Nico Vázquez y Gimena Accardi firmarían su divorcio en las próximas horas: los detalles del acuerdo tras la infidelidad

Luego de que la actriz confirmara la situación, el artista se refirió al inicio del trámite. Según contó Yanina Latorre, ambos decidieron mantener la colaboración profesional en la gira teatral que comparten

Sol de María

Sol de María

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmarán el divorcio tras 18 años de relación y casi una década de matrimonio (Video: SQP, América TV)

La inminente firma del divorcio entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi marca el final de una de las parejas más reconocidas del espectáculo nacional, tras 18 años de relación y casi una década de matrimonio. El trámite, previsto para este jueves 21 de agosto, en Buenos Aires, se produce luego de que la actriz admitiera públicamente una infidelidad, lo que aceleró la decisión de ambos de poner fin a su vínculo sentimental.

A diferencia de otros casos en el medio, la separación se llevará a cabo en un clima de cordialidad, con un acuerdo pacífico y una división equitativa de bienes: Accardi permanecerá en la casa familiar, ubicada en el barrio San Isidro Labrador, en la localidad de Benavídez, mientras que el actor residirá en un departamento nuevo adquirido este año en la capital, para facilitar la transición y dar espacio a su exesposa.

El acuerdo de divorcio, confirmado esta misma tarde por Yanina Latorre en su programa SQP (Telefe) se caracteriza por la ausencia de disputas económicas o legales. Según precisó la conductora, se trata de un proceso tranquilo, sin los conflictos habituales en separaciones mediáticas. Además, un detalle que llamó la atención, es que ambas partes habrían accedido a repartir el patrimonio en partes iguales.

La separación se realiza en un clima de cordialidad, sin disputas económicas ni legales, y con acuerdo equitativo de bienes

“Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo, se han visto. Él dice haberle perdonado la infidelidad, lo que le duele es cómo se desencadenó todo porque él se sintió medio bol... todo el año”, explicó la presentadora al momento de dar la noticia durante el programa.

El detonante de la separación fue la confesión de infidelidad por parte de Gimena Accardi, que la mañana del martes eligió hacer pública la situación. Nico Vázquez manifestó haber perdonado el hecho, aunque reconoció el dolor causado por la forma en que se desencadenó la ruptura. Según el entorno, lo más difícil para el actor fue que Accardi no comunicara a tiempo sus deseos de distanciamiento.

A pesar del quiebre personal, ambos decidieron mantener su vínculo profesional. La gira teatral en la que trabajan juntos continuará, y Vázquez seguirá acompañando a Accardi y a Andrés Gil, compañero de elenco con quien se la vinculó en rumores recientes. El entorno del actor, por su parte, desestimó cualquier conflicto con Gil, asegurando que Nico no considera que él sea el tercero en discordia. También se aclararon versiones sobre supuestos romances entre Vázquez y Dai Fernández, actriz con la que él co-protagoniza la obra teatral de Rocky, señalando que la relación entre ellos es de amistad y que los rumores surgieron por la cercanía laboral.

Ambos actores continuarán trabajando juntos en la gira teatral, manteniendo la colaboración profesional pese al quiebre personal

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Comentarios sobre la rapidez del trámite, especulaciones sobre nuevas parejas y opiniones sobre la dinámica de la separación inundaron plataformas como Instagram y X. Entre los mensajes más compartidos se encuentran frases como: “Muy rápido se divorcian. Creo que uno de los dos o los dos ya están con alguien y no quieren seguir escondiéndose” y “Nico lo va a firmar con más ganas”. Sin embargo, tanto los protagonistas como sus allegados optaron por no alimentar las especulaciones y mantener la discreción sobre sus vidas privadas.

La historia de Vázquez y Accardi comenzó hace 18 años y se formalizó en diciembre de 2016, cuando contrajeron matrimonio civil en Buenos Aires y celebraron una fiesta en Mar del Plata. Durante casi dos décadas, compartieron proyectos personales y profesionales, consolidándose como una de las parejas más queridas del ambiente teatral argentino. Ahora, el cierre de este capítulo se da en términos de respeto mutuo y con la intención de preservar la armonía en lo laboral y lo personal.

