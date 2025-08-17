Teleshow

El álbum íntimo de Valentino López y su novia Carola Sánchez Aloe: entre besos, sonrisas y complicidad

El hijo de Wanda Nara y Maxi López compartió una tierna secuencia con su pareja, y los gestos de cariño fueron protagonistas

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Valentino y su novia protagonizaron
Valentino y su novia protagonizaron una romántica secuencia fotográfica (Instagram)

Valentino López y Carola Sánchez Aloe viven su mejor momento y poco queda ya de los tiempos en que ocultaban su relación. El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López blanqueó su romance con Carola hace un año y, desde entonces, los dos adolescentes se muestran cada vez más relajados y felices en redes sociales. Y, una vez más, dejaron en claro su amor con un romántico álbum de fotos.

Valentino, que hoy brilla en las inferiores de River Plate, decidió publicar una serie de postales románticas con su novia. Si bien suele moverse con un perfil bajo, el joven no pudo evitar que cada una de sus fotos junto a Carola se volviera tendencia. Ambos posaron impecables y coordinados: él de traje negro con camisa blanca, descontracturado pero elegante; ella, con un ajustado vestido negro y el cabello suelto, aportando glamour y complicidad a cada toma. La secuencia de imágenes dejó en claro la química entre ellos, con sonrisas cómplices, abrazos y gestos cariñosos que hablan de una relación consolidada y cada vez más expuesta al público.

En las capturas se los pudo apreciar disfrutando de la intimidad frente a la cámara, sin miedo a mostrarse tal cual son. Los besos y las miradas entre ambos se roban el protagonismo, mientras los detalles, como el bolso negro de Carola y los accesorios elegidos para la ocasión, completan el look de una pareja que marca tendencia entre los jóvenes. Incluso, el desenfado de la última toma, en la que Valentino abre los brazos y Carola aparece en movimiento, destiló espontaneidad y frescura como parte de su vínculo.

Entre sonrisas y gestos cómplices,
Entre sonrisas y gestos cómplices, los dos jóvenes consolidan su romance

Cabe recordar que uno de los momentos más comentados de la pareja fue cuando, en junio, la joven se animó a compartir públicamente su historia de amor. Lo hizo a través de un divertido video en TikTok, acompañada de Valentino y su amiga Julieta. Allí, entre anécdotas y muchas risas, repasaron cómo fue el primer acercamiento. No hubo flechazo instantáneo, todo se gestó a partir de la movida de Julieta, que empezó a charlar con el mejor amigo de Valentino, a quien señalaron en los comentarios como Bastián Demichelis, con el objetivo de organizar una cita doble. Pero había un problema: el chico era muy tímido. “Le dije que traiga a un amigo”, relató Carola, y aceptó, aunque antes pidió ver varios perfiles de Instagram para elegir quién lo acompañaría esa tarde.

Ese amigo terminó siendo nada menos que el deportista, quien, según contaron, eligió a Carola, a quien catalogaron “la más linda”, un comentario que desató carcajadas entre las chicas. Sin embargo, los comienzos no fueron color de rosa. Carola fue contundente al recordar: “Al principio con Valentino nos llevábamos re mal, nos dejábamos de hablar, no nos bancábamos”. La tensión era tal que, según Julieta, “Carola me decía que no quería saber más nada, que no quería hablar más con él”.

En medio de la secuencia
En medio de la secuencia de fotos, Valentino le dio un beso a su novia
Ambos, mirándose cara a cara,
Ambos, mirándose cara a cara, comparten un tierno momento

A pesar de esos roces y peleas, la historia entre idas y vueltas. Finalmente, tras varias reuniones grupales y mucha insistencia, ambos decidieron formalizar el vínculo y convertirse en pareja. El dato más curioso es que lo hicieron junto a sus amigos: los cuatro, es decir, Valentino, Carola, Julieta y el amigo de López, pusieron el título oficial a sus relaciones el mismo día, el 1 de junio, en una dinámica típica de esta generación.

Pero la buena racha solo acompañó a una de las parejas. “No pasamos el mes con el amigo de Valentino”, reconoció Julieta en el video, dejando en claro que la relación intensa y repleta de expectativa solo se mantuvo sólida entre Valentino y Carola, mientras que la otra dupla se dispersó rápido.

El romántico beso del joven
El romántico beso del joven deportista y su novia
Como broche de oro, Valentino
Como broche de oro, Valentino compartió una desopilante escena, dejando al descubierto su lado descontracturado (Instagram)

Hoy por hoy, la relación entre el hijo mayor de Wanda Nara y la joven influencer se afianza. Ya sin prejuicios y superados los primeros cortocircuitos, se muestran cómplices y enamorados, eligiendo compartir fotos, salidas y hasta algún que otro beso en redes sociales. Sin escándalos ni polémicas, apostaron por una historia simple, sincera y genuina, dejando atrás las dudas de los primeros tiempos. De perfil bajo, pero con todos los flashes encima, Valentino y Carola dejaron las peleas en el pasado y consolidaron, bajo la atenta mirada de seguidores y familia, una pareja que va creciendo a paso firme.

