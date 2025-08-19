Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

La infidelidad de Gimena Accardi con un actor casado fue el motivo central de la ruptura con Nico Vázquez (Video: LAM, América TV)

Desde que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación, no tardaron en aparecen versiones de supuestas infidelidades y terceros en discordia. El actor fue vinculado con Dai Fernández, quien acaba de terminar su noviazgo con Gonzalo Gerber en medio de los rumores, y en LAM (América TV), aseguraron que verdadero motivo de la ruptura fue una infidelidad de Accardi, quien habría mantenido durante meses una relación paralela con un actor conocido y casado del que Ángel de Brito prefirió no revelar el nombre.

El conductor expuso que la causa de la separación fue la existencia de un vínculo sostenido entre la actriz y otro hombre del ambiente artístico. “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona, y no una relación casual, sino que venía desde hace tiempo. Es el verdadero motivo de la separación entre ellos”, afirmó en el programa, subrayando que el romance paralelo se extendió durante varios meses y que la noticia ya circulaba entre colegas y allegados antes de hacerse pública.

El nombre de Andrés Gil, compañero de obra de Gimena y pareja de Cande Vetrano volvió a sobrevolar en las redes, semanas después de que el actor fuera vinculado a ella, en medio de la sorpresa por el anuncio de la separación del matrimonio después de 18 años juntos.

Nico Vázquez confirmó la separación tras obtener pruebas concretas de la relación paralela de Accardi

El proceso que llevó a la ruptura estuvo marcado por la sospecha y la búsqueda de certezas. De acuerdo con lo que contaron en el ciclo, el actor comenzó a notar actitudes inusuales en su esposa durante el último año de convivencia, en un contexto de crisis que se prolongaba desde hacía más de 12 meses. Aunque inicialmente atribuyó los cambios a un desgaste propio de la relación, el actor finalmente accedió a pruebas concretas que confirmaron la existencia de otra persona en la vida de su pareja. Tras el hallazgo, Gimena admitió la infidelidad. “Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, relató el presentador, que también señaló que el actor sospechaba de la situación antes de contar con evidencias.

El “tercero en discordia” fue descrito en LAM como un actor de renombre dentro del ambiente artístico argentino, que además se encuentra casado y tiene hijos. Yanina Latorre fue quien precisó: “Es alguien conocido que también es casado”. La situación se complejizó aún más cuando Pepe Ochoa, panelista del ciclo, reveló que la pareja del actor involucrado se enteró de la infidelidad recientemente, tras una comunicación directa de Nico Vázquez.

El impacto emocional de la separación fue notorio, especialmente en el actor. Según revelaron en el programa, él experimentó una profunda tristeza, que se reflejó incluso en su estado físico, con una pérdida de peso importante y una lesión que lo obligó a suspender su obra por varias fechas. En contraste, la actriz habría atravesado el proceso con mayor entereza, en parte porque ya sostenía una nueva relación y, por otro lado, por su viaje a Europa en el que se alejó de la polémica.

Rumores previos vinculaban a Vázquez con Dai Fernández, pero fueron desmentidos por el entorno del actor (Video: Intrusos, América TV)

El contexto previo a la ruptura estuvo marcado por rumores y especulaciones. Durante varias semanas, se vinculó a Vázquez con una compañera de teatro, Dai Fernández, versión que fue desmentida tanto por el propio actor como por su entorno. En realidad, la crisis de la pareja se arrastraba desde hacía más de un año, y la confirmación de la infidelidad de Accardi precipitó el final de una relación que había durado más de 15 años y era considerada una de las más sólidas y queridas de la escena.

Recientemente, se conoció la separación de Fernández y su pareja Gonzalo Gerber tras siete años de relación. El anuncio, realizado este lunes por Paula Varela en Intrusos (América TV), precisó: “Es una separación que va a dar que hablar porque trae aparejado otras especulaciones. Ya hace tiempo venía un desgaste y lo que pasó con Nico erosionó un poco la crisis que venían transitando”.