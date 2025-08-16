Quiénes son las actrices que reemplazarán a Marixa Balli en LAM

La reacción de Mónica Farro ante el reemplazo en LAM (Video: Instagram)

Desde que comenzó LAM, en su momento conocido como Los ángeles de la mañana, las sillas que ocupan las panelistas son de las más codiciadas y con más recambio, dando siempre aire fresco al programa. Sin embargo, lo que muchos seguidores del ciclo de espectáculos no esperaban era que Marixa Balli tomara la decisión de dar un paso al costado, poniendo punto final a su historia en el programa de Ángel de Brito.

Con la partida de Cachaca la estructura del panel quedaba incompleta de cara a la siguiente semana. La producción, fiel a la política de recambio sostenido, no demoró en confirmar las nuevas incorporaciones. Minutos después del emotivo anuncio, Ángel de Brito dio paso a su tradicional segmento de enigmáticos y reveló finalmente que dos exvedettes, Mónica Farro y Adabel Guerrero, pasarían a ocupar las vacantes y debutarían como “angelitas” en las próximas emisiones, aunque sin dar detalles de qué días estará cada una.

Ambas figuras, reconocidas tanto por su trayectoria artística en el espectáculo como por sus apariciones mediáticas, no desconocen la dinámica del programa. Tanto Farro como Guerrero participaron anteriormente en LAM: en diversas oportunidades ocuparon el rol de panelistas invitadas, lo que les permitió adquirir un conocimiento directo del formato, del ritmo veloz de las discusiones y de la exigencia que implica el puesto dentro del show.

Además, participaron como personajes invitados en momentos destacados de sus carreras, sumando experiencia y visibilidad ante la audiencia del ciclo. En este sentido, Mónica reaccionó a la noticia en sus redes sociales. “Más que feliz”, escribió junto al video del conductor haciendo el anuncio.

El final del programa del viernes terminó a pura emoción, ya que la salida de Balli era un secreto guardado bajo siete llaves. “Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa Balli, que se despide de LAM esta noche. Lo teníamos guardado en secreto”, expresó el conductor, mientras la exvedette, sensibilizada hasta las lágrimas, casi no podía hablar. “No me hagas llorar”, le pidió.

“Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y muy agradecida. ¡Ay, me emocioné!“, comentó, en el mismo momento que intentaba expresarse, superada por sus sentimientos. ”Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz“, continuó, consiguiendo que Ángel se asombraba al verla por primera vez en ese estado.

“Amo este programa, los amo a todos y a vos, Ángel, estoy tan agradecida. Vos sabés que yo te quiero más allá de este programa, pero necesito hacer un cambio. Empiezo con un nuevo local, le puse toda mi energía y estoy muy agotada, pero estoy feliz. Los quiero a todos”, expresó, sobre su deseo de enfocarse más en su negocio de calzado.

La sorpresiva despedida de Marixa Balli de LAM: "No quería llorar" (Video: América TV)

En ese momento sus compañeros aseguraron que la iban a extrañar. “Yo también, pero me hace muy bien este cambio”, mencionó, para después fundirse en un abrazo con Yanina Latorre. “Somos amigas desde los 15 años”, recordó la conductora de SQP (América) y Marixa contaba que quería reunirse con todo el equipo una vez al mes para cenar.

Aunque todo era emotivo, Yanina puso la cuota de picante. “¿No vas a dar notas la semana que viene criticando el programa?“, lanzó, en alusión a algunas ”exangelitas". “No, no, no. Realmente estoy muy feliz. Fueron todos muy lindos años. Fue maravilloso, pero la cabeza pide cambios a veces. Tengo el cuerpo lleno de preguntas”, agregó, mientras De Brito bromeaba con la frase de Balli.“Sos parte del equipo, Marixa, así que sos bienvenida siempre”, concluyó, dejando la puerta abierta para su regreso en otro momento.