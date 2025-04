El amargo recuerdo de Andrea Ghidone por el robo que sufrió en su casa de su expareja y la niñera de su hija: “Fue lo peor”

El amargo recuerdo de Andrea Ghidone por el robo que sufrió en su casa en 2014: “Fue lo peor que me pasó en esta vida” (Video: La noche de Mirtha, Eltrece)

Uno de los episodios más difíciles que atravesó Andrea Ghidone en su vida fue el robo que vivió en su casa de Recoleta en 2014 en el que fueron detenidos quien era su pareja y la niñera de su hija, acusados de ser los “entregadores”.

“Gracias a este programa pude conseguir que las cosas avanzaran”, recordó sobre el caso. “Ella terminó presa”, detalló, sobre el hecho que se dio el día que ella debutaba con el espectáculo Señor Tango.

“Esto me cambió mi vida, literal. Gracias a ese momento yo entendí muchas cosas. Hasta ahí no me había caído la ficha de todo, pero fue otra vida. Sin lugar a dudas fue lo peor que me pasó en esta vida, pero al mismo momento te puedo decir que fue una de las mejores cosas”, reflexionó, sobre cómo el episodio fue un antes y un después en su vida.

“A partir de ahí comencé a querer trabajar con mi productora propia, con mi compañía de tango, para poder estar en mi casa, para no tener que salir a trabajar de martes a domingo y dejarla a mi hija a la noche. Bueno, no es fácil ser de otro país en Argentina. Es una vida complicada y ella era muy chiquita” , recordó.

En aquel momento su hija, Natasha, tenía 8 años e ingresaron a su casa mientras ella actuaba en el espectáculo de tango, y desvalijaron todo su departamento. Según trascendió, la empleada doméstica habría actuado como “entregadora”, al darle las llaves del domicilio de Ghidone a su novio, quien posteriormente se las habría entregado a un tercero para que ingresara a la vivienda y llevara a cabo el asalto.

La investigación llevó a una serie de allanamientos en la cárcel de Avellaneda, donde se hallaron varias de las pertenencias robadas, principalmente, joyas, que formaban parte del botín.

Andrea Ghidone recordó sus inicios en Argentina: “Llegué con la ilusión de pertenecer a esta ciudad cosmopolita”

La bailarina de tango recordó sus comienzos en Argentina durante su participación en el programa de Mirtha Legrand. En sus declaraciones, rememoró cómo hace 16 años llegó al país con el deseo de integrarse a la ciudad, destacando la calidez y la apertura de la sociedad porteña.

“Hace 16 años atrás llegué a este país con la ilusión de pertenecer a esta ciudad cosmopolita donde aceptan a gente de todo el mundo y acá la gente vive también muy feliz”, comentó la artista, quien vio en Argentina una plaza importante para desarrollarse culturalmente. “Me vine, como digo yo, con el documento acá entre los dientes, sin saber qué iba a pasar”, añadió sobre la incertidumbre con la que aterrizó en el país.

La exvedette relató también sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, señalando que, tras varios intentos, logró hacerse un lugar en el medio. “Haciendo casting, tratando de encontrar oportunidades, se me abrió con Carmen Barbieri y Santiago Bal, la primera revista con Carmen Vedettísima”, detalló. La actriz destacó que fue parte de las cinco revistas de Carmen Barbieri hasta que alcanzó su lugar como primera vedette junto a Moria Casán.

En cuanto a su evolución en el mundo del espectáculo, Andrea Ghidone recordó su inicio como bailarina de tango, pero también destacó el apoyo y la oportunidad de Santiago Bal, quien le otorgó monólogos como parte de su repertorio: “Santiago siempre me daba monólogos como destaque y eso me parecía algo súper importante porque ya sabían que bailaba y eso me daba otra posibilidad”.

Hoy la actriz es parte de Mirtha, el mito, el espectáculo creado por José María Muscari en el que se le rinde tributo a Mirtha Legrand y en el que comparte elenco con Julia Calvo, Victoria Carreras, María Rojí, Natalia Lobo, Anita Pauls, Vanesa Butera, Belén Pasqualini, Dedé Romano, Vera Frod, Tiki Lovera y Heidy Viciedo.