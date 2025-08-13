Teleshow

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años

Según informó Pepe Ochoa en LAM, el músico argentino y la actriz decidieron terminar su vínculo luego de casi una década, influenciados por la distancia y cambios personales que los afectaron

Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado luego de 10 años de relación (Video: LAM, América TV)

Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado tras más de una década de relación. La distancia geográfica y el desgaste emocional serían los principales motivos detrás de la ruptura, según informó Pepe Ochoa en la última emisión de LAM (América TV). La actriz decidió mudarse a Madrid para continuar su carrera, mientras que el músico permaneció en Argentina, una situación que terminó por afectar el vínculo que los unía.

La decisión de poner fin a la relación habría partido principalmente del lado de la mujer. “Desgaste total del vínculo. Decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado. Ella fue a vivir a Madrid, la distancia les costó y se separaron”, detalló Ochoa en el programa. La mudanza de la actriz a España, motivada por sus proyectos profesionales, marcó un punto de inflexión en la pareja, que hasta entonces se mostraba sólida tanto en la vida privada como en eventos públicos.

La mudanza de Eugenia Kolodziej
La mudanza de Eugenia Kolodziej a Madrid y el desgaste emocional fueron claves en la ruptura (REUTERS/Mario Anzuoni)

La diferencia de edad entre ambos, cercana a las tres décadas, también habría influido en la evolución de la relación. Con el paso del tiempo, los intereses y prioridades de ambos comenzaron a divergir, un factor que, sumado a la distancia, contribuyó al desgaste señalado por los allegados.

El inicio de la historia entre el músico y la actriz se remonta a un intercambio casual en Facebook. Todo habría comenzado cuando ella comentó una foto de Fito con la frase “Matás”, en referencia a la buena energía que transmitía el artista. “No le puse nada del otro mundo, tampoco. En realidad, era porque mata, porque tiene una onda tremenda. Entonces, él me escribió, ahí empezamos a hablar y buena onda”, recordó la actriz. Ese primer contacto virtual derivó en un encuentro personal y, desde entonces, ambos iniciaron una relación que se extendió por más de diez años.

La diferencia de edad y
La diferencia de edad y los proyectos personales influyeron en el final de la pareja

La influencia de la mujer en la vida de Páez también se reflejó en la música. El artista compuso la canción “Tu vida, mi vida”, inspirada en su relación con la actriz, incluida en el disco La ciudad liberada de 2017. Este gesto evidenció la importancia que tuvo la pareja en la obra reciente del músico rosarino.

De todos modos, algunos detalles recientes llamaron la atención de los seguidores de Fito Páez. Según comentó el propio Pepe Ochoa en LAM, cuando el músico publicó su libro de poemas, dedicó la obra a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, pero no incluyó una dedicatoria para Kolodziej, lo que fue interpretado por muchos como una clara señal de distanciamiento.

El nuevo libro de poemas
El nuevo libro de poemas de Fito Páez no incluye dedicatoria para Eugenia Kolodziej (Crédito: Ed. Planeta)

El hombre del torso desnudo, el nuevo libro del artista, se presenta ante el desafío de transformar el silencio en música hecha solo de palabras. El mismo despliega una voz íntima que enfrenta la escritura con la misma intensidad que caracteriza su carrera musical. Sin las melodías para sostenerlo, el autor invita a descubrir qué ocurre cuando la narrativa se apoya únicamente en el lenguaje poético.

Al abordar poemas como “La alfombra verde”, por ejemplo, confronta la tentación de dejarse llevar por lo autobiográfico y el verso libre, abriendo paso a una reflexión sobre la identidad, la voz interior y los límites de la poesía frente a la experiencia personal. Ayer presentó el libro en la librería Naesqui, repleto de amigos, escritores, editores, artistas y periodistas.

No es la primera vez que publica obras literarias a su nombre: el artista llevó su universo creativo también en otras ocasiones, donde se dedicó a explorar formas de expresión más allá del pentagrama. Lo realizó en varias ocasiones: desde las novelas La puta diabla y Los días de Kirchner, hasta su Diario de viaje o sus Memorias.

