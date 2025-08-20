Teleshow

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

La actriz se presentó a su trabajo y, aunque evitó hacer referencia a la explosión mediática de su separación con Nico Vázquez, dejó ver algunos gestos de su estado de ánimo

Gime Accardi contó cómo está el día después del escándalo (Video: Olga)

El martes 19 de mayo de 2025 estuvo cargado de emociones para Gimena Accardi al ubicarse en el centro de la mirada pública. Lejos de dejar que los rumores siguieran circulando, decidió hace frente a ellos y confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez antes de la separación. Al día siguiente decidió continuar con su agenda laboral y estuvo nuevamente al frente de Sería increíble (Olga) en reemplazo de Nati Jota y metió doblete con Soñé que volaba, su continuidad en la señal de streaming.

Durante el primer programa evito hablar de lo que sucedió el día anterior al aire de la misma pantalla, sin embargo, al halagar a Migue Granados por su actitud positiva no pudo evitar el tema que la tiene en el centro de la tormenta. “Estás en un buen día porque te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘Vamos a ajustar’”, fue el elogio que le dio la actriz de Casi Ángeles haciendo referencia a que sentía que no estaba aportando lo habitual al programa.

A esto Granados quiso saber quién era la pata menos y la actriz abrió su corazón: “Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”. Con toda la intención de levantarle el ánimo, el conductor le aseguró que estaba radiante, pero Accardi no tardó en negarlo: “No, tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”.

Volviendo al tema original, Gime siguió con destacando la buena actitud de su compañero: “Ajustaste y te queda muy bien, estás en el prime de la comedia. Estás bien de pelo, estás bien de cutis. Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”.

Yo necesitaba reírme", la confesión
Yo necesitaba reírme", la confesión de Gime luego del escándalo del martes

“Claro, vos estás muy mal, entonces estás con la vara muy baja, ves un caniche y te pones bien”, bromeó Granados y la interprete se mostró de acuerdo con esta afirmación con una sonrisa que contenía la carga de 24 horas. Así, dieron el tema por terminado y siguieron con el programa como si nada hubiera sucedido.

La separación de Vázquez y Gimena sucedió hace más de un mes y los rumores de una relación extramarital comenzaron casi al instante, pero con Nicolás bajo la lupa. La situación cambió el lunes por la noche, primero de la mano de Ángel de Brito y luego con la confirmación de la actriz: “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”.

“La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, agregó, sin hacer mayores referencias. Cabe recordar que en el ciclo de espectáculos hablaron de un “tercero en discordia” descrito como un actor de renombre dentro del ambiente artístico argentino. “Es alguien conocido que tiene hijos”, aseguró Yanina Latorre. Sin embargo, la ex Casi Ángeles aseguró que se trataba de un hombre “random” que no tiene vínculos con el mundo del espectáculo.

En medio de las versiones sobre su affaire, Gimena Accardi tomó la palabra y contó cómo fue la situación (Sería increíble – Olga).

“Sí, en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que es la persona a la que se lo tenía que explicar”, continuó la actriz en la misma sintonía. Respecto a la reacción de Vázquez, aseguró que “del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’“. Según Accardi, las cosas no estaban del todo bien entre ellos: ”En una relación que venía mal, que veníamos en crisis, hace un año con idas y vueltas, no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”.

