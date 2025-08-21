Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

Tras los dichos de Pepe Ochoa en LAM, la propia Julia Mengolini salió a desmentir su regreso con Fito Páez y su separación de Federico Vázquez (Segurola y Habana - Futurock)

El miércoles por la noche, Pepe Ochoa desató una auténtica tormenta en el ámbito del espectáculo al anunciar en LAM (América) una noticia que dejó atónito a más de uno: Julia Mengolini y Fito Páez habrían retomado su relación. El panelista sostuvo que este nuevo romance habría desencadenado la ruptura del matrimonio de la periodista con Federico Vázquez, a solo una semana de la separación del músico de Eugenia Kolodziej. Lejos de dejar correr los rumores, Julia eligió la vía frontal y fue terminante: la noticia era falsa.

La periodista desmintió todo al aire en Segurola y Habana, el ciclo que conduce en Futurock. “Ahí había en el piso hablando como diez personas, mi teléfono lo tiene todo el mundo y con Marcela Feudale estoy en un grupo de chat, ¡nadie me escribió para preguntarme!”, expresó, visiblemente indignada con la forma en que se difundió la versión.

Para Mengolini, el origen del falso rumor comenzó con una de las emisiones pasadas. “Ayer Fede hizo su columna acá y es verdad que hubo tensión en un momento, entonces Pepe Ochoa vio esto y dijo: ‘Estos no están bien’. Vio que vino Fito…”, explicó la periodista, dejando en claro que su matrimonio con Vázquez sigue en pie y con absoluta normalidad.

Julia y su marido, al concluir el trámite de casamiento en 2016 (Instagram)

Sin ocultar su fastidio, Mengolini reflexionó: “Lo que me desespera es que, o Pepe forma parte de esta operación que es para volverme loca o es el más cho… de los periodistas del espectáculo. El chisme fue de él, pero…”.

A su descargo se sumó Matías Rosu, uno de los columnistas del ciclo radial, quien apuntó: “Vos sos piadoso con Pepe, le escribí yo pero para mí el tipo conduce LAM ante la ausencia de De Brito y entonces tiene la obligación de generar algo, entonces se inventa alguna”.

Es importante recordar que Mengolini y Vázquez están casados desde finales de 2016. La boda, íntima y lejos del glamour mediático, se realizó en un Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, con apenas una veintena de invitados. “¡Tengo marido!”, compartió entonces Mengolini en su Instagram, mientras la celebración se trasladaba a las instalaciones de Futurock, el proyecto que ambos fundaron pocos meses antes de casarse.

Pepe Ochoa dio a conocer que Fito Páez y Julia Mengolini habrían regresado (LAM - América)

El rumor sobre Mengolini y Páez tuvo su capítulo inicial en la pantalla de América. Allí, Ochoa aportó contexto a su versión: “Ellos tuvieron un primer affaire. Después obviamente se separaron. Fito también se separó de su pareja. No es que coincidían las fechas, pero lo que me llamó la atención fue cuando él va a verla a ella en la radio”, declaró el panelista, aludiendo a una entrevista que protagonizaron tiempo atrás.

El panel de LAM especuló sobre el encuentro público en la radio, mientras Ochoa insistía: “Tuvieron una entrevista con Mengolini que, obviamente, en su momento levantaron de todos lados. Yo ya venía con este tema, tenía un poco la data y dije: ‘¿por qué va? ¿Por qué fue?’. Fito no habla en ningún lado pero habló en la radio de ella”. Entre idas y vueltas, el integrante del equipo de América explicó que, tanto Fito como Julia, estaban recientemente separados de sus respectivas parejas: “Él terminó un vínculo, que terminó bien, a raíz del tiempo, del desgaste y la distancia, y esto empezó luego. La relación de Fito (con Kolodziej) terminó el año pasado. Ella (Mengolini) se separó hace tiempo”.

Así, mientras las angelitas debatían y algunos hasta celebraban la supuesta nueva pareja, la protagonista salió a desmentir la historia de raíz. En un día de rumores, fue la propia Julia quien, con claridad y contundencia, decidió ponerle fin a la novela antes de que siga sumando capítulos.