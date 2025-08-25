Andrea Ghidone sorprendió al anunciar su próxima boda con su novio: “Nos casamos”

Andrea Ghidone anunció su boda con su novio Pablo Otero: "Nos casamos" (Instagram)

Andrea Ghidone sorprendió al público al anunciar un paso significativo en su vida personal. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la bailarina y actriz compartió la noticia de su próximo casamiento con Pablo Otero. El mensaje fue directo y personal. “Les cuento que en 2026 nos casamos”, escribió junto a un carrete de tres imágenes en las que se la ve junto a su pareja en distintos escenarios. El tono de su anuncio desprende felicidad y confianza, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de la artista que en los últimos años consolidó una carrera sólida tanto en el teatro como en la televisión argentina.

La publicación tuvo un alto impacto entre sus seguidores y colegas, muchos de los cuales celebraron la noticia y dejaron mensajes de apoyo y cariño. Facundo Arana, Mariana Brey y Daniel Ambrosino, entre otros, se sorprendieron y felicitaron a la actriz. Las imágenes elegidas por Ghidone muestran momentos de intimidad y complicidad con Otero, sumando así un componente emocional al anuncio público. Aunque la artista no dio más detalles sobre la boda ni la fecha exacta, el simple hecho de compartir el proyecto con sus seguidores se convirtió en una señal inequívoca de su afianzamiento como pareja.

Con un carrete de fotos de la pareja, Andrea Ghidone anunció su casamiento con Pablo Otero (Instagram)

La relación entre Andrea Ghidone y Pablo Otero permanece mayormente reservada al ámbito privado. No obstante, algunos datos sobre el vínculo y el perfil de su pareja trascendieron en distintos medios. Pablo Otero, conocido en el ambiente empresarial como “el señor del tabaco”, adquirió visibilidad mediática no solo por su actividad comercial, sino también por sus anteriores relaciones sentimentales, en especial su vínculo con Laura Fidalgo. A pesar de la exposición de Otero, Ghidone optó por resguardar los detalles de su vida sentimental, limitándose a compartir solo el anuncio oficial de su compromiso.

El sorprende anuncio de Andrea Ghidone al contar su casamiento con Pablo Otero (Instagram)

Hace unos meses, en una charla abierta durante una de sus participaciones en la mesa de Mirtha Legrand, Andrea revivió uno de los episodios más difíciles que enfrentó. La bailarina relató el asalto a su casa de Recoleta en 2014, cuando estaba debutando en el espectáculo Señor Tango. Mientras ella se encontraba en el teatro, su departamento fue desvalijado. La investigación posterior concluyó que tanto su pareja de entonces como la niñera de su hija participaron como “entregadores”. “Gracias a este programa pude conseguir que las cosas avanzaran. Ella terminó presa”, compartió Ghidone, reconociendo el dolor y la transformación interior que le produjo el hecho y el apoyo de la prensa para hacerlo público. “Esto me cambió mi vida, literal. Gracias a ese momento yo entendí muchas cosas. Hasta ahí no me había caído la ficha de todo, pero fue otra vida. Sin lugar a dudas fue lo peor que me pasó en esta vida, pero al mismo momento te puedo decir que fue una de las mejores cosas”.

Andrea Ghidone y su pareja Pablo Otero pasarán por el registro civil en 2026 para oficializar su relación (Instagram)

El caso implicó una trama de confianza traicionada. En el relato de Ghidone, la empleada doméstica habría facilitado las llaves del domicilio a su novio, quien a su vez se las dio a un tercero para ejecutar el robo. La artista recordó que su hija Natasha tenía 8 años y cómo la situación la llevó a replantear su presente y apostar por la independencia profesional. A raíz del trauma, Ghidone decidió “comenzar a trabajar con mi productora propia, con mi compañía de tango, para poder estar en mi casa, para no tener que salir a trabajar de martes a domingo y dejarla a mi hija a la noche”. La investigación derivó en allanamientos en la cárcel de Avellaneda, donde autoridades encontraron varias de las pertenencias robadas, principalmente joyas, que conformaban el botín.

El vínculo de Andrea Ghidone con Argentina tiene raíces profundas. En La Noche de Mirtha también recordó cómo, hace 16 años, arribó al país con “la ilusión de pertenecer a esta ciudad cosmopolita donde aceptan a gente de todo el mundo y acá la gente vive también muy feliz”. La artista uruguaya describió aquellas primeras semanas llenas de incertidumbre, cuando llegó “con el documento acá entre los dientes, sin saber qué iba a pasar”. Eso no detuvo su búsqueda de trabajo. Los primeros castings y audiciones le abrieron puertas en el mundo del espectáculo. De inmediato, encontró su primer refugio laboral bajo la guía de Carmen Barbieri y Santiago Bal, quienes la invitaron a formar parte de Vedettísima. Luego participó en cinco revistas comandadas por Barbieri, hasta lograr la posición de primera vedette acompañando a Moria Casán.