Teleshow

Alberto Cormillot celebró sus 87 años en la radio bailando tango y se convertirá en estrella de circo

Locutores y artistas celebraron al médico más famoso, quien bailó, compartió anécdotas y recibió la noticia: saldrá de gira con la compañía circense

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Alberto Cormillot bailó el tango a sus 87 años

El estudio de Radio Mitre estalló en celebración cuando Eduardo Feinmann y Marcelo Bonelli –junto a los equipos de“Alguien tiene que decirlo y Nuestra Mañana– anunciaron los 87 años de Alberto Cormillot y su festejo insólito en el circo. ¿Puede alguien de ochenta y siete años reinventarse así de cara al público, subirse literalmente al escenario y desafiar el curso natural del tiempo?

En el estudio, no faltaba nadie: locutores, productores y hasta algunos artistas del Circo Servian convertían la mañana en una fiesta insospechada. El “Doc”, como lo llaman en familia radial, no se quedó atrás. “Un adelanto de lo que se verá en el teatro”, celebraron todos, mientras Cormillot improvisaba entusiasta pasos de “La Yumba” con su compañera de baile. La escena, más que una broma, desató carcajadas y una oleada de admiración: ¿Quién diría que aún tiene nuevas versiones de sí mismo para mostrar?

No fue solo música y risas. Los payasos, con la dosis justa de humor, y los artistas del “diábolo” llevaron el ambiente a un nivel de asombro. Pero la noticia que terminó por desbordar a todos vino de boca de los propios integrantes del Circo Servian: “Nos llevamos a Alberto”. No se trataba de una metáfora. Entre bromas y halagos, confirmaron que el reconocido médico será parte de la gira nacional e internacional del circo.

Alberto Cormillot ya había desplegado
Alberto Cormillot ya había desplegado su magia en el cerco

Las justificaciones brotaban con una naturalidad emocionante: “El Doc es un suceso en ventas, en taquilla, en todo, y realmente es un compañero maravilloso que hemos descubierto también en este último tiempo”, decía uno de los protagonistas, con la genuidad de quien aún se sorprende de la vida.

Entonces, entre mate y micrófono, se desató la memoria colectiva. Recordaron los días lejanos cuando en el circo aún había animales. “Después de la prohibición, Servian se reinventa y busca un poco el lineamiento del Cirque du Soleil, que de alguna forma presenta acróbatas, payasos y algo mucho más teatral”, destacó uno de los veteranos del espectáculo. Enseguida, subrayaban el giro conceptual que trajo el futuro: “Es un concepto donde el circo se ve como una historia y es lo que nosotros estamos presentando. Nuestro show actual se llama ‘El gran sueño’ y habla sobre el cuidado del medio ambiente“. No sólo habrá números de circo –anticipaban–, sino también una historia apasionante a cargo de los payasos.

Las redes sociales, por su parte, aportaron el eco inevitable. “Un genio el doc, hermoso. Gracias, gente linda de la radio”, “Excelente Dr. Cormillot”, y una frase que parecía dictar la consigna del día: “No hay edad para bailar”. ¿Es que acaso hay límites que resistan ganas y alegría?

El increíble baile aéreo del doctor Alberto Cormillot en un espectáculo de circo

La función doble del circo aguardará con sus luces y telones, pero esta mañana, en un estudio de radio, Alberto Cormillot improvisó un anticipo capaz de desafiar la gravedad y los pronósticos. Había algo claro e inmutable: la celebración de la vida es, por lejos, el número más ovacionado.

Cabe recordar que no será su primera vez, ya que a principios de agosto, el médico argentino aceptó “el desafío de ser acróbata y bailarín”, y en cuestión de días se preparó para debutar, donde mostró sus habilidades de tap, tango y acrobacias aéreas junto a sus nietas y destacados artistas.

El tango aéreo del doctor Alberto Cormillot: el momento

Durante estas presentaciones, organizadas en tiempo récord, Cormillot compartió escenario con sus nietas Abril y Zoe —alumnas de Artes escénicas y Circo en la Universidad de San Martín— después de quince años del debut familiar en el Teatro Empire.

Según relató en Cuestión de peso (El Trece): “Estuve ensayando 4 horas por día”, contó, sobre una agenda ajustada que incluyó intensos ensayos bajo la guía de su profesora de tango Nair Schinca, su maestra de aéreo Paula Illane y su profesor de tap Agustín Almirón. El médico explicó: “El circo es divertido para los demás… Para los que trabajan en él es algo sumamente serio. La seguridad, los chequeos rigurosos, el compromiso, la música, los tiempos. La preparación es minuciosa y exigente”.

Temas Relacionados

Alberto Cormillot

Últimas Noticias

Marley sufrió un grave accidente en Tailandia: susto y sangre en las catacumbas

El conductor de Por el mundo debió ser asistido de inmediato tras golpear su cabeza con una piedra

Marley sufrió un grave accidente

Sebastián Graviotto reveló que es el papá del bebé que espera Juana Repetto: “Se agranda la familia”

El instructor se lo confirmó a Teleshow luego del sorpresivo video con el que la influencer anunció su embarazo. Están separados desde abril de este año y son padres de Belisario

Sebastián Graviotto reveló que es

La confesión de Tiago PZK sobre sus primeros pasos en la música: “Me preparaba para ser un laburante”

En diálogo con Mario Pergolini, el trapero se refirió a sus comienzos en el freestyle y a la batalla que perdió contra Duki en El quinto escalón

La confesión de Tiago PZK

El sorpresivo video de Juana Repetto para anunciar su embarazo y la reacción de Reina Reech: “Te esperamos bebé”

La actriz compartió un divertido collage de imágenes y causó gran impacto en sus seguidores y una alegría muy especial en su madre

El sorpresivo video de Juana

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

La empresaria compartió una serie de imágenes para graficar cómo viven su historia de amor. La respuesta del actor

Anita Espasandin celebró su primer
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un pulpo dio un show

Un pulpo dio un show en vivo y acaparó todas las miradas en otra jornada de expedición en el fondo marino uruguayo

Qué reveló la autopsia a la mujer hallada semi enterrada en su casa de Tristán Suárez

Aumenta el transporte en Buenos Aires en septiembre: cuánto costará el pasaje subte y el colectivo de colectivo

Los alimentos subieron 3% en agosto con un impacto parcial del dólar, según un relevamiento privado

Mercados: caen acciones y hacen pie los bonos en la última rueda del mes

INFOBAE AMÉRICA
La economía de India sorprende

La economía de India sorprende con un crecimiento del 7,8% en el segundo trimestre

El número de desempleados en Alemania superó los 3 millones por primera vez desde 2015

Basura congelada en el Everest: cómo drones y sherpas se unen en la lucha contra la contaminación

La población indígena se reduce en Bolivia, según datos del último censo

Park Chan-wook regresa a Venecia con un thriller sobre el miedo a perder el trabajo

TELESHOW
Marley sufrió un grave accidente

Marley sufrió un grave accidente en Tailandia: susto y sangre en las catacumbas

Sebastián Graviotto reveló que es el papá del bebé que espera Juana Repetto: “Se agranda la familia”

La confesión de Tiago PZK sobre sus primeros pasos en la música: “Me preparaba para ser un laburante”

El sorpresivo video de Juana Repetto para anunciar su embarazo y la reacción de Reina Reech: “Te esperamos bebé”

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”