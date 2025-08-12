Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere

Últimas Noticias

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte Lisa y Benito recordaron a su padre con mensajes e imágenes inéditas en redes sociales, generando reacciones entre fanáticos y artistas que celebran el legado del líder de Soda Stereo

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó” El exfutbolista y la modelo, según contó Yanina Latorre en SQP, habrían comenzado a verse un mes después de la ruptura con la periodista

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra” El periodista se reincorporó a A la tarde y contó la angustia que vivió luego de su operación por una enfermedad diverticular

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo” El cantante anunció en Los profesionales de siempre que volvió a tener una relación sentimental con la madre de su hija, Jamaica. Su fuerte frase sobre el vínculo con la conductora