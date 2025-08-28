Nico Occhiato se sorprendió con el comentario inesperado de un vecino en la calle: “Desubicado”

El conductor recibió un comentario inesperado sobre su relación con Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato vivió un episodio incómodo por las calles de su nuevo edificio. Un vecino lo abordó con un comentario singular sobre su relación con Flor Jazmín Peña, lo que generó sorpresa en el conductor de Nadie dice nada.

La pareja formada por Nico y Flor es ampliamente reconocida y apreciada en el ambiente mediático. A pesar de la exposición pública de su vínculo, el periodista no anticipaba que un desconocido se animara a opinar de manera tan directa sobre su compañera sentimental, ni mucho menos que lo hiciera en su presencia.

Durante una transmisión en Luzu TV, el conductor relató el episodio a sus colegas y a la audiencia. Explicó que, mientras tomaba un café en su nuevo barrio, se encontró con Germán Pezzella, futbolista de River Plate y campeón del mundo.

El conductor detalló: “Hoy salgo, me estoy tomando un café en mi nuevo barrio y me lo cruzo a Germán Pezzella, jugador de River y campeón del mundo”. El encuentro se tornó aun más peculiar cuando, según el relato de Nico Occhiato, un vecino se acercó y preguntó: “¿Vos sos Pezzella?”. Tras la confirmación del futbolista, el hombre agregó: “Ah, porque yo soy de Boca, pero gracias por regalarnos la copa del mundo”. El conductor continuó describiendo la situación, señalando que este tipo de comentarios probablemente sean habituales para el defensor, dada su consagración mundialista.

El curioso comentario de un vecino a Nico Occhiato sobre Flor Jazmín Peña

El vecino insistió: “Gracias por la copa. ¡Qué grande! Yo soy de Boca pero nos diste la copa y eso es sagrado”.La conversación dio un giro cuando el vecino se dirigió a Nico Occhiato y le preguntó si era él. Al recibir una respuesta afirmativa, el hombre lanzó: “Qué caramelo te estás comiendo hijo de pu...”.

Nico Occhiato, sorprendido por el contraste en los comentarios, replicó: “A él lo felicitás por la copa y a mí me decís eso, le tiré”. El vecino, lejos de retractarse, concluyó: “Y qué querés con semejante caramelo. Chau, chau”, y se retiró.

Nico Occhiato confiesa sobre Flor Jazmín Peña: “Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial”

Una dedicatoria especial para Flor Jazmín

La respuesta de Flor a la dedicatoria de cumpleaños de Nico Occhiato se convirtió en el momento más comentado de la jornada en redes sociales, al condensar en pocas palabras la intimidad y la complicidad de una pareja que ha sabido trasladar su vínculo personal al espacio público. La bailarina, al leer el mensaje de su pareja, no dudó en escribir: “Te amo, amor mío. Sos el amor de mi vida. Por más aventuras a tu lado siempre”, fue su respuesta.

La celebración del cumpleaños de Flor Jazmín se desarrolló en el universo digital, donde Nico Occhiato eligió compartir con sus más de cuatro millones de seguidores una serie de imágenes y una extensa dedicatoria. El conductor no solo repasó momentos compartidos junto a su pareja, sino que también expuso abiertamente su admiración y afecto, aludiendo tanto a la vida cotidiana como a la complicidad que ambos exhiben en el programa Nadie dice nada.

La dedicatoria de cumpleaños de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña emocionó a sus seguidores

En el texto que acompañó la publicación, Occhiato expresó: “Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generarle momentos hermosos a cada persona que tiene cerca”.

La dedicatoria continuó con una reflexión sobre la fortuna de compartir la vida con ella: “Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia”.

Nico Occhiato sorprendió al relatar: “Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta”, dedicado a Flor Jazmín Peña

“Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial, algo que solo ella tiene el poder de hacer”, agregó.

El mensaje romántico culminó con una promesa y un deseo para el futuro: “Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo. Feliz cumple mi amor, te merecés ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre".