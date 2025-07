La salida de Matías Palleiro, el novio de Jimena Barón, con los hijos de Daniel Osvaldo: “Bowling con los pibes”

Matías Palleiro fue al bowling con los hijos de Daniel Osvaldo (Instagram)

Jimena Barón se encuentra atravesando los primeros meses de maternidad luego de la llegada de su primer hijo con Matías Palleiro. En la noche del viernes, la actriz se quedó con el pequeño Arturo, y Matías salió con Momo, el primer hijo de Barón y fruto de su relación con Daniel Osvaldo, y compartió las postales de la salida de chicos en sus historias.

Matías, Momo, dos amigos del pequeño, y Gianluca, el hijo mayor de Osvaldo fruto de su relación con Ana Oertlinger, se abrigaron y salieron rumbo a un salón de juegos. “Bowling con el piberío”, escribió el empresario en la primera historia que compartió con sus seguidores.

Los cuatro se pusieron frente a los pinos y el vencedor fue Gian, que lo celebró con un pequeño baile. El mayor de los Osvaldo compartió el video que Tuma, apodo del novio de la cantante de La Cobra, subió en las stories y el adolescente la compartió y sumo: “Acá ven el tiro ganador”.

A pesar de tener una relación conflictiva con el padre de su hijo mayor, la actriz de Esperanza Mía siempre se concentró en que Morrison tenga una buena relación con sus hermanos. De hecho, Gianluca, quien denunció por violencia al exfutbolista a comienzos de año, estuvo presente en vacaciones familiares, cumpleaños, conciertos y momentos claves en la vida de Momo. Lo mismo sucede con María Helena y Victoria, las hijas que tuvo el exdeportista con Elena Braccini, con la dificultad de que viven en Italia.

La salida de familia ensamblada (Foto: Instagam)

El primer viaje de a cuatro

Jimena, Palleiro y los dos niños regresaron hace unos días de las primeras vacaciones desde la llegada de Arturo. El sol se deslizaba sobre los muros centenarios de Colonia del Sacramento, en Uruguay, lugar que la familia eligió para desconectar y donde la cantante contó como fueron sus primeras semanas como mamá de dos.

En las imágenes, la serenidad de la costa uruguaya se funde con la intimidad de lo cotidiano. El carrete abre con un retrato luminoso: Momo, su hijo de 11 años, y el pequeño Arturo, juntos, en una foto de Jimena como madre de dos. “Mi primera foto con mis dos hijos tiene un corazón de luz, y así parecido, se siente decir ‘mis dos hijos’”, escribió. ¿Cuántas veces caben todas las emociones en esas pocas palabras? En el paisaje de Colonia, “que es siempre tan hermosa”, detalló, Barón recorrió calles, hoteles y momentos a “puro fular y teta”, agradecida por el servicio atento cuando se viaja con un bebé tan pequeño.

Jimena junto a sus dos hijos en Colonia

“Momo ligó cuarto propio y picanteó con no darme bola, pero como es de piscis no sabe lo que es no dar bola”, aseguró. El contraste entre el hijo mayor, que explora los márgenes de la independencia, y el recién nacido pegado a su madre se vuelve palpable, casi dolorosamente tierno. La intérprete, por caso, relató escenas de la vida cotidiana, de baños compartidos, primero con Arturo en el jacuzzi—“aproveché y me bañé con Arturo”—y luego, por mandato fraternal, sentada en el inodoro mientras el mayor pedía que lo miren mientras se duchaba y hacía sus gracias con el jabón.

“Debe ser esto ser mamá de más de uno, ¿verdad?”. La pregunta quedó entonces suspendida en el aire, punto de unión de generaciones, rutinas y dudas. El cuerpo de Jimena, en plena recuperación posparto, “de a poco va volviendo a ser la que fui antes”. “Todavía algo hinchada”, observó, pero se agarró a esa fe en que “los músculos tienen memoria y vale la pena hacer ejercicio y comer saludable”. El anhelo de retomar el entrenamiento físico convive con la demanda absoluta de Arturo: “No me larga ni un minuto y lejos de molestarme, me derrite de amor. Tiempo al tiempo”.