Teleshow

Mario Pergolini recordó su controvertido papel en Floricienta: “Las chicas me pateaban en la calle”

El conductor tuvo un destacado rol en una de las escenas más emblemáticas del programa de Cris Morena

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Mario Pergolini recordó su paso por Floricienta (Video: El Trece)

Todas las noches, Mario Pergolini se pone al frente de Otro día Perdido, su programa en la pantalla de El Trece. El miércoles, tuvo a las actrices Pilar Gamboa, Julieta Díaz y Soledad Villamil sentadas en su living para charlar del estreno de la obra de teatro llamada Las Hijas, bajo la dirección de Adrián Suar. En ese panorama, el conductor se dejó llevar y se animó a recordar su pasado actoral.

Todo ocurrió mientras Gamboa hablaba de la experiencia de tener a Suar como director y como su pasado como actor lo hace entender las dificultades que pueden encontrarse a lo largo de la interpretación, le consultó: “¿Vos actuaste alguna vez?“. Y sin dudarlo ni un segundo Mario, respondió: ”Sí, muy mal“.

Díaz le recordó su participación en Poliladron, la tira protagonizada por Adrián, sin embargo, Mario eligió hacer referencia a su paso por Floricienta, la novela que estrenó Cris Morena en el año 2004. Allí le tocó un papel pequeño, pero que en su momento no fue bien recibido por los pequeños espectadores.

Hice de Dios en Floricienta“, recordó el presentador, lo que generó la sorpresa de sus invitadas, por lo que tuvo que explayarse un poco más en lo que fue su papel. “Iba por la calle y justo se había muerto el protagonista y yo era Dios que lo recibía”, detalló acerca del papel que tuvo que llevar adelante, vestido completamente de blanco y se encargó de darle el recorrido por el cielo al personaje de Juan Gil Navarro.

Mario tuvo que hacer de
Mario tuvo que hacer de Dios y recibir al personaje de Juan Gil Navarro en el cielo (Foto: Captura de video)

La muerte de Federico Fritzenwalden fue un golpe para los seguidores de la serie, que esperaban que termine junto a la Floricienta el personaje de Florencia Bertotti. Por eso, las niñas reaccionaban de la peor manera en su presencia: “Las chicas chiquititas me pateaban en la calle diciendo que tenía la culpa”.

Siempre le agradecí a Cris el papel. Soy un chico Cris Morena”, cerró Pergolini, provocando las risas de las tres mujeres sentadas frente a él. 20 años pasaron de esta participación y el presentador aceptó que actuar no es para él y que no se sintió cómodo haciéndolo: “Lo veo y digo ‘Dios mío’. Me es muy difícil no ser yo, la verdad que lo que admiro en el artista es cuando puede prescindir tanto de él”, aseveró.

Es al día de hoy que muchos de los que crecieron viendo la novela de Morena no le perdonan haber matado al Frezeer. En agosto del año pasado, durante el Cris Morena Day, la productora finalmente confesó que no fue decisión de ella ponerle fin a la participación de Gil Navarro.

Fue decisión de Juan Gil
Fue decisión de Juan Gil Navarro dejar su rol en Floricienta tras una temporada

“¡Yo no lo maté! El señor actor lo confesó, por fin, que no podía seguir porque no sé qué le pasaba", recordó Cris acerca de lo que sucedió dos décadas atrás. Por otro lado, Gil Navarro también le puso fin al misterio y reveló que él tomó la decisión de dejar el éxito detrás para no quedar toda su carrera estigmatizado como “el príncipe”.

“Me daba vergüenza y me parecía estúpido esta idea de decir: ‘Hola, ¿qué tal? Soy el príncipe’. Me daba mucha vergüenza también salir vestido de celeste en el Gran Rex, parecía Ben Stiller", contó en De vuelta TV (América).

“Tenía 30 años cuando me fui. No les gustó nada, nada…me dijeron que nadie se bajaba de un éxito y que era un desagradecido”, confesó revelando la reacción del equipo de producción. A pesar de haber hecho tan solo una temporada, se convirtió en uno de los favoritos de la novela y hasta el día de hoy es recordado por su rol. Y también por aquellas niñas que veinte años después siguen llorando su muerte.

Temas Relacionados

Mario PergoliniFloricientaJuan Gil NavarroFederico FritzenwaldenCris MorenaFlor Bertotti

Últimas Noticias

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

En pleno programa, la modelo dejó en claro que no olvida la particular actitud de la artista y se animó a bromear sobre los presuntos planes de casamiento con Rodrigo de Paul

La ironía de Pampita a

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín

Teleshow conversó con Carlos Rottemberg, el organizador del encuentro que juntó a Claudio García Satur, Arturo Puig, Antonio Grimau y Germán Kraus. Una noche especial para celebrar la trayectoria de artistas que forjaron la cultura popular y el recuerdo del querido actor, fallecido el 16 de agosto

Fotos y anécdotas de la

La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”

Luego del arresto de la madre de la vedette acusada de integrar una red de trata de personas, la capocómica rememoró el duro episodio que partió su vida cuando su exmarido Santiago Bal tuvo un affaire con la joven

La fuerte respuesta de Carmen

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Del 13 al 15 de marzo, el festival vivirá tres jornadas únicas en el Hipódromo de San Isidro con 10 headliners. También estarán Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter,

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

La célebre conductora reconoció que sus comentarios “estuvieron fuera de lugar” al aire de Desayuno Americano

Mirtha Legrand se arrepintió de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al hombre que perseguía

Detuvieron al hombre que perseguía con martillos e insultaba a trabajadoras y pasajeras en el subte A

El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

La nostalgia puede ser tóxica: un psicólogo español explicó cómo idealizar el pasado afecta el bienestar emocional

Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

INFOBAE AMÉRICA
El error común al usar

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

Taiwán ante la historia: la soberanía no puede ser distorsionada

Cuba volverá a sufrir apagones simultáneos en casi la mitad de su territorio este jueves

TELESHOW
La ironía de Pampita a

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín

La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa