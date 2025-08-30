Tras las disculpas de Mirtha Legrand, Nico Vázquez contó cómo fue su charla con ella luego de su exabrupto

Nico Vazquez habló del pedido de disculpas de Mirtha Legrand

Luego de que Gimena Accardi confesara serle infiel a Nico Vázquez, Mirtha Legrand reaccionó y criticó la decisión de la actriz, afirmando que lo hacía ver como un “cornudo”. Poco después la diva se mostró arrepentida por sus declaraciones y le pidió disculpas al actor. Así las cosas, este viernes, el joven dio detalles de su charla con La Chiqui.

“¿Cómo tomaste las palabras de Mirtha el otro día? Se supo que te pidió disculpas, que se comunicó con vos”, comenzó diciéndole un cronista de Sálvese quien pueda (América) a Vázquez en la entrada del teatro Lola Membrives, horas antes de su actuación. En tono calmado, la expareja de Accardi afirmó: “Me pidió disculpas, no solo públicamente, sino también de forma privada. La quiero mucho”.

Acto seguido, Nicolás explicó por qué las declaraciones de Legrand no lo habían molestado: “Le dije que no sentí que fuera con intención de lastimarnos a mi o a Gime, porque sé el amor que nos tiene. Lo hablé con ella y esta todo más que bien, nos respondimos de mutuo amor. Ya está, no lo tomé con mala intención”.

En ese marco, el periodista le preguntó por los rumores de que Mirtha asistiría a una función de Rocky: “Te dijo que iba a venir, ¿te dijo eso en el llamado?”. Lejos ocultarlo, Vázquez respondió: “Sí, como viene siempre, la estoy esperando”.

Mientras Vázquez avanzaba, con la idea de terminar la nota y entrar al teatro, el comunicador le consultó cómo se sentía tras su divorcio con Accardi. “Acá estoy, laburando, y poniéndole todo”, devolvió Nicolás respecto a cómo afronta el duelo por la separación. Por último, el periodista le preguntó por su interacción con Gimena vía redes sociales: “Gime subió una foto y se vio que le habías reaccionado”. Con una leve sonrisa, Vázquez confesó por qué le había dado like a la publicación: “Sí, porque tiene que ver con su familia, mi historia, por ende, es un lugar donde íbamos, Pigüé, de donde son sus abuelos, su mamá, Bahía Blanca. Entonces me pegó porque sé que para ella significa un montón. Y uno no se da cuenta, le reaccioné olvidándome que ustedes están atentos a todo”.

Nico Vázquez se refirió a las disculpas públicas de Mirtha Legrand por decirle "cornudo"

El miércoles a la noche, la diva fue interceptada por las cámaras de Desayuno Americano (América) cuando salía de su automóvil en compañía de su amigo Héctor Vidal Rivas. Cuando fue consultada por el cronista acerca de sus dichos, ella misma reconoció su error. “Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona”, reiteró la conductora ante las cámaras. Aclaró también que nadie la retó, sino que fue ella misma quien tomó conciencia del daño que sus palabras podían haber causado en la vida personal de Vázquez. La escena resultó inesperada y generó una ovación por parte del público presente, que siempre la acompaña en sus salidas nocturnas.

El capítulo que derivó en el arrepentimiento de Mirtha se había iniciado días antes en su tradicional programa televisivo. Durante su mesa del sábado 23 de agosto en La Noche de Mirtha, la conductora abordó la reciente separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. En ese intercambio sostuvo: “Lo dejó como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero, bueno, existe, es así”. En la conversación participó Karina Iavícoli, quien argumentó sobre el derecho de la actriz a hablar públicamente y asumir su responsabilidad. Legrand, lejos de matizar su posición, fue contundente: “En general una infidelidad se oculta, no se comenta. Pero cómo habló ella, largo, a cámara, en la televisión. Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más”.