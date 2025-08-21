Teleshow

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

Según contó Pepe Ochoa en LAM, el músico habría retomado su vínculo con la conductora tiempo después de su visita a su programa

Lucas Terrazas

Lucas Terrazas

Aseguran que FIto Páez y Julia Mengolini estarían juntos de nuevo

A poco más de una semana de su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez vuelve a estar en el centro de la tormenta. En un nuevo capítulo de sus relaciones amorosas, el músico habría retomado su relación con una antigua pareja: Julia Mengolini. La información fue contada por pepe Ochoa en LAM (América), quien dio detalles del vinculo del artista con la conductora.

“Fito Páez y Julia Mengolini. “Ellos tuvieron un primer affaire. Después luego obviamente se separaron. Fito también se separó de su pareja”. No es que coincidían las fechas, pero lo que me llamó la atención fue cuando él va a verla a ella en la radio”, comenzó diciendo el panelista luego de revelar su enigmático romance.

Acto seguido, Ochoa se centró en el último encuentro público entre los dos: “Tuvieron una entrevista con Mengolini que, obviamente, en su momento levantaron de todos lados. Yo ya venía con este tema, tenía un poco la data y dije: ‘¿por qué va? ¿Por qué fue?’. Fito no habla en ningún lado pero habló en la radio de ella”, agregó.

Mientras las angelitas discutían el tema con vehemencia, y daban su apoyo a la nueva pareja, Ochoa se refirió en cada caso al final de sus relaciones anteriores: “Él terminó un vínculo, que terminó bien, a raíz del tiempo, del desgaste y al distancia, y esto empezó luego. La relación de Fito (con Kolodziej) terminó el año pasado. Ella (Mengolini) se separó hace tiempo”.

Luego de terminar su relación
Luego de terminar su relación con Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría retomado su relación con Julia Mengolini

El lazo entre Fito Páez y Julia Mengolini no surgió de manera reciente, sino que tiene un historial previo que aporta contexto a la noticia de su reencuentro sentimental. Los primeros indicios del acercamiento entre el reconocido músico y la periodista se remontan a una época en la que compartieron un affaire, según relató Pepe Ochoa en el programa LAM. Aquel vínculo inicial no prosperó en el tiempo, y ambos siguieron caminos distintos, con Páez continuando su vida amorosa junto a Eugenia Kolodziej.

Sin embargo, episodios posteriores alimentaron las especulaciones sobre una posible recomposición del contacto entre Páez y Mengolini. La presencia de Páez en el estudio de Futurock, donde Mengolini conduce, fue interpretada como una señal de la buena sintonía que aún existía entre ellos. El panelista del ciclo recordó que esa entrevista generó repercusiones mediáticas, ya que el artista suele evitar los micrófonos pero optó por dialogar públicamente en el espacio profesional de Mengolini.

Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado luego de 10 años de relación

Esta interacción no pasó inadvertida y se sumó a la secuencia de hechos que terminaron por reconectar a ambos protagonistas. El pasado compartido y las señales recientes de cercanía pavimentaron el camino que, finalmente, desembocó en la confirmación del reinicio de la relación, tal como fue revelado en LAM.

Una semana atrás, la noticia de la separación del músico con Kolodziej golpeaba el mundo del espectáculo. La decisión de poner fin a la relación habría partido principalmente del lado de la mujer. “Desgaste total del vínculo. Decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado. Ella fue a vivir a Madrid, la distancia les costó y se separaron”, detalló Ochoa en el programa. La mudanza de la actriz a España, motivada por sus proyectos profesionales, marcó un punto de inflexión en la pareja, que hasta entonces se mostraba sólida tanto en la vida privada como en eventos públicos.

La diferencia de edad entre ambos, cercana a las tres décadas, también habría influido en la evolución de la relación. Con el paso del tiempo, los intereses y prioridades de ambos comenzaron a divergir, un factor que, sumado a la distancia, contribuyó al desgaste señalado por los allegados.

