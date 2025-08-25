Teleshow

Andrea Ghidone sorprendió al anunciar su próxima boda con su novio: “Nos casamos”

A través de una romántica publicación en sus redes sociales, la actriz reveló el importante paso que dará en su relación con Pablo Otero

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Guardar
Andrea Ghidone anunció su boda
Andrea Ghidone anunció su boda con su novio Pablo Otero: "Nos casamos" (Instagram)

Andrea Ghidone sorprendió al público al anunciar un paso significativo en su vida personal. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la bailarina y actriz compartió la noticia de su próximo casamiento con Pablo Otero. El mensaje fue directo y personal. “Les cuento que en 2026 nos casamos”, escribió junto a un carrete de tres imágenes en las que se la ve junto a su pareja en distintos escenarios. El tono de su anuncio desprende felicidad y confianza, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de la artista que en los últimos años consolidó una carrera sólida tanto en el teatro como en la televisión argentina.

La publicación tuvo un alto impacto entre sus seguidores y colegas, muchos de los cuales celebraron la noticia y dejaron mensajes de apoyo y cariño. Facundo Arana, Mariana Brey y Daniel Ambrosino, entre otros, se sorprendieron y felicitaron a la actriz. Las imágenes elegidas por Ghidone muestran momentos de intimidad y complicidad con Otero, sumando así un componente emocional al anuncio público. Aunque la artista no dio más detalles sobre la boda ni la fecha exacta, el simple hecho de compartir el proyecto con sus seguidores se convirtió en una señal inequívoca de su afianzamiento como pareja.

Con un carrete de fotos
Con un carrete de fotos de la pareja, Andrea Ghidone anunció su casamiento con Pablo Otero (Instagram)

La relación entre Andrea Ghidone y Pablo Otero permanece mayormente reservada al ámbito privado. No obstante, algunos datos sobre el vínculo y el perfil de su pareja trascendieron en distintos medios. Pablo Otero, conocido en el ambiente empresarial como “el señor del tabaco”, adquirió visibilidad mediática no solo por su actividad comercial, sino también por sus anteriores relaciones sentimentales, en especial su vínculo con Laura Fidalgo. A pesar de la exposición de Otero, Ghidone optó por resguardar los detalles de su vida sentimental, limitándose a compartir solo el anuncio oficial de su compromiso.

El sorprende anuncio de Andrea
El sorprende anuncio de Andrea Ghidone al contar su casamiento con Pablo Otero (Instagram)

Hace unos meses, en una charla abierta durante una de sus participaciones en la mesa de Mirtha Legrand, Andrea revivió uno de los episodios más difíciles que enfrentó. La bailarina relató el asalto a su casa de Recoleta en 2014, cuando estaba debutando en el espectáculo Señor Tango. Mientras ella se encontraba en el teatro, su departamento fue desvalijado. La investigación posterior concluyó que tanto su pareja de entonces como la niñera de su hija participaron como “entregadores”. “Gracias a este programa pude conseguir que las cosas avanzaran. Ella terminó presa”, compartió Ghidone, reconociendo el dolor y la transformación interior que le produjo el hecho y el apoyo de la prensa para hacerlo público. “Esto me cambió mi vida, literal. Gracias a ese momento yo entendí muchas cosas. Hasta ahí no me había caído la ficha de todo, pero fue otra vida. Sin lugar a dudas fue lo peor que me pasó en esta vida, pero al mismo momento te puedo decir que fue una de las mejores cosas”.

Andrea Ghidone y su pareja
Andrea Ghidone y su pareja Pablo Otero pasarán por el registro civil en 2026 para oficializar su relación (Instagram)

El caso implicó una trama de confianza traicionada. En el relato de Ghidone, la empleada doméstica habría facilitado las llaves del domicilio a su novio, quien a su vez se las dio a un tercero para ejecutar el robo. La artista recordó que su hija Natasha tenía 8 años y cómo la situación la llevó a replantear su presente y apostar por la independencia profesional. A raíz del trauma, Ghidone decidió “comenzar a trabajar con mi productora propia, con mi compañía de tango, para poder estar en mi casa, para no tener que salir a trabajar de martes a domingo y dejarla a mi hija a la noche”. La investigación derivó en allanamientos en la cárcel de Avellaneda, donde autoridades encontraron varias de las pertenencias robadas, principalmente joyas, que conformaban el botín.

