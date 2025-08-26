Teleshow

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Luego de regresar al país tras la muerte de su nieta, Mila Yankelevich, y a días del inicio de las presentaciones de la banda surgida de Rebelde Way en Argentina, la productora y los actores tuvieron una reunión

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar

Luego del terrible dolor que significó la muerte de su nieta, Mila Yankelevich en un accidente náutico en Miami, y de estar algunos días junto a su hijo Tomás, Cris Morena regresó a nuestro país.

El 23 de agosto, la creadora de los más grandes éxitos adolescentes de nuestra televisión cumplió 69 años, una fecha que estuvo acompañada por una oleada de mensajes y homenajes en redes sociales, reflejando el impacto de su trayectoria y el amor que provoca.

La cuenta oficial de Erreway, el grupo musical surgido de la telenovela Rebelde Way, se sumó a los tributos con una publicación que evocó tanto la nostalgia como el reconocimiento. Dos imágenes ilustraron el homenaje: una junto a los jóvenes que se convirtieron en referentes de la televisión adolescente y otra actual, donde Morena exhibe una mezcla de ternura y fortaleza. El mensaje que acompañó las fotos, “¡Feliz cumpleaños! Guerrera de la luz, por sobre todas las cosas, que no te falte amor”, adquirió un significado especial en este año, funcionando como un escudo y un consuelo ante la adversidad.

A pocos días de lo que será el inicio del tramo argentino de la gira mundial de Erreway, la virtualidad dio paso a un encuentro presencial cargado de emoción. Cris Morena se reunió con Benjamín Rojas y Felipe Colombo, dos de los integrantes originales de la banda, en una tarde soleada del martes 26. Las sonrisas y los abrazos marcaron la jornada, que Colombo y Rojas describieron como un “lindo encuentro. Lindas charlas”.

Erreway nació como una extensión de Rebelde Way, la exitosa telenovela juvenil creada por Morena tras el éxito de producciones como Jugate Conmigo y Chiquititas. Estrenada en 2002, la serie contó con los protagónicos de Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. La trama giraba en torno a las vivencias de un grupo de estudiantes del ficticio Elite Way School, donde los desafíos propios de la adolescencia se entrelazaban con historias de amor, aspiraciones artísticas y la búsqueda de la identidad personal.

Los personajes principales, Mía Colucci (Lopilato), Marizza Pía Spirito (Bordonaba), Pablo Bustamante (Rojas) y Manuel Aguirre (Colombo), protagonizaban una historia que exploraba tanto los conflictos juveniles como las tensiones con el mundo adulto. A medida que la narrativa avanzaba, los protagonistas formaban una banda musical, y los actores que los interpretaban vivieron en carne propia la transformación de la ficción en realidad. Así surgió Erreway, que rápidamente superó los límites de la pantalla para consolidarse como un grupo musical con identidad propia y un alcance internacional inesperado.

Erreway continuará sus shows en
Erreway continuará sus shows en Costa 21 este 6 y 7 de mayo.

El fenómeno Erreway se expandió más allá de la televisión, conquistando escenarios y sumando seguidores en Latinoamérica y Europa. La banda combinó elementos de pop y rock, logrando conectar con una generación de adolescentes y consolidando su lugar en la cultura popular.

Aunque la historia de Erreway concluyó en 2008, su legado permaneció latente, aguardando el momento de ser revivido. En la actualidad, tres de sus miembros originales, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, se han reunido para ofrecer a sus seguidores la oportunidad de reencontrarse con la esencia de aquellos años.

La actual gira mundial de Erreway comenzó el 28 de marzo en Santiago de Chile y, hasta la fecha, ha sumado 20 conciertos con más de 300.000 entradas vendidas en distintos países de Latinoamérica y Europa. El tour alcanzará los 30 shows al finalizar, consolidando el regreso de la banda como un acontecimiento de gran repercusión. En el segmento argentino, el grupo se presentará en el Movistar Arena durante siete noches, entre el 29 de agosto y el 24 de septiembre, con las primeras seis funciones agotadas.

Temas Relacionados

ErrewayRebelde WayCris MorenaFelipe ColomboBenjamín Rojas

Últimas Noticias

Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”

La actriz confirmó que no participará en la nueva versión teatral de la exitosa serie juvenil

Laura Esquivel reveló el motivo

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El conductor comunicó la feliz noticia mediante un posteo en su perfil de Instagram. La primera foto de su beba

Nació Cata, la hija de

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La modelo compartió su interés por lo que describió como una vía para el el análisis personal

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Luego de recibir cientos de mensajes preguntando por la salud de su madre, las hijas de la empresaria mostraron su fastidio en redes y llevaron tranquilidad a sus seguidores

La furia de Dalma y

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”

El conductor y la escritora terminaron su vínculo de pareja luego de casi 8 meses de amor. Cómo lo anunció cada uno

Matías Martin y Victoria De
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre ignoró una pequeña

Un hombre ignoró una pequeña herida y casi pierde la pierna: la innovadora técnica que evitó la amputación

Según un estudio, la actividad económica cayó 1% en julio, pero mejoró 3,6% en relación al año pasado

Hallaron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Detuvieron al secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado por ordenar el ataque que dejó en coma a un contratista

Diez pizzerías de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de Bolivia ordenó

La Justicia de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho y la libertad para Marco Pumari

Cumbre en Ginebra entre Irán y potencias europeas: el régimen persa podría sufrir más sanciones de la ONU contra el programa nuclear

Crisis política en Francia: el líder del principal partido opositor dijo que Emmanuel Macron debe convocar a elecciones anticipadas o renunciar

De delfines a sepias: cómo la IA impulsa avances en el entendimiento del mundo animal

Trump advirtió sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

TELESHOW
Laura Esquivel reveló el motivo

Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”