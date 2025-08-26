Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

Tini Stoessel está pasando un momento de plenitud en lo profesional y en lo personal (Crédito: Bisa/ Under Armour)

Tini Stoessel atraviesa uno de los períodos más intensos y fructíferos de su carrera y vida personal. A los 28 años, la artista suma logros profesionales y decisiones que la consolidan como figura clave en la escena actual del espectáculo, consolidada como una de las artistas más importantes de su país y con una proyección internacional que no tiene límites.

La intérprete de “Buenos Aires” regresó recientemente a la ficción con el lanzamiento de Quebranto en Disney+, proyecto en el que actúa junto a Jorge López y Martín Barba, y acumula ocho fechas agotadas de su espectáculo Futttura, que tendrá lugar en Tecnópolis entre octubre y noviembre próximo, y con el que emprenderá una gira internacional.

Se trata de un espectáculo con un despliegue de tres escenarios en simultáneo, en los que la artista hará una mirada retrospectiva por los momentos más destacados de su carrera. Una vez que dé los shows en el país, anunciará los siguientes destinos de Futtura, que por ahora permanecen en secreto. Mientras tanto, ella celebra un momento personal que va más allá de la venta de entradas y las reproducciones en las plataformas.

Tini Stoessel cantó con Coldplay en Miami

En una entrevista reciente, la cantante reconoció: “Me encuentro en una etapa de mucha plenitud y transformación”, señaló, en Telenoche (Eltrece) acerca de que siente que cada decisión que toma la acerca más a su propio eje. La artista desestimó los rumores de mudanza permanente al exterior y confirmó que sigue viviendo en Buenos Aires, con un proyecto personal que la tiene muy entusiasmada: “Amo vivir acá. De hecho, me estoy haciendo mi primera casa y estoy muy emocionada porque voy a armarla desde cero”.

El vínculo entre lo profesional y lo personal es una constante en el presente de la cantante. Aunque su agenda la lleva a alternar estadías en el extranjero, la artista confirmó que la Argentina continuará como base de sus actividades, aunque se mantiene “absolutamente dispuesta” a pasar temporadas fuera del país por motivos laborales.

Su vida sentimental también ocupa un lugar destacado. Recientemente, Tini decidió darle una segunda oportunidad a Rodrigo De Paul. En las últimas semanas, circularon versiones sobre un posible compromiso y planes de casamiento, que todavía ninguno confirmó.

La relación de Tini con Rodrigo De Paul suma rumores de boda, con posible fecha en diciembre y asistencia de celebridades

Se habla de una boda que se llevaría adelante en diciembre en El Dok Haras, un predio en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Este espacio abrió la posibilidad de asistencia de otras parejas famosas como las de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y cuenta con una infraestructura que, según el periodista Pepe Ochoa, “no baja de los 150 mil dólares” para casamientos multitudinarios. En la lista de posibles asistentes figuran Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Chris Martin, Leandro Paredes, Emilia Mernes, Duki y Nicki Nicole, entre otros. Incluso, las fechas propuestas coincidirían con el cierre de Futttura y el final del calendario futbolístico, lo que facilitaría la organización y la asistencia de las celebridades.

Tini también confesó que siempre tuvo en mente la posibilidad de ser madre y que ese deseo volvió con fuerza este año. “Me encantaría ser mamá”, declaró. “Lo digo desde que soy muy chiquitita”, señaló la intérprete de “Miénteme” y “Pa”, quien sigue cosechando logros y siempre va por más.

La maternidad vuelve a ser un deseo presente en la vida de Tini Stoessel, según reveló en una reciente entrevista (Video: Telenoche, Eltrece)

La nueva faceta de Tini Stoessel: embajadora global de Under Armour

En el plano internacional, la artista agregó una nueva dimensión a su carrera. Fue presentada recientemente como embajadora global de Under Armour, marca internacional de indumentaria deportiva, en una alianza anunciada por la distribuidora argentina BISA y por la propia artista en redes sociales. Esta colaboración fue oficializada en Baltimore, Estados Unidos, y propone redefinir el concepto de atleta y pone en primer plano la autoexpresión como valor esencial del deporte contemporáneo.

Tini fue presentada como embajadora global de Under Armour, protagonizando campañas internacionales y fusionando música y deporte

La alianza con Under Armour incluye la participación de la marca en el festival Futttura, que recorrerá siete ciudades

La artista protagoniza campañas de la nueva colección UA HALO, compuesta por prendas de alto rendimiento con elementos de diseño contemporáneo. “Unirme a Under Armour es algo muy natural para mí. Creo profundamente en apostar por uno mismo, en superar los propios límites y en ser auténtica, ya sea en el escenario, entrenando o en la vida”, afirmó la actriz al momento de cerrar el acuerdo. Esta alianza incorpora, además, la participación de la marca en el festival Futttura, que fusiona deporte, música y creatividad con presencia en siete ciudades, y donde se prevé la difusión de imágenes de alto impacto visual de la cantante.

"Creo profundamente en apostar por uno mismo, en superar los propios límites y en ser auténtica, ya sea en el escenario, entrenando o en la vida”, expresó Tini Stoessel al ser elegida como embajadora del la firma

Federico Farina, CEO de BISA, consideró que la llegada de la artista a la marca “refuerza nuestro rol como puente entre marcas internacionales y los consumidores de la región”, mientras que desde Under Armour recalcaron que “Tini representa determinación, autoconfianza y valentía para romper moldes”.

El presente de Tini Stoessel la posiciona como referente de la música, la actuación y la moda en Argentina y Latinoamérica

El presente de Tini, marcado por el crecimiento profesional, el regreso a la actuación, su vigencia musical y los cambios en su vida privada, la ubica como referente indiscutida en la escena argentina y latinoamericana.

Crédito: Bisa/ Under Armour