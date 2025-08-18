Teleshow

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor

El artista se volvió tendencia tras dedicarle una canción a la cantante y compartir una foto viral junto a ella

Sol de María

Por Sol de María

Nacho AG le dedicó una canción a Yami Safdie y viralizó su relación en redes sociales (Video: YouTube)

Nacho Augenuino fue uno de los artistas argentinos más mencionados de las últimas horas en las redes sociales. El artista publicó el videoclip de “Verte sonreír”, un tema dedicado a Yami Safdie, una de las cantantes más populares de este momento que acaba de acompañar a Lali Espósito en La Voz Argentina. Ambos compartieron en Instagram una foto juntos que generó miles de comentarios y que muestra a la pareja sobre un sillón en un barco, imagen que rápidamente se viralizó y sumó reacciones de seguidores y colegas.

Ignacio Agustín Castro, conocido en las competencias y plataformas como Nacho Augenuino o Nacho AG, nació en el partido bonaerense de Morón y creció entre ese distrito y el barrio Texalar. Su trayectoria en el rap local comenzó en 2015 en “El Quinto Escalón”, una competición que impulsó la carrera de varios referentes del género argentino. Allí, con apenas 17 años, llegó a ocupar posiciones de liderazgo y se midió frente a figuras como Duki y Wos.

El videoclip de “Verte sonreír” y la foto de Nacho AG y Yami Safdie generaron miles de reacciones en Instagram

La evolución de su carrera lo llevó por escenarios de creciente exigencia, y su desempeño en batallas de la FMS Argentina (Freestyle Master Series), de las más importantes del género, fue constante durante varias temporadas. Participó también en las ediciones nacionales de la Red Bull Batalla de los Gallos, destacándose por su capacidad de estructurar versos ágiles sobre la marcha y por la energía que imprime en escena.

En paralelo al freestyle, desarrolló una faceta musical que se consolidó con la publicación de temas propios, como “Atmósfera” y colaboraciones con otros artistas del movimiento urbano. Recientemente, un show que tuvo lugar en Niceto Club fue el hito máximo en su trayectoria. Allí, reunió a un público joven e interpretó, junto a colegas de la escena, canciones propias y colaboraciones, entre ellas, con su novia, Yami Safdie.

La pareja se conoció durante la pandemia y mantiene una relación sólida pese a la distancia y compromisos laborales

La historia entre ambos comenzó hace casi cuatro años. La pareja se conoció, según relató el propio Nacho en una charla con el streamer Santin Lotty, “durante la pandemia, en una salida a la Bresh”, y fue la cantante quien dio el primer paso. Allí contó que en su primera cita él le cocinó ravioles de ricota y verdura, y luego su relación se consolidó a través de salidas y proyectos en común.

En un reciente paso de Yami por la TV española, la artista habló de los desafíos de mantener una relación a distancia debido a sus compromisos laborales, pero destacó la solidez del vínculo pese a las dificultades. “Yo tengo a mi novio en casa. Estoy hace más de un mes sin verlo”, reveló durante una entrevista en el programa La Revuelta.

La canción “Verte sonreír” recorre cuatro años de relación y expone detalles íntimos de Nacho AG y Yami Safdie

La publicación de la canción “Verte sonreír”, que Nacho presentó en sus redes sociales, funcionó como bisagra en el nivel de exposición de la pareja. El tema, con letra autobiográfica, expone confesiones como: “Hace casi cuatro años te me cruzaste. Vos tan elegante y fina, yo tan vago y atorrante. Y no sé qué me viste de interesante. Es que sos arte. Y si no me creés, mirate” y “dejé de buscar el amor, solo amortiguar el momento. Y ahí llegaste como una especie de broma del tiempo”.

El video fue acompañado por la imagen viralizada, en la que ambos aparecen juntos y relajados a bordo de una embarcación. Entre las reacciones a la publicación aparecen comentarios de artistas como Milo J y seguidores de la escena urbana.

