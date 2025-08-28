Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa (Video: Instagram)

Jimena Barón compartió en sus redes sociales imágenes donde sus hijos, Momo y Arturo, recibieron vacunas en su hogar a través de un servicio gratuito de atención domiciliaria. El video publicado en sus historias de Instagram muestra el proceso, desde la llegada del personal sanitario hasta el momento de la aplicación, en un entorno familiar y bajo la supervisión de la propia artista.

En la secuencia publicada, se observa a Momo, el hijo mayor, sentado mientras una profesional de la salud le aplica una inyección en el brazo. El niño se mostró relajado y estuvo jugando con su celular en el mismo instante en el que le aplicaron la dosis. Luego, se vio cómo la actriz sostuvo en brazos a Arturo, el menor de la familia, mientras recibe la vacuna. El personal de salud ejecutó el procedimiento de manera meticulosa, mientras la artista permaneció atenta para contener a sus hijos.

Recientemente, la intérprete también compartió momentos de intimidad entre sus pequeños que enternecieron las redes sociales. En las últimas horas, mostró un gran paso en la vida de Morrison, el más grande, cuando le cambió el pañal por primera vez a su hermanito Arturo. En la escena, quedaron a la vista los nervios, la curiosidad y, sobre todo, ese humor que solo tienen los chicos.

Momo cambió por primera vez el pañal de su hermano menor, Arturo (Video: Instagram)

Jimena estuvo presente en todo momento, guiando al mayor de sus hijos en la tarea que tenía que llevar por delante con su hermano pequeño: “Bueno. Ahí tenés los pañales”. Un modo tierno, doméstico, casi un ritual familiar. Momo, sin disimulo y entre risas, tomó el desafío con una sinceridad apabullante: “Un pañal, las toallitas... Qué asco, me rindo”, esbozó entre risas.

Con el pulso firme, con toda la ternura de un hermano mayor, pero al mismo tiempo con un poco de impresión, llevó adelante la tarea por primera vez y logró realizarla sin que la cantante de “La Cobra” tuviera que intervenir: “Ahí está. Ahí está, perfecto”, señaló al terminar.

Además, otra publicación viral en sus redes se destacó en las últimas horas, cuando Jimena contó a quién eligió como madrina de Arturo, su hijo que nació el 14 de junio: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”.

Jimena Barón eligió a Mari como madrina de Arturo y compartió el emotivo momento (Video: Instagram)

La forma en que Mari se enteró si tuvo el sesgo de Jimena. Junto a Momo, ensayaron una suerte de paso de comedia para anunciar la decisión. Comenzaron a hablar del bautismo de Arturo, y Mari preguntó dónde sería, algo que Jimena esquivó definir. Ahí, Momo preguntó quién eligiría al padrino y a la madrina. “Al padrino, claro, Matías (Pallero) y a la madrina yo”. Mari quiso saber a quién escogió ella, que eludió la respuesta directa contándole que su esposo ya tenía a “Jere” como elección.

“A mí me dijeron que la madrina es la persona que le llega a pasar algo a mamá, Dios no permita, cuidaría a mis hijos como si fuera yo”, le explicó Jimena a Momo. Y entonces ya no hubo lugar para más rodeos. Su hijo le preguntó: “¿Vos ya sabés a quién elegiste de madrina para Arturo?”.

“Me gustaría que fuera Mari”, respondió Jimena. Al principio, Mari no le creyó: “Me estás cargando”. Pero luego, al ver que era verdad, largó el bowl que secaba, se puso a llorar y se fundió en un abrazo con Jimena.