El vínculo de Andrea Ghidone con Argentina tiene raíces profundas. En La Noche de Mirtha también recordó cómo, hace 16 años, arribó al país con “la ilusión de pertenecer a esta ciudad cosmopolita donde aceptan a gente de todo el mundo y acá la gente vive también muy feliz”. La artista uruguaya describió aquellas primeras semanas llenas de incertidumbre, cuando llegó “con el documento acá entre los dientes, sin saber qué iba a pasar”. Eso no detuvo su búsqueda de trabajo. Los primeros castings y audiciones le abrieron puertas en el mundo del espectáculo. De inmediato, encontró su primer refugio laboral bajo la guía de Carmen Barbieri y Santiago Bal, quienes la invitaron a formar parte de Vedettísima. Luego participó en cinco revistas comandadas por Barbieri, hasta lograr la posición de primera vedette acompañando a Moria Casán.

Temas Relacionados

Andrea GhidonePablo OteroEl señor del tabacoBodaCasamiento

Últimas Noticias

Homo Argentum, un éxito desde su estreno: superó el millón de espectadores en 11 días

Seis de cada diez personas eligieron el filme protagonizado por Guillermo Francella entre 74 títulos disponibles, desatando un fenómeno que trasciende la pantalla grande

Homo Argentum, un éxito desde

La reacción de Emilia Attias en vivo cuando le preguntaron por la nueva relación del Turco Naim

La actriz se enteró al aire del romance de su expareja con la cineasta Tamae Garateguy y habló al respecto a más de un año de su separación

La reacción de Emilia Attias

Los hijos de la China Suárez en viaje a Turquía: acuerdos, afectos y un destino compartido

Rufina, Amancio y Magnolia partieron rumbo a Estambul para vivir con su madre y Mauro Icardi. Hasta cuándo se quedan los niños que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña

Los hijos de la China

Lali Espósito impactó con un vestido rojo furioso en La Voz Argentina y enloqueció las redes: “Hoy atendemos al demonio”

La coach brilló en el inicio de los Playoffs con un look total red que incluyó labios, uñas y una boa al tono. Los fans y colegas la llenaron de elogios y su presencia se convirtió en lo más comentado de la noche

Lali Espósito impactó con un

Noelia Marzol contó cómo superó la fuerte crisis con su marido: “Con Rami me voy a quedar hasta que sea viejita”

Ante las cámaras, la bailarina recordó la decisión que tomó con su pareja para sobrellevar el mal momento que atravesó su relación

Noelia Marzol contó cómo superó
ÚLTIMAS NOTICIAS
La dieta mediterránea reduce el

La dieta mediterránea reduce el riesgo de demencia en personas con predisposición genética

Un triple choque en pleno centro porteño terminó con un herido y una camioneta incrustada dentro de un bar

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer no fue asesinada dentro del auto donde aparecieron los cuerpos

El Gobierno presentó un proyecto para para garantizar estabilidad fiscal por 20 años a las inversiones en energías renovables

El cerebro nunca deja de cambiar, por eso se puede aprender durante toda la vida

INFOBAE AMÉRICA
El lado oscuro de la

El lado oscuro de la curiosidad humana: cómo lo prohibido atrae a las personas, según un experto en comportamiento

Crecen las acusaciones en la izquierda boliviana: Evo Morales responsabilizó a Garcia Linera por haber “arruinado” a su antiguo delfín

Por primera vez, realizaron un trasplante de pulmón de cerdo en un paciente de 39 años

A horas de reunirse con el presidente Lee Jae Myung, Trump dijo que no permitirá una “purga o revolución” en Corea del Sur

Computación cuántica modular: cómo funciona el sistema que promete crecer pieza por pieza

TELESHOW
Homo Argentum, un éxito desde

Homo Argentum, un éxito desde su estreno: superó el millón de espectadores en 11 días

La reacción de Emilia Attias en vivo cuando le preguntaron por la nueva relación del Turco Naim

Los hijos de la China Suárez en viaje a Turquía: acuerdos, afectos y un destino compartido

Lali Espósito impactó con un vestido rojo furioso en La Voz Argentina y enloqueció las redes: “Hoy atendemos al demonio”

Noelia Marzol contó cómo superó la fuerte crisis con su marido: “Con Rami me voy a quedar hasta que sea viejita”