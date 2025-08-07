“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Lali Espósito salvó a Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira en una batalla decisiva de La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La tensión alcanzó su punto máximo en el plató de La Voz Argentina (Telefe) la noche de este miércoles cuando Lali Espósito, una de las coaches del certamen, tomó una decisión inesperada: salvó a Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira tras una batalla musical especialmente reñida, utilizando su única oportunidad de la temporada para evitar la eliminación de uno de sus talentos. La ovación del público y el debate en redes sociales no se hicieron esperar.

La esperada batalla entre ambos, integrantes del equipo de Lali, se desarrolló bajo una atmósfera de alta expectativa. Los concursantes cantaron “Lay me down” de Sam Smith, una elección que anticipaba un desafío vocal considerable. Desde los primeros compases, la interpretación dejó sin palabras tanto a los coaches como al público, que presenciaron una exhibición de técnica y emoción que elevó el nivel de la competencia. Incluso, la propia diva pop había manifestado su inquietud antes de la presentación, consciente de la dificultad que supondría elegir entre dos voces tan potentes.

La interpretación de “Lay me down” de Sam Smith desató una ovación y un intenso debate en redes sociales

La preocupación de quien ofició como jurado se hizo evidente en sus palabras previas al duelo, cuando, en diálogo con Dillom, reconoció: “Cuando uno habla de batallas en La Voz Argentina, esto es una batalla de las complicadas”. El rapero sugirió la posibilidad de elegir a ambos, pero la cantante le recordó que el reglamento solo permite salvar a los dos participantes una vez por temporada. “Entonces no, estás en el horno”, bromeó el co-coach, subrayando la presión que recaía sobre la decisión de la artista.

Tras la actuación, la emoción dominó el ambiente. Lali, visiblemente conmovida, expresó: “Esta vez renuncio de verdad. No voy a ser cómplice de ustedes en esta maldad que hacen”. La coach confesó que, al organizar la batalla, ya anticipaba el dilema que enfrentaría, pero su objetivo era ofrecer al público un espectáculo memorable. “Uno sabe cuando arma una batalla así que después va a estar en un lugar complejo como el que estoy ahora, pero que la gente disfrutó de algo increíble”, añadió.

La devolución de la líder del team a sus pupilos fue tan emotiva como sincera. Agradeció la entrega de ambos y destacó la calidad de sus interpretaciones: “A nivel técnico no me siento para nada digna de decirle algo a ustedes dos, más que agradecerles la entrega que han tenido, lo bien que sonaron, dejaron el corazón. Porque no solo tienen voces espectaculares, a mí me fascina como interpretan los dos. Cada parte solista me ponía la piel de gallina y juntos ya era un escándalo de emociones. Me hacen sentir muy privilegiada porque los dos me eligieron y eso no les puedo explicar la emoción que me genera, no hay nada más bello que ver talento tan abrumador como el que tienen los dos”, afirmó.

La coach utilizó su única oportunidad de la temporada para evitar la eliminación de sus dos talentos

El momento decisivo llegó cuando Nico Occhiato, conductor del programa, le recordó a Espósito que debía tomar una determinación. Tras unos segundos de suspenso, la artista anunció con determinación: “Obvio que me voy a quedar con los dos, ¿qué les pasa? ¿Se piensan que estoy loca yo? ¿Se piensan que no uso mi bala?”. Entre risas, Espósito acompañó su decisión con un gesto característico, simulando disparos con los dedos y exclamando: “Soy la vieja del ‘pa, pa, pa’”. La sala estalló en aplausos y gritos, mientras la coach justificaba su elección: “¿Cómo no van a seguir en este show, chicos? Ha habido batallas increíbles en las que dudé, porque es muy difícil elegir a uno entre dos cantantes increíbles. Pero llegaron ustedes y dije ‘acá hay que usar esta bala que nos permite el programa’. Miren si estas dos personas no van a seguir cantando en este show, por favor”.

La reacción del público fue inmediata. La decisión provocó una ovación en el estudio y se replicó en las redes sociales, donde los seguidores del programa celebraron la jugada de la coach y el nivel de la batalla. “No me voy a preocupar por el futuro, estoy muy feliz en este presente, abrácenme y caminemos hacia la gloria juntos”, dijo Lali cuando el conductor le recordó que era la única oportunidad de salvar a dos participantes.