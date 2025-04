Erreway agregó una nueva función en Buenos Aires en su gira de regreso: cómo conseguir las entradas

Erreway anunció su séptimo Movistar Arena

Desde que se conoció la noticia de la vuelta de Erreway, los fanáticos del grupo empezaron a contar los días para verlos sobre un escenario. El grupo surgido de la tira adolescente Rebelde Way y que integran Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas -con Luisana Lopilato ausente con aviso- hace veinte años que no toca en Buenos Aires y la expectativa alcanza a varias generaciones. Desde luego, aquellos que siguieron en tiempo real las aventuras del grupo y también los que se fueron sumando al calor de las redes y no solo en nuestro país sino en diferentes países del mundo.

La banda surgida del programa de Cris Morena inició esta segunda etapa de su carrera con un concierto en Santiago de Chile y luego se anunciaron los conciertos en Buenos Aires. La fecha iniciática fue el 16 de noviembre en el Movistar Arena, pero debido a la demanda del público se fueron agregando funciones. La cuenta se había frenado en seis -29 y 30 de agosto y 3, 4, 16 y 17 de septiembre, todas en el microestadio de Villa Crespo y con localidades agotadas- hasta que el mediodía de este martes dieron a conocer un nuevo capítulo en esta historia.

La séptima función de este reencuentro será el 23 de septiembre en el Movistar Arena, tal como lo anunciaron los artistas en un video subido a sus redes sociales. Las entradas se ponen a la venta el jueves 24 de abril a partir de las 13 en la página oficial del microestadio. Así, suman una nueva parada al World Tour 2025, que ya pasó por Santiago de Chile y Montevideo y tiene fechas confirmadas en Quito, Guayaquil, Lima, Nápoles, Madrid, Barcelona y Atenas.

La emoción de Camila Bordonaba por el regreso de Erreway

De esta manera, Erreway se prepara para un reencuentro con el público argentino que esperó 20 años. Desde entonces, tanto Luisana Lopilato como Benjamín Rojas y Felipe Colombo siguieron su camino en el espectáculo, mientras que Camila Bordonaba se fue alejando paulatinamente de los flashes para radicarse en el sur del país. Por este motivo, su regreso adquiere un significado especial para los seguidores de la banda y también para la propia artista, que mostró toda su emoción en el comienzo de la gira.

“Ustedes hicieron que vuelva acá“, dijo entre lágrimas ante el público chileno. ”Hace más de 20 años que estuvimos juntos arriba de un escenario y ahora hay madres, hay padres, hay hijos, hijas. Cuatro generaciones en este rincón hermoso, estamos muy felices de estar acá”.

Luisana Lopilato, quien interpretaba a Mía Colucci, por temas de agenda no es parte de los shows, aunque los fans no descartan alguna sorpresa en el escenario, ya sea en cuerpo presente o de manera virtual. Así lo hizo en el concierto que derivó en la locura de los presentes.

Las luces se apagaron, las pantallas se prendieron y en escena apareció Luisana que interactuó con el público. “Griten más fuerte ¿La están pasando bien? ¿Se pensaron que me iba a perder este momento tan especial? Imposible. Les quiero agradecer: les quiero decir gracias, gracias y más gracias por este momento tan lindo, por acompañar a mis amigos después de tantos años de espera", exclamó la esposa de Michael Bublé, quien por estos días se encuentra en Buenos Aires para rodar una película. Un motivo más para que la ilusión de los fanáticos cobre más fuerzas.