Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere
La película, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, contó con numerosas figuras desfilando por la alfombra roja. Los mejores looks
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un ex compañero de Diego Fernández Lima hizo una grave acusación que deberá refrendar ante la Justicia
Continúa la polémica en Tucumán por la avenida que pasó de llamarse Julio Argentino Roca a Néstor Kirchner
Christian Asinelli presentó su libro con propuestas para América Latina: revolución tecnológica y pensar a largo plazo
“Superó las expectativas”: revelan detalles inéditos de la expedición submarina en Mar del Plata
INFOBAE AMÉRICA
De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF
Persecución en Venezuela: la Fiscalía de la dictadura confirmó la detención de la activista Martha Grajales
Crisis en Bolivia: los candidatos de la derecha amplían su ventaja a días de las elecciones
Trump dijo que Ucrania y Rusia tendrán que intercambiar algo de territorio si quieren conseguir la paz
TELESHOW