Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

Anita Espasandin sorprendió recientemente a sus seguidores al publicar en su perfil de Instagram una serie de fotografías que retratan distintos momentos junto a su pareja, el actor Benjamín Vicuña. Bajo el mensaje “Hace un año en loop”, la empresaria compartió imágenes que recorren situaciones de vacaciones, paseos y escenarios naturales, al momento de graficar la evolución y la intimidad de la relación a lo largo de los meses.
En una de las fotografías, ambos aparecen sentados sobre una escalera de madera rodeada de palmeras, abrazados y con la mirada hacia el horizonte, lo que transmite un instante de tranquilidad y conexión. Otra imagen los muestra disfrutando de la playa, en traje de baño y compartiendo un gesto de complicidad bajo la sombra de una palmera, dejando ver la cercanía y el afecto mutuo.
Entre las escenas publicadas, se destaca también una captura a color, en la que la pareja posa al pie de una imponente escalinata de piedra rodeada de exuberante vegetación. En esta postal, Anita y Benjamín se abrazan y sonríen, evidenciando comodidad y una clara sintonía emocional en los destinos que compartieron durante sus viajes.
Una cuarta imagen los retrata mientras recorren juntos una carretera a bordo de una motocicleta. La fotografía en blanco y negro enfatiza la espontaneidad y la alegría del momento, y muestra a la pareja sonriendo y disfrutando de la aventura en carretera, consolidando la secuencia de recuerdos que delinean un año de experiencias compartidas.
La publicación recibió una respuesta inmediata por parte del propio Vicuña, quien plasmó en un comentario: “El mundo se hace pequeño a tu lado”. El mensaje del actor sumó sentido emotivo a la galería de imágenes, al reflejar el vínculo y la importancia que ambos otorgan a los momentos vividos en pareja. Las fotografías y sus respectivos mensajes dieron testimonio público del crecimiento de la relación, construyendo un relato íntimo a través de sus propias redes sociales.
A pesar de los insistentes rumores de crisis, las polémicas en la vida personal del actor chileno y los embates públicos que suele enfrentar su familia, la dupla supo atravesar cada tempestad sin mirar atrás, y se muestra más fuerte que nunca en cada una de sus apariciones.
Por caso, hace solo 15 días, fue el turno de la Avant Premiere de Homo Argentum, la nueva película que protagoniza Guillermo Francella. Sobre la alfombra roja, Benjamín y Anita hicieron su entrada con looks que fusionaron elegancia y vanguardia. Ella optó por un conjunto blanco total, con una impronta que balanceó lo clásico y lo provocador: una falda midi entallada, crop top con aberturas geométricas y una chaqueta a juego se combinaron para dejar a la vista un detalle osado en el conjunto. Las botas negras al ras del suelo fueron el toque final, sumando una actitud decidida de pasarela a su porte.
Por su parte, el actor chileno se inclinó por una imagen descontracturada y pulida. Eligió una camisa blanca y negra de estampado gráfico, pantalón sastrero y un abrigo negro, sumando un sombrero tipo bowler que aportó una nota de bohemia elegante a su estilismo. Juntos, se destacaron por marcar tendencia con naturalidad y sin buscar llamar la atención con exageraciones.
Las cámaras, sin embargo, no se limitaron a captar la postal tradicional de la alfombra roja. Luego del evento, los fotógrafos obtuvieron imágenes espontáneas que rápidamente generaron repercusión. Vicuña y Espasandín fueron fotografiados mientras descendían juntos por una escalera mecánica, ofreciendo una secuencia espontánea que expuso la intimidad del vínculo: se los vio tomados del brazo, con gestos cargados de ternura y complicidad. Él la rodeaba suavemente con el brazo, ella respondía tomándolo por la cintura y luego en un gesto romántico apoyó su cabeza en el hombro del actor. Las sonrisas surgieron de manera natural, las miradas se encontraron de cerca y el instante culminó con un beso que selló el momento y despejó cualquier tipo de duda sobre el presente de la pareja.