Teleshow

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa

La cantante compartió imágenes en redes sociales donde sus hijos recibieron vacunas a domicilio

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa (Video: Instagram)

Jimena Barón compartió en sus redes sociales imágenes donde sus hijos, Momo y Arturo, recibieron vacunas en su hogar a través de un servicio gratuito de atención domiciliaria. El video publicado en sus historias de Instagram muestra el proceso, desde la llegada del personal sanitario hasta el momento de la aplicación, en un entorno familiar y bajo la supervisión de la propia artista.

En la secuencia publicada, se observa a Momo, el hijo mayor, sentado mientras una profesional de la salud le aplica una inyección en el brazo. El niño se mostró relajado y estuvo jugando con su celular en el mismo instante en el que le aplicaron la dosis. Luego, se vio cómo la actriz sostuvo en brazos a Arturo, el menor de la familia, mientras recibe la vacuna. El personal de salud ejecutó el procedimiento de manera meticulosa, mientras la artista permaneció atenta para contener a sus hijos.

Recientemente, la intérprete también compartió momentos de intimidad entre sus pequeños que enternecieron las redes sociales. En las últimas horas, mostró un gran paso en la vida de Morrison, el más grande, cuando le cambió el pañal por primera vez a su hermanito Arturo. En la escena, quedaron a la vista los nervios, la curiosidad y, sobre todo, ese humor que solo tienen los chicos.

Momo cambió por primera vez el pañal de su hermano menor, Arturo (Video: Instagram)

Jimena estuvo presente en todo momento, guiando al mayor de sus hijos en la tarea que tenía que llevar por delante con su hermano pequeño: “Bueno. Ahí tenés los pañales”. Un modo tierno, doméstico, casi un ritual familiar. Momo, sin disimulo y entre risas, tomó el desafío con una sinceridad apabullante: “Un pañal, las toallitas... Qué asco, me rindo”, esbozó entre risas.

Con el pulso firme, con toda la ternura de un hermano mayor, pero al mismo tiempo con un poco de impresión, llevó adelante la tarea por primera vez y logró realizarla sin que la cantante de “La Cobra” tuviera que intervenir: “Ahí está. Ahí está, perfecto”, señaló al terminar.

Además, otra publicación viral en sus redes se destacó en las últimas horas, cuando Jimena contó a quién eligió como madrina de Arturo, su hijo que nació el 14 de junio: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”.

Jimena Barón eligió a Mari como madrina de Arturo y compartió el emotivo momento (Video: Instagram)

La forma en que Mari se enteró si tuvo el sesgo de Jimena. Junto a Momo, ensayaron una suerte de paso de comedia para anunciar la decisión. Comenzaron a hablar del bautismo de Arturo, y Mari preguntó dónde sería, algo que Jimena esquivó definir. Ahí, Momo preguntó quién eligiría al padrino y a la madrina. “Al padrino, claro, Matías (Pallero) y a la madrina yo”. Mari quiso saber a quién escogió ella, que eludió la respuesta directa contándole que su esposo ya tenía a “Jere” como elección.

“A mí me dijeron que la madrina es la persona que le llega a pasar algo a mamá, Dios no permita, cuidaría a mis hijos como si fuera yo”, le explicó Jimena a Momo. Y entonces ya no hubo lugar para más rodeos. Su hijo le preguntó: “¿Vos ya sabés a quién elegiste de madrina para Arturo?”.

“Me gustaría que fuera Mari”, respondió Jimena. Al principio, Mari no le creyó: “Me estás cargando”. Pero luego, al ver que era verdad, largó el bowl que secaba, se puso a llorar y se fundió en un abrazo con Jimena.

Temas Relacionados

Jimena BarónMomoMorrison OsvaldoArturo Palleiro

Últimas Noticias

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

La joven contó en televisión cómo vio que el delantero de la Selección Argentina mantenía un encuentro con otra mujer en su casa de Italia

Paloma Silberberg, la expareja de

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

La cantante de “Espresso”, que forma parte de la nueva edición del festival, ya había visitado el país en 2023. Cómo fue aquella presencia

Sabrina Carpenter en la Argentina:

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

La serie abarcará tres etapas de “La One”, y también serán parte Cecilia Roth y Griselda Siciliani, ya anunciadas en días anteriores. Qué dijeron las protagonistas y la propia diva luego de conocer la noticia

Se confirmó el elenco de

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

El abogado y hermano de Sabrina Cipolla, ex abogada y acreedora del cantante, expuso que su postura firme ante la deuda genera incertidumbre sobre el futuro profesional del artista

El abogado Alejandro Cipolla advirtió

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”

La actriz se abrió al aire de Nadie dice Nada acerca de lo que le costó protagonizar las escenas más jugadas de la nueva apuesta de Sebastián Ortega

Valentina Zenere contó cómo hizo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identifican un mecanismo clave de

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

Elecciones 2025, en vivo: el transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre en PBA

Necochea: un pescador filmó como unos delfines, lobos marinos y una ballena lo acompañaron a kilómetros de la costa

Desde septiembre los jubilados tendrán cuenta remunerada y descuentos en supermercados: cómo acceder a los beneficios

Cayó “Hormiga” por el crimen del vecino que se defendió de un robo en su casa y lo mataron de siete tiros

INFOBAE AMÉRICA
Universidad peruana ofrece titulación profesional

Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

El hallazgo de 245 monedas con símbolos milenarios revela una red comercial perdida en Asia

Un turista español provocó indignación en Kenia por darle cerveza a un elefante

Netanyahu confirmó negociaciones entre Israel y Siria sobre una zona desmilitarizada y un corredor humanitario para la minoría drusa

TELESHOW
Paloma Silberberg, la expareja de

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”