Teleshow

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

La empresaria compartió una serie de imágenes para graficar cómo viven su historia de amor. La respuesta del actor

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
La empresaria Anita Espasandín compartió
La empresaria Anita Espasandín compartió una serie de imágenes al cumplir su primer año en pareja con el actor Benjamín Vicuña

Anita Espasandin sorprendió recientemente a sus seguidores al publicar en su perfil de Instagram una serie de fotografías que retratan distintos momentos junto a su pareja, el actor Benjamín Vicuña. Bajo el mensaje “Hace un año en loop”, la empresaria compartió imágenes que recorren situaciones de vacaciones, paseos y escenarios naturales, al momento de graficar la evolución y la intimidad de la relación a lo largo de los meses.

En una de las fotografías, ambos aparecen sentados sobre una escalera de madera rodeada de palmeras, abrazados y con la mirada hacia el horizonte, lo que transmite un instante de tranquilidad y conexión. Otra imagen los muestra disfrutando de la playa, en traje de baño y compartiendo un gesto de complicidad bajo la sombra de una palmera, dejando ver la cercanía y el afecto mutuo.

“Hace un año en loop”,
“Hace un año en loop”, destacó Anita Espasandín en el texto que acompaña las imágenes

Entre las escenas publicadas, se destaca también una captura a color, en la que la pareja posa al pie de una imponente escalinata de piedra rodeada de exuberante vegetación. En esta postal, Anita y Benjamín se abrazan y sonríen, evidenciando comodidad y una clara sintonía emocional en los destinos que compartieron durante sus viajes.

Una cuarta imagen los retrata mientras recorren juntos una carretera a bordo de una motocicleta. La fotografía en blanco y negro enfatiza la espontaneidad y la alegría del momento, y muestra a la pareja sonriendo y disfrutando de la aventura en carretera, consolidando la secuencia de recuerdos que delinean un año de experiencias compartidas.

“El mundo se hace pequeño
“El mundo se hace pequeño a tu lado”, respondió el actor a la publicación

La publicación recibió una respuesta inmediata por parte del propio Vicuña, quien plasmó en un comentario: “El mundo se hace pequeño a tu lado”. El mensaje del actor sumó sentido emotivo a la galería de imágenes, al reflejar el vínculo y la importancia que ambos otorgan a los momentos vividos en pareja. Las fotografías y sus respectivos mensajes dieron testimonio público del crecimiento de la relación, construyendo un relato íntimo a través de sus propias redes sociales.

A pesar de los insistentes rumores de crisis, las polémicas en la vida personal del actor chileno y los embates públicos que suele enfrentar su familia, la dupla supo atravesar cada tempestad sin mirar atrás, y se muestra más fuerte que nunca en cada una de sus apariciones.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín se motraron muy unidos en las últimas presentacions juntos ante la prensa y público

Por caso, hace solo 15 días, fue el turno de la Avant Premiere de Homo Argentum, la nueva película que protagoniza Guillermo Francella. Sobre la alfombra roja, Benjamín y Anita hicieron su entrada con looks que fusionaron elegancia y vanguardia. Ella optó por un conjunto blanco total, con una impronta que balanceó lo clásico y lo provocador: una falda midi entallada, crop top con aberturas geométricas y una chaqueta a juego se combinaron para dejar a la vista un detalle osado en el conjunto. Las botas negras al ras del suelo fueron el toque final, sumando una actitud decidida de pasarela a su porte.

Por su parte, el actor chileno se inclinó por una imagen descontracturada y pulida. Eligió una camisa blanca y negra de estampado gráfico, pantalón sastrero y un abrigo negro, sumando un sombrero tipo bowler que aportó una nota de bohemia elegante a su estilismo. Juntos, se destacaron por marcar tendencia con naturalidad y sin buscar llamar la atención con exageraciones.

Entre miradas cómplices y abrazos,
Entre miradas cómplices y abrazos, la pareja disfrutó de su noche a solas en la premiere de Homo Argentum

Las cámaras, sin embargo, no se limitaron a captar la postal tradicional de la alfombra roja. Luego del evento, los fotógrafos obtuvieron imágenes espontáneas que rápidamente generaron repercusión. Vicuña y Espasandín fueron fotografiados mientras descendían juntos por una escalera mecánica, ofreciendo una secuencia espontánea que expuso la intimidad del vínculo: se los vio tomados del brazo, con gestos cargados de ternura y complicidad. Él la rodeaba suavemente con el brazo, ella respondía tomándolo por la cintura y luego en un gesto romántico apoyó su cabeza en el hombro del actor. Las sonrisas surgieron de manera natural, las miradas se encontraron de cerca y el instante culminó con un beso que selló el momento y despejó cualquier tipo de duda sobre el presente de la pareja.

Temas Relacionados

Anita EspasandinBenjamín Vicuña

Últimas Noticias

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

La exdiputada se metió en la polémica mediática de la separación de los ex Gran Hermano y lanzó una observación contundente sobre Pestañela

Romina Uhrig criticó a Daniela

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El bailarín de tango se refirió al escándalo judicial que atraviesa su mamá y que volvió a poner a la familia en el centro de la escena mediática

El hermano de Ayelén Paleo

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

La intérprete de cumbia reflexionó sobre el amor vivido junto a Luciano Ojeda y la huella imborrable que dejó en su corazón y en sus proyectos personales

El proceso de sanación de

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina

La jurado sorprendió al conductor e intentó enseñarle los pasos del clásico baile, aunque no tuvo mucha suerte

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido

El sensual baile de Melody Luz en el nuevo tema de Emmanuel Horvilleur

La bailarina fusiona destreza física y erotismo en el videoclip del que también participa Griselda Siciliani

El sensual baile de Melody
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Fin de la tasa 0%

¿Fin de la tasa 0% para la compra de autos 0 km?: las fábricas reducen la financiación aún con el riesgo de vender menos

¿Por qué el té de manzanilla con leche es ideal antes de dormir?

Cuáles son los tres grupos de alimentos asociados a una mejor función cognitiva en mayores de 65 años

¿Qué puede pasar con el feriado del domingo 12 de octubre y cuándo se sabrá si hay fin de semana largo?

Referentes del sector agroindustrial se reunieron en La Rioja para debatir sobre el futuro del sector

INFOBAE AMÉRICA
El video de un nuevo

El video de un nuevo robo podría resolver el misterio de un ladrón y sus pequeños hijos desaparecidos desde 2021

Correr a ritmo lento durante 30 minutos diarios mejora la salud cardiovascular

La NASA desarrolla método para medir nieve desde el espacio y anticipar inundaciones

Al menos 841 personas han sido ejecutadas este año en Irán, entre ellos opositores, afganos y minorias étnicas

Una alerta roja por lluvias torrenciales agrava la crisis por las inundaciones en Nueva Delhi

TELESHOW
Romina Uhrig criticó a Daniela

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina

El sensual baile de Melody Luz en el nuevo tema de Emmanuel Horvilleur