La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”

Nicolás Vázquez sufrió un ataque de llanto tras firmar el divorcio exprés con Gimena Accardi (Video: Secretos Verdaderos, América TV)

Las últimas semanas fueron especialmente difíciles para Nicolás Vázquez. El actor habría sufrió un ataque de llanto en el camarín del teatro Lola Membrives apenas un día después de firmar el divorcio exprés con Gimena Accardi.

Durante la emisión de Secretos Verdaderos (América TV), Nancy Duré contó que el hecho se produjo en el contexto de la obra Rocky, que el actor protagoniza y produce, y se convirtió en el punto más visible de una crisis personal desencadenada por la confesión pública de infidelidad por parte de Accardi, su pareja durante 18 años.

“Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar”, aseguró la panelista del ciclo conducido por Luis Ventura.

La separación de la pareja, tras 18 años juntos, generó conmoción en el espectáculo argentino

La separación, una de las más inesperadas de la farándula argentina, se precipitó en cuestión de días. La firma del divorcio, tramitada de manera exprés el último jueves por la tarde, puso fin a una historia de casi dos décadas. Según contaron en el ciclo de América, el impacto emocional en el actor es notorio. “Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”, describió el cronista Rafa Juli, quien aguardaba al actor a la salida del teatro.

La rapidez del trámite legal sorprendió incluso a quienes seguían de cerca la situación. Cora Debarbieri interpretó que la celeridad respondió a la necesidad de evitar una posible reconciliación: “El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación, yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla”. Otros colegas señalaron que la decisión de divorciarse en apenas tres días reflejó el nivel de enojo y dolor acumulado en la pareja.

El origen de la crisis se remonta a la confesión pública de la actriz, quien admitió durante la transmisión del streaming Olga, del que ella es parte, haber sido infiel al actor. La intérprete asumió la responsabilidad por el quiebre: “Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Mátenme, línchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”.

El trámite legal se realizó en solo tres días para evitar una posible reconciliación

Gimena también expresó su pesar por el daño causado: “Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó”. A pesar de la separación, la relación entre ambos no se cortó de manera abrupta. Tras la firma del divorcio, Vázquez y Accardi compartieron un almuerzo, aunque ya no como pareja. El entorno coincide en que el divorcio exprés respondió a la necesidad de ambos de poner un límite claro y evitar recaídas en la pareja.

El jueves se conoció la noticia del divorcio. “Firmaron esta mañana, llegaron juntos a firmar. Ya está todo arreglado, así que a partir de ahora lo que gane Nico Vázquez va al bolsillo de Nico Vázquez y lo que facture Gime va al bolsillo de Gime”, comenzó diciendo Paula Varela al aire de Intrusos (América TV). Si bien la disolución del matrimonio ya está hecha, la división de bienes es un trámite que lleva un poco más, puesto que tiene que llegar a un acuerdo.

Luego de un debate entre los panelistas acerca de como sería este proceso, Marcela Tauro decidió intervenir y aseguró: “Me dicen que él estuvo muy bien, muy generoso, que fue 50 y 50″. Ante esto, Paula volvió a asumir la voz cantante y detalló: “Me dijo que él le va a dar todo lo que corresponda y más también”.