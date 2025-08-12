Teleshow

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere

La película, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, contó con numerosas figuras desfilando por la alfombra roja. Los mejores looks

Iván Basso

Por Iván Basso

Adrián Suar y Guillermo Francella, muy divertidos en la presentación del filme que dirigen Mariano Cohn y Gastón Duprat (RS Fotos)
Gustavo Bermudez, Laurita Fernández, Martín Bossi, Estaban Prol y Marcos Carnevale acompañaron a Guillermo Francella
Nico y Yoyi Francella junto a su padre en el estreno del Homo Argentum
Gastón Soffritti y Vanesa González
Marcelo de Bellis y su pareja, Sol Grasso
Graciela Alfano, vestida con un tapado de animal print, fue una de las celebridades en la avant premiere de Homo Argentum
Benjamín Vicuña acompañó a Guillermo Francella en el estreno
Andrea Frigerio apostó a un "total black"
La actriz Vanesa González, de blanco estricto
Daniel Hadad, CEO y fundador de Infobae
El exjefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Telerman
El director y guionista Marcos Carnevale
Gastón Soffritti
Eduardo Blanco y su hijo, Sebastián
Flavia Palmiero
La actriz Mimi Ardú
Eva De Dominici, una de las actrices de la película, fue una de las celebrities que dijo presente
Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Crédito: RS Fotos

