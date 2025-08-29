Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

La empresaria Anita Espasandín compartió una serie de imágenes al cumplir su primer año en pareja con el actor Benjamín Vicuña

Anita Espasandin sorprendió recientemente a sus seguidores al publicar en su perfil de Instagram una serie de fotografías que retratan distintos momentos junto a su pareja, el actor Benjamín Vicuña. Bajo el mensaje “Hace un año en loop”, la empresaria compartió imágenes que recorren situaciones de vacaciones, paseos y escenarios naturales, al momento de graficar la evolución y la intimidad de la relación a lo largo de los meses.

En una de las fotografías, ambos aparecen sentados sobre una escalera de madera rodeada de palmeras, abrazados y con la mirada hacia el horizonte, lo que transmite un instante de tranquilidad y conexión. Otra imagen los muestra disfrutando de la playa, en traje de baño y compartiendo un gesto de complicidad bajo la sombra de una palmera, dejando ver la cercanía y el afecto mutuo.

“Hace un año en loop”, destacó Anita Espasandín en el texto que acompaña las imágenes

Entre las escenas publicadas, se destaca también una captura a color, en la que la pareja posa al pie de una imponente escalinata de piedra rodeada de exuberante vegetación. En esta postal, Anita y Benjamín se abrazan y sonríen, evidenciando comodidad y una clara sintonía emocional en los destinos que compartieron durante sus viajes.

Una cuarta imagen los retrata mientras recorren juntos una carretera a bordo de una motocicleta. La fotografía en blanco y negro enfatiza la espontaneidad y la alegría del momento, y muestra a la pareja sonriendo y disfrutando de la aventura en carretera, consolidando la secuencia de recuerdos que delinean un año de experiencias compartidas.

“El mundo se hace pequeño a tu lado”, respondió el actor a la publicación

La publicación recibió una respuesta inmediata por parte del propio Vicuña, quien plasmó en un comentario: “El mundo se hace pequeño a tu lado”. El mensaje del actor sumó sentido emotivo a la galería de imágenes, al reflejar el vínculo y la importancia que ambos otorgan a los momentos vividos en pareja. Las fotografías y sus respectivos mensajes dieron testimonio público del crecimiento de la relación, construyendo un relato íntimo a través de sus propias redes sociales.

A pesar de los insistentes rumores de crisis, las polémicas en la vida personal del actor chileno y los embates públicos que suele enfrentar su familia, la dupla supo atravesar cada tempestad sin mirar atrás, y se muestra más fuerte que nunca en cada una de sus apariciones.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín se motraron muy unidos en las últimas presentacions juntos ante la prensa y público

Por caso, hace solo 15 días, fue el turno de la Avant Premiere de Homo Argentum, la nueva película que protagoniza Guillermo Francella. Sobre la alfombra roja, Benjamín y Anita hicieron su entrada con looks que fusionaron elegancia y vanguardia. Ella optó por un conjunto blanco total, con una impronta que balanceó lo clásico y lo provocador: una falda midi entallada, crop top con aberturas geométricas y una chaqueta a juego se combinaron para dejar a la vista un detalle osado en el conjunto. Las botas negras al ras del suelo fueron el toque final, sumando una actitud decidida de pasarela a su porte.

Por su parte, el actor chileno se inclinó por una imagen descontracturada y pulida. Eligió una camisa blanca y negra de estampado gráfico, pantalón sastrero y un abrigo negro, sumando un sombrero tipo bowler que aportó una nota de bohemia elegante a su estilismo. Juntos, se destacaron por marcar tendencia con naturalidad y sin buscar llamar la atención con exageraciones.

Entre miradas cómplices y abrazos, la pareja disfrutó de su noche a solas en la premiere de Homo Argentum

Las cámaras, sin embargo, no se limitaron a captar la postal tradicional de la alfombra roja. Luego del evento, los fotógrafos obtuvieron imágenes espontáneas que rápidamente generaron repercusión. Vicuña y Espasandín fueron fotografiados mientras descendían juntos por una escalera mecánica, ofreciendo una secuencia espontánea que expuso la intimidad del vínculo: se los vio tomados del brazo, con gestos cargados de ternura y complicidad. Él la rodeaba suavemente con el brazo, ella respondía tomándolo por la cintura y luego en un gesto romántico apoyó su cabeza en el hombro del actor. Las sonrisas surgieron de manera natural, las miradas se encontraron de cerca y el instante culminó con un beso que selló el momento y despejó cualquier tipo de duda sobre el presente de la pareja.