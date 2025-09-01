Teleshow

Cami Homs renovó su look en pleno embarazo y arrasó con elogios en las redes

En medio de la espera de su bebé junto a José Sosa, la influencer optó por un nuevo estilo que conquistó a sus seguidores

Martina Cortés

Por Martina Cortés

La modelo apostó por un nuevo estilo para su larga cabellera

Cami Homs atraviesa uno de los mejores momentos de su vida personal. En plena cuenta regresiva por la llegada de su tercer bebé, la influencer y modelo encontró motivos para entusiasmar aún más a sus seguidores. En las últimas horas, sorprendió al anunciar un nuevo cambio de look que acompaña esta etapa especial y la dejó radiante para la temporada que viene.

El cambio se conoció a través de su último posteo en Instagram. Allí, Cami se mostró luciendo su larga cabellera renovada, apostando por reflejos suaves que logran resaltar su piel y su mirada, un detalle pensado para iluminar sin perder naturalidad. El nuevo toque en el pelo llegó a poco tiempo de que anunciara su embarazo, sumando frescura y anticipando el clima de primavera. La influencer, que se encuentra en pareja con José Sosa, no compartió detalles del proceso, pero las imágenes reflejaron que el efecto iluminador remite a la cabellera rubia que la caracterizaba años atrás.

El nuevo look de Homs no pasó desapercibido entre quienes la siguen día a día. Las repercusiones en la red social fueron inmediatas y masivas. “Este look es lo mejor”; “Cada día más linda”; “Una mamá muy canchera”; “Me encanta este pelazo”; “Amo el color de pelo que lograste, una bomba”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus fans en los comentarios.

Cami apostó por aclarar su larga cabellera

Sin embargo, no todos los aspectos del embarazo han sido tan sencillos para la modelo. Lejos de un retrato idealizado, la modelo eligió abrir su intimidad y exponer algunas de las primeras dificultades de la gestación. Días atrás, compartió una imagen en blanco y negro en la que se la pudo ver recostada en la cama, el cabello mojado y acompañando la postal con una reflexión sincera. “Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días desde que me levanto hasta que me voy a dormir”, escribió la joven influencer, junto a un emoji que resumía el fastidio de la situación.

La preocupación de Cami fue aún más allá al explicar cómo afronta el malestar. “Lo único que puedo tomar es paracetamol y no me hace nada”, confesó en su story ante millones de seguidores. A pesar de la incomodidad y la molestia diaria, la influencer busca seguir con su rutina habitual y mantener una buena energía en el hogar mientras avanza el embarazo.

En ese sentido, semanas atrás, la influencer mostró su entrenamiento durante la gestación. Las imágenes, tomadas en un ambiente de intimidad y tranquilidad, dejan ver el living cálido y moderno de su casa: la luz natural que entra por las ventanas, una mesa servida con mate, libros y una maqueta, y ella enfundada en un look deportivo. En uno de los costados de la mesa de madera que decora el espacio, la influencer realiza una serie de abdominales, sosteniendo una mancuerna con sus dos brazos y manteniendo la continuidad de su rutina física, a pesar de los desafíos propios del embarazo.

El estilista de la modelo le sumó unas ondas que le dieron movimiento al look

Este recorte de la cotidianidad de Homs, desde la renovación del look, la exposición honesta de los contratiempos y la perseverancia en su estilo de vida saludable, generó aún mayor identificación entre sus seguidores. Cada posteo y cada historia, ya sea para celebrar los momentos de felicidad, o para compartir las molestias inevitables de la gestación, recibe el respaldo de una comunidad digital que no deja de multiplicar mensajes de cariño y aliento.

A la espera del nacimiento de su tercer hijo junto a su pareja, la influencer apuesta por una etapa en la que la belleza, la sinceridad, la fuerza y la familia ocupan el centro de la escena. Entre nuevos reflejos, dolores de cabeza y rutinas deportivas en el living, Cami transita una etapa real y luminosa, muy cerca de sus seguidores y lejos de cualquier idealización.

