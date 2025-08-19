Teleshow

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”

El actor reflexionó sobre el final de su relación, contó cómo atraviesa esta situación y dio detalles de su última charla con su expareja

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Este martes, un nuevo cimbronazo golpeó al mundo del espectáculo luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad, la cual puso fin a una relación de 18 años de amor con Nicolás Vázquez. Así las cosas, entre nervios, tristeza y angustia, el actor que interpreta a Rocky Balboa decidió contar públicamente cómo atravesaba la situación y cómo fue su última charla con la actriz.

“Me da mucha vergüenza, tengo la necesidad de atenderlos, es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime eligió dar la versión de los hechos. La realidad es lo que dijo ella ante algunas cosas que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde mi lugar, para mi sigue siendo una persona muy importante, y lo va a ser siempre, somos familia. Hoy al mediodía estuve con ella, me fui a nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba porque obviamente fue una mañana muy movida para ella”, comenzó diciendo Vázquez por la pantalla de América Noticias.

En ese marco, Nicolás también se refirió al tratamiento mediático que recibe el tema y resaltó la historia de amor que vivió junto a Accardi: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer, sí aclararles que lo que dijo es lo que sucedió, me apena la situación, no solo lo que ella pasó hoy a la mañana si no como están terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda. Fue una historia muy linda, 18 años de muchas cosas, casi todas las conocen pero hay cosas que suceden dentro de cuatro paredes, y obviamente no somos una parejas perfecta como mucha gente pensaba que éramos, nos pasan las mismas cosas, y así y todo las hemos enfrentado y superado con amor”.

En medio de las versiones sobre su affaire, Gimena Accardi tomó la palabra y contó cómo fue la situación (Sería increíble – Olga).

Lejos de acusar a la actriz como la causante de la separación, Nicolás eligió apoyarla y resaltar sus valores como persona: “Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella, veníamos peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa cualquier pareja con tantos años, y antas cosas vividas, crecimiento y rodo. Gime tenía 22 años cuando empezamos, yo tenia 29, crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios increíbles, me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, verla partida como la vi hoy y en mi casa no me da ninguna gracia, me pone triste”.

Anticipándose a las posibles preguntas que iba a hacerle la prensa, el actor sostuvo: “No me empiecen a preguntar con quien, fue si tengo fotos, como te enteraste, no tengo ganas de hablar de eso, es un montón lo que estamos haciendo, me da mucha vergüenza de verdad, lejos de hacerme el que no me esta sucediendo algo, estoy muy nervioso, estoy muy triste, me da mucha vergüenza”.

Este martes, Gimena Accardi confirmó
Este martes, Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

En ese momento, el artista también se refirió a cómo continuaría su vínculo con Gimena a pesar de la infidelidad: “Va a ser mi familia siempre, hoy nos dimos un abrazo y nos decíamos eso. Como persona nos vamos a amar siempre, hoy no nos amamos como pareja, y también empieza a entender que nos teníamos que separar, hace un tiempo que no veníamos bien, y son cosas que suceden después, nadie esta exento. Como le dije a ella, no la define, la definen 28 años de amor, de estar conmigo en cada momento, de ser una familia super fuerte, de demostrar que podemos ser familia sin tener hijos, super fuerte, con mascotas, con amigos, con mucha gente en común y compartiendo hasta el trabajo y ver el crecimiento personal de cada uno”.

Fue entonces cuando un periodista le preguntó qué pensó sobre las acusaciones de infidelidad recibió una vez que se confirmó su separación, siendo que la realidad era opuesta: “No sé, me quedé quieto, no la pasé bien, no me gusta, además estaba haciendo un duelo, sigo haciéndolo, pero ahí estaba en carne viva. Me dolió por las chicas, ya no sabían qué buscar, el video con Mercedes fue muy gracioso, es un lugar que siempre vamos porque nos sentimos muy cómodos y libres. Lo fui transitando pero tenia tanta preocupación por lo que nos esta pasando como pareja, me concentré en eso”.

“¿Hay chances de una vuelta?“, le preguntó otro cronista, a lo que Vázquez sentenció: ”Hoy no, nos estamos divorciando, esa es la verdad, es lo más sano. No quiero echarle la culpa, esto fue una consecuencia de un año de pelea, de hacer terapia, de hablarnos. Siento que para mi lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. Estar en una situación tan límite, y todo eso que lo hablé, sentí que en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Hoy lo veo con el diario del lunes, cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, y solo te sostenes, llega un momento que sucede lo que sucede, podes mirar para otro lado, podes extrañarte menos, es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos".

