Teleshow

Joaquín Levinton contó cuántas veces tuvo que dar el examen para sacar el registro: “Me la tenían jurada”

En diálogo con Mario Pergolini, el músico reveló sus intentos fallidos para obtener la licencia de conducir

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Joaquín Levinton y cómo perdió el carnet de conducir

Sentados frente a los micrófonos, Mario Pergolini sonríe con ese gesto ácido que nunca abandona. Las luces se posan sin dudarlo en el rostro de Joaquín Levinton, el último invitado del ciclo Otro día perdido. En ese ambiente relajado y cómplice, el conductor dispara una de las primeras balas: “¿Es cierto que diste once veces el examen para sacar el registro de conducir?”.

La respuesta llega, filosa y algo resignada. “No sé, siete u ocho veces me bocharon”, aclaró el cantante, que no se esfuerza en disimular la mezcla de vergüenza y humor que envuelve la confesión. El problema, admite, fue “en lo psicológico. Pero me la habían jurado, me veían venir. Había un par de preguntas que andaba... Andaba flojo de papeles en varias”. ¿Es ese el miedo al fracaso o la certeza de estar marcado desde el inicio? El entrevistado no titubea: pese a los bochazos, lo consiguió.

Triunfo leve, modesto y en voz baja. Pero Levinton no olvida el apoyo que le empujó del abismo a la victoria. “Le voy a dar un besito a Pochi, porque me ayudó. Me incentivó a juntar valor y a que lo podría llegar a lograr. Y también me facilitó ciertos trámites". Todos los que alguna vez se sintieron derrotados en una ventanilla oscura pueden ver su propio reflejo en esas palabras.

Joaquín Levinton reveló las idas
Joaquín Levinton reveló las idas y vueltas con su registro de conducir

El relato avanza. Llega el tiempo del registro perdido. “Era Año Nuevo, bah, 31 de diciembre. Yo iba para Valeria del Mar para pasarlo con mi vieja, que vive ahí. Y en esa época, no sé si ahora todavía, pero era a paso de hombre, mucho tráfico”. La escena se arma casi como si fuera parte de una road movie: una camioneta recién comprada, “con las ruedas así de grandes”. Y fue entonces que, lejos del raciocinio, sucumbió ante la tentación de sentir el poder bajo el pie, al menos una vez en la vida.

Pero la imprudencia cobró su peaje. “Dije ‘aprovecho’ y fui 120 kilómetros y a 150 km/h por la banquina. Yo iba chocho”, recordó. El desenlace es inevitable. Dos motos policiales lo encerraron, otras dos lo siguieron por detrás. Lo arrinconaron. “Me agarra el policía y me dice: Sos un pelotudo, loco”. El retrato del ridículo se completa con el coro de la multitud. “Veo que me empiezan a aplaudir todos los que pasaban. Y yo ‘Gracias, gracias. Mire cómo me aplauden’. Y en realidad decían ‘hijo de puta, sos un hijo de puta’. O sea, aplaudían a la policía”.

Con la dignidad hecha trizas y entre risas resignadas, Levinton y sus amigos emprendieron la vuelta a Chascomús. El registro cayó en manos de la autoridad. El volante pasó al copiloto, quien tampoco podía conducir legalmente. “Aclaro que fue hace muchísimo”, expresó, como si esa distancia exculpara la travesura y la insensatez.

Joaquin Levinton no dudó en
Joaquin Levinton no dudó en reconocer que los errores cometidos fueron hace varios años

El tiempo pone todo en su lugar, incluso los registros olvidados. Pasó mucho (quizás demasiado) hasta que, en un viaje similar, una intuición lo guía. “Un día pasé porque me estaban llevando a Valeria del Mar de vuelta, y les digo ‘A ver, metete acá, a ver si está el registro’”. La comisaría guarda el papel como un tesoro sin reclamar. “Entro y me dicen: ‘¡Eh, Joaquín! ¿Por qué no pasaste? Hace años que está tu registro acá. ¿Cómo no viniste a buscarlo?’ Y lo agarré, me lo llevé. Y de aquel momento volví a tener registro”.

Una rendición honesta ante el desatino, salpicada de anécdotas que destilan culpa y humor, así fue el paso de Joaquín Levinton por las reglas del camino.

Temas Relacionados

Joaquín LevintonMario Pergolini

Últimas Noticias

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

El actor comentó una historia de su exesposa por sus días en Bahía Blanca y enterneció a todos

La inesperada reacción de Nico

La profunda reflexión de Nicki Nicole por su cumpleaños y el comentario de Lamine Yamal que encendió las redes

La artista compartió un sentido posteo por su día especial, acompañado de miles de mensajes de sus fans y en particular de su novio luego de blanquear su relación

La profunda reflexión de Nicki

Nico Occhiato celebró el cumpleaños de Flor Jazmín con una tierna declaración: “La mujer más increíble”

La bailarina recibió de su novio una dedicatoria que conmovió a seguidores y colegas. Su respuesta

Nico Occhiato celebró el cumpleaños

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Lali Espósito expresó su temor inicial al asignar “Bad”, un clásico del “Rey del Pop”. El video

La deslumbrante actuación de Alan

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

La cantante y coach tomó decisiones clave en los Playoffs. Los concursantes que eligió y los seis que quedaron para el voto de la gente

Quiénes fueron los participantes de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy: a cuánto se

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 26 de agosto

La confianza del agro cayó 15% en 2025 y se derrumbó la inversión, según un informe privado

Cómo la forma de manzana o pera del cuerpo influye en el envejecimiento del corazón

Qué significa hablar dormido según la psicología y a qué síntomas prestar atención

Dónde voto el 7 de septiembre en las elecciones de Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
“110 625″: el mensaje escrito

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitación

Una rara tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant rompe el récord mundial en una subasta

Cráteres ocultos, lluvias mediterráneas y migraciones humanas: el hallazgo que desafía la historia climática del Sahara

El astrofísico Adam Becker advirtió sobre la obsesión de la élite tecnológica por la inmortalidad y el control global

El futuro de Bolivia depende de la restitución constitucional para retirar al crimen organizado del poder

TELESHOW
La inesperada reacción de Nico

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

La profunda reflexión de Nicki Nicole por su cumpleaños y el comentario de Lamine Yamal que encendió las redes

Nico Occhiato celebró el cumpleaños de Flor Jazmín con una tierna declaración: “La mujer más increíble”

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público