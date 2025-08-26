El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Luego del terrible dolor que significó la muerte de su nieta, Mila Yankelevich en un accidente náutico en Miami, y de estar algunos días junto a su hijo Tomás, Cris Morena regresó a nuestro país.

El 23 de agosto, la creadora de los más grandes éxitos adolescentes de nuestra televisión cumplió 69 años, una fecha que estuvo acompañada por una oleada de mensajes y homenajes en redes sociales, reflejando el impacto de su trayectoria y el amor que provoca.

La cuenta oficial de Erreway, el grupo musical surgido de la telenovela Rebelde Way, se sumó a los tributos con una publicación que evocó tanto la nostalgia como el reconocimiento. Dos imágenes ilustraron el homenaje: una junto a los jóvenes que se convirtieron en referentes de la televisión adolescente y otra actual, donde Morena exhibe una mezcla de ternura y fortaleza. El mensaje que acompañó las fotos, “¡Feliz cumpleaños! Guerrera de la luz, por sobre todas las cosas, que no te falte amor”, adquirió un significado especial en este año, funcionando como un escudo y un consuelo ante la adversidad.

A pocos días de lo que será el inicio del tramo argentino de la gira mundial de Erreway, la virtualidad dio paso a un encuentro presencial cargado de emoción. Cris Morena se reunió con Benjamín Rojas y Felipe Colombo, dos de los integrantes originales de la banda, en una tarde soleada del martes 26. Las sonrisas y los abrazos marcaron la jornada, que Colombo y Rojas describieron como un “lindo encuentro. Lindas charlas”.

Erreway nació como una extensión de Rebelde Way, la exitosa telenovela juvenil creada por Morena tras el éxito de producciones como Jugate Conmigo y Chiquititas. Estrenada en 2002, la serie contó con los protagónicos de Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. La trama giraba en torno a las vivencias de un grupo de estudiantes del ficticio Elite Way School, donde los desafíos propios de la adolescencia se entrelazaban con historias de amor, aspiraciones artísticas y la búsqueda de la identidad personal.

Los personajes principales, Mía Colucci (Lopilato), Marizza Pía Spirito (Bordonaba), Pablo Bustamante (Rojas) y Manuel Aguirre (Colombo), protagonizaban una historia que exploraba tanto los conflictos juveniles como las tensiones con el mundo adulto. A medida que la narrativa avanzaba, los protagonistas formaban una banda musical, y los actores que los interpretaban vivieron en carne propia la transformación de la ficción en realidad. Así surgió Erreway, que rápidamente superó los límites de la pantalla para consolidarse como un grupo musical con identidad propia y un alcance internacional inesperado.

Erreway continuará sus shows en Costa 21 este 6 y 7 de mayo.

El fenómeno Erreway se expandió más allá de la televisión, conquistando escenarios y sumando seguidores en Latinoamérica y Europa. La banda combinó elementos de pop y rock, logrando conectar con una generación de adolescentes y consolidando su lugar en la cultura popular.

Aunque la historia de Erreway concluyó en 2008, su legado permaneció latente, aguardando el momento de ser revivido. En la actualidad, tres de sus miembros originales, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, se han reunido para ofrecer a sus seguidores la oportunidad de reencontrarse con la esencia de aquellos años.

La actual gira mundial de Erreway comenzó el 28 de marzo en Santiago de Chile y, hasta la fecha, ha sumado 20 conciertos con más de 300.000 entradas vendidas en distintos países de Latinoamérica y Europa. El tour alcanzará los 30 shows al finalizar, consolidando el regreso de la banda como un acontecimiento de gran repercusión. En el segmento argentino, el grupo se presentará en el Movistar Arena durante siete noches, entre el 29 de agosto y el 24 de septiembre, con las primeras seis funciones agotadas.