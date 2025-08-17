Juana Viale deslumbró con un vestido rojo pasión, escote strapless y transparencias: “Una sirenita”

Una vez más, Juana Viale optó por un diseño de Gino Bogani y se robó todas las miradas (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a dejar su huella en la televisión argentina y, como cada domingo en El Trece, su look se llevó todas las miradas antes de que comenzara la charla a la mesa. En la última edición de Almorzando con Juana, la conductora apostó a la sofisticación absoluta y deslumbró con un vestido rojo vibrante, firmado por Gino Bogani, que marcó tendencia y encendió los comentarios tanto dentro como fuera del estudio. Lejos de pasar desapercibida, Juana convirtió su ingreso al programa en todo un evento, combinando glamour, detalles de diseño y una cuota de espontaneidad que ya es su marca registrada.

Al comenzar el programa, Juana saludó al público con su habitual frescura: “¡Hola, hola, holaaa! ¿Cómo están en sus casas? Yo estoy en segunda. No me da para más, se me rompe el burro. Estoy muerta, media enfermita, pero feliz de estar acá con todos ustedes. Feliz día del niño para todos los niños, principalmente yo, mi niña interior, que nunca la abandono. Un beso a todos los niños y las niñas de toda la Argentina”.

Acto seguido, aprovechó para hacer hincapié en su look: “Bueno, miren qué belleza. Esto me encanta, Bogani. Es un vestido de cadi, línea lápiz rojo intenso con un escote strapless que termina en picos laterales y en la espalda caen dos paneles de gaza al tono. Muy bonito, qué lindo da. Es un rojo como... No sé. Rojo pasión”.

El look completo de la conductora para recibir a los invitados de su programa (Instagram)

El look de la conductora se completó con detalles precisos que reforzaron el concepto de elegancia audaz. “Me peinó Juan Fojo, me hizo un... una sirenita, para mi niña interior, y me maquilló Cris Púlveda, que me hizo este delineado con esos brillitos dorados muy bonitos”, contó Viale frente a cámara, poniendo en valor el trabajo de su estilista y de su maquilladora. El cabello suelto con ondas, de inspiración “sirenita”, acompañó la frescura del vestido, mientras el maquillaje con delineado dorado aportó un brillo sutil en los ojos, marcando una imagen sofisticada y moderna.

Cabe destacar que la animadora ya tiene acostumbrado a su público a esperar con ansias el look de cada semana, y en la emisión anterior, la apuesta fue radicalmente distinta pero igual de impactante. Por primera vez en el ciclo, pidió a Bogani que la vistiera con un atuendo masculino, y la respuesta del diseñador fue la perfección hecha traje. “Mírenme, qué lookete maravilloso. Por primera vez, después de pedirlo y rogar: ‘Bogani, ¡vestime como un hombre!’”, exclamó, desbordando humor y satisfacción por el resultado.

La nieta de Mirtha Legrand desglosó el conjunto para la audiencia: “Y acá estoy, con un traje muy hermoso. Es un blazer negro satinado, cruzado, que todavía no domino el botón al revés, con una camisa blanca de seda y una corbata del señor Bogani, auténtica de él, y un pantalón de crepe labrado”. El look masculino fue tendencia inmediata en redes y aprobada por los usuarios que celebran cada nueva incursión de Juana en el universo de la moda.

Juana Viale dejó atrás los vestidos y deslumbró con un blazer negro satinado y corbata, apostando por un estilo distinto y sofisticado (Almorzando con Juana - El Trece)

Para ese desafío, Fojo optó por una cola alta impecable que aportó prolijidad y estilo contemporáneo, mientras Sepúlveda volvió a apostar por un maquillaje intenso, con delineado negro que realzó la mirada y jugó con la personalidad de Juana frente a las cámaras.

Así, entre vestidos de alta costura y apuestas masculinas, la presentadora reafirma su identidad de ícono fashionista en la televisión nacional, siempre en diálogo con los mejores diseñadores argentinos, pero aportando su toque lúdico y espontáneo en cada aparición. Más allá de la mesa y del ciclo que conduce, su estilo se consolida como una declaración de principios: reinventarse, jugar y sorprender, semana a semana, con cada elección de vestuario.