de comer. Y ziti es un plato simple y muy popular en el sur de Italia”.

