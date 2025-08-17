Teleshow

Lit Killah habló de su separación de Tuli Acosta y mencionó la posibilidad de una reconciliación

El cantante contó cómo atraviesa este proceso y se refirió a la amistad que ahora mantiene con la joven a pesar de la ruptura

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Después de diversos rumores, y ante la angustia de sus fans, Tuli Acosta confirmó que su relación con Lit Killah había terminado luego de tres años. Lejos de las infidelidades o peleas, la pareja decidió alejarse luego de que su vínculo “mutara” y se transformara en una amistad. Así las cosas, en las últimas horas quien decidió expresarse fue la figura de la música urbana, quien explicó sus motivos y hasta dejó abierta la puerta a una posible reconciliación.

Todo sucedió cuando Mauro Román Monzón, nombre real del joven, asistió al ciclo del streamer Goncho. Allí, en un tono relajado, el intérprete de “Mala mía” comenzó diciendo: “Mientras nosotros estemos tranquilos y sepamos qué pasó, está todo bien. Yo más que nada lo que quería comunicar a la gente que nos sigue y nos quiere, realmente, es el hecho de decir: “Estoy perfecto”. Yo la verdad estoy bien, estoy re contento”.

Acto seguido, el cantante reconoció que, más allá de los buenos términos en los que se separaron, está afrontando un duelo: “Si bien estoy en un proceso porque corté con mi pareja, estuvimos tres años y medio y en realidad lo único que pasó fue un cambio de título, literal. Siento que de todas las formas que una persona puede cortar una relación, nosotros elegimos la mejor de todas. Porque decidimos cambiar el título de la relación y dejar de ser novios, pero sin nada de por medio. O sea, no hubo una discusión de por medio, no hubo pelea, no hubo una situación puntual que dijimos: “Che, cortamos por esto””.

Fue entonces, cuando Lit Killah resaltó su buena relación con Tuli Acosta más allá de la separación: “Y eso creo que ayudó un montón, es imposible pelearse. ¿Cómo te peleás con una persona donde hasta poniéndose de acuerdo para dejar de estar juntos, los dos están de acuerdo?. Es difícil de decir. Hasta la sinergia estuvo en ese lado. Si termináramos de mala manera no nos podríamos cruzar”.

Luego, el joven se dirigió a sus seguidores, fundamentalmente a los fanáticos de la pareja que formaban: “También quiero decirle a la gente que nosotros terminamos la relación, cambiamos... Transmutó el amor, literal fue eso lo que pasó. Nosotros nos seguimos recontra amando un montón, nos queremos un montón. Seguimos, obviamente, teniendo contacto y la gente nos va a ver juntos ranchando. El sábado si vamos al cumpleaños de Grego, ella va a ir, yo voy a ir también y podemos hasta ir juntos tranquilamente. Podemos hacer cosas juntos igual, podemos comentarnos cosas, podemos seguir haciendo lo mismo, porque en realidad el vínculo sigue estando de amistad”.

Continuando con la charla, la figura de la música urbana destacó los valores que le transmitió su expareja: “Es una persona que me enseñó. Hasta a nosotros nos sorprendió el nivel de madurez con el que nos lo tomamos. Cuando una persona quiere tanto a otra ya no importa nada de por medio”.

Luego de tres años de relación, Lit Killah y Tuli Acosta pusieron punto final a su noviazgo (@tuli_acosta)

Así mismo, Lit también comentó que, más allá del título, lo que le interesa darle a Tuli lo que necesite en este momento de su vida: “No importa ser novio, no importa ser amigo, no importa ser nada. Importa que la otra persona sea feliz, y yo quiero que ella sea feliz haciendo lo que a ella se le cante, cien por ciento que yo voy a estar ‘chocho’ y siempre voy a estar ahí para ayudar en lo que necesite. Y ella lo mismo, ella me quiere ver feliz a mí y va a estar ahí para lo que yo necesite. Y eso es un vínculo genuino de amor real, independientemente de un título. Estoy tranquilo porque ella está bien y cuando hablamos ella me transmite esa tranquilidad que también es importante”.

Al ver los mensajes en el chat, Killah se refirió a las versiones de terceros en discordia: “Somos conscientes que al ser figura pública la gente también quiere ese motivo, quiere inventar y salen a inventar cincuenta mil pel... de motivo de: “No, porque pasó esto, pasó esto”, cuando en realidad nada que ver”.

Para cerrar el tema, el cantante se refirió a a su futuro y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación: “Estamos muy bien, y capaz que de acá a un año, dos años, tres años volvemos, o capaz que no, que cada uno tiene novio, novia distintos. Puede pasar cualquier cosa, pero siempre va a estar el vínculo, la relación y el respeto mutuo”.

