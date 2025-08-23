Teleshow

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

La cantante se emocionó por la salida del niño de 11 años con sus amigos y le agradeció el apoyo a su novio Matías Palleiro: “Tremendo ejemplo de hombre”

Momo, el hijo de Jimena Barón, fue a su primera fiesta (Video: Instagram)

Jimena Barón se encuentra en uno de los momentos más felices, la llegada de Arturo, su hijo con Matías Palleiro, la tiene por las nubes y el crecimiento de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, es algo que la emociona a medida que pasan los días. En medio de la dualidad de cuidar del pequeño de dos meses y ver, poco a poco, despegar al mayor, reflexionó sobre su presente.

Esto se dio a razón de que Momo tuvo su primera fiesta con sus amigos, un nuevo paso en la vida social del pequeño. A raíz de este evento, Morrison comenzó a prepararse desde temprano, a las cinco de la tarde, y Jimena documentó todo el paso a paso de su hijo. “Primera vez en la vida que Momo se baña por motu proprio, pues tiene una JODA, escribió en el primer video que subió en sus historias de Instagram.

La ansiedad se hizo presente en el preadolescente, quien no veía la hora de estar con sus amigos y cada pocos minutos le preguntaba la hora a su mamá, con el único objetivo de llegar lo antes posible. “Quiero tener este momento grabado hijo. Estoy emocionada, te prometo que no te voy a hacer pasar cringe en el colegio, pero acá dejame ser“, se la escucha decir en el clip que registró de manera medio clandestina.

"La vida tiene cosas hermosas",
"La vida tiene cosas hermosas", las emotivas palabras de Jimena tras la fiesta de Momo

Esperando que termine la fiesta de uno mientras toma teta el otro”, detalló junto a un corto video de ella acostada en la cama, con el pequeño Arturo al lado y una sonrisa de pura felicidad en el rostro, esa que pone una madre por el orgullo que siente por los nenes. Si bien la emoción era total, había un pequeño temor: que el niño llegue y no le cuente nada de lo que vivió.

Sin embargo, este miedo tan solo quedó en eso, un temor. Morrison llegó luego de que Matías lo busque, se sentó en la mesa de la cocina, con un combo de hamburguesa, y habló largo y tendido con su mamá. Sin embargo, se quedó ese momento para él. “No voy a andar contando sobre la noche de Momito, pues su intimidad”, comenzó la reflexión que hizo Jime en una foto del momento.

Y siguió, con la emoción a flor de piel: “Cuando llegó me pidió que le haga compañía en la cocina mientras comía la hamburguesa que le compró Matías. Me charló muy entusiasmado mientras Arturo tomaba teta y yo, a pesar de escuchar con atención, no podía dejar de pensar en paralelo como pasa la vida y como este pibe que fue hace tan poco mi bebito ahora está tan grande y va a seguir creciendo y volando”.

"Momo tiene un tremendo ejemplo
"Momo tiene un tremendo ejemplo de hombre", el elogio de Barón a su novio (Foto: Instagram)

La vida tiene cosas hermosas, pero nada es más hermoso que ver crecer bien a los hijos”, fue la reflexión final que dejó. Momo no fue el único que la hizo emocionar, puesto que su pareja también fue el protagonista de un tierno mensaje que pondera el rol que tiene en la vida de su hijo menor. En una foto de Matías acariciando a Torino, el gato familiar, escribió: “Y mi Q bombón, que lo fue a buscar re tarde y le compró comida y tampoco me contó toda la charla de hombres que tuvieron”.

Todo me da un orgullo y una emoción. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansar un poco en eso. Soy muy afortunada”, cerró la cantante de “La Cobra” su mañana a pura emoción y reflexión por el momento que está atravesando en su vida, plagados de primeras veces de sus dos hijos y un novio que la acompaña en cada paso que da.

