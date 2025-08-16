El divertido baile a pura bachata de Rocío Marengo y Eduardo Fort en la dulce espera de su bebé

Luego de sucesivos intentos, tratamientos y una lucha personal, Rocío Marengo atraviesa la dulce espera de la llegada de su primer hijo, fruto de su relación de más de una década con Eduardo Fort. Con algunos nombres en la cabeza, la actriz cuenta los meses para tener a su pequeño en brazos. Así las cosas, en las últimas horas la conductora causó furor entre sus seguidores al compartir un divertido video bailando bachata con su pareja y su hija.

Todo comenzó cuando Angie, la hija menor de Eduardo Fort, tomó su celular y comenzó a grabar el video junto a Rocío Marengo y su papá. Al ritmo de “Darte un beso”, de Prince Royce, los tres se mostraban sonrientes, disfrutando de un momento de diversión en familia. Mientras la joven se movía en el centro de la escena, a su izquierda, la actriz comenzó a moverse con total soltura. Por su parte, el empresario empezó bailando detrás de ella y poco a poco, tomó su lugar a la derecha de su pequeña con pequeños y simples movimientos de hombros y brazos.

En el clip, Marengo lucía un look en color verde, una camisa de manga corta un mini short. Por su aprte, Fort destacaba con una chomba de tono oscuro y un jean. La adolescente optó por una falda de jean y una musculosa en color negro.

Según contó Rocío Marengo, la fecha de nacimiento del bebé sería a mediados de enero

A finales de junio, Marengo dialogó con Ángel de Brito en LAM (América) y comenzó a relatar el paso a paso de su camino en búsqueda de su hijo. “Fueron cinco años, empezamos de manera natural, baja complejidad y alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos. Con el tratamiento me aferré a la fe. Yo me ponía las inyecciones sola. Queríamos lo mejor, no nos importaba nada y queríamos nuestro bebé. Averigüé en clínicas de Miami, Chile, y Argentina. El tratamiento es ir a 1.000 ecografías, la medicación. La contención fue muy importante”, aseguró Rocío.

En ese sentido, la actriz también reveló los sacrificios que hizo y los pedidos que hizo a la fe: “Nunca bajé los brazos, se me hizo muy largo, no lo esperaba. Yo me fui a Luján mil veces, le pedí al padre Ignacio, tuve señales. El padre fue parte, yo estaba en un lugar que nunca estoy en la fábrica y viene un señor con estampitas, y me da la estampita del padre Ignacio. Llanto. Yo cumplí todo lo que me decía él. Son cosas a las que uno se aferra. Hay que naturalizarlo y ser empático. Edu también tuvo que hacer mucho, él también se tuvo que hacer una intervención, nunca imaginé que él lo iba a hacer. Para la familia fue una noticia hermosa. Eduardo tiene tres hijos grandes. Va a ser una alegría este bebé, ya trajo unión y paz”.

El emotivo posteo de Rocío Marengo al confirmar la llegada de su primer hijo (Instagram)

Rocío también comentó los nombres que tiene en mente, sin embargo destacó que, hasta ahora, ninguno era del gusto de su familia: “Los que tengo me los tiran abajo mis sobrinos. Yo tiro un nombre y ellos me dicen ‘no’. Yo quería algo cortito y original. Tiré Homero pero me lo bajaron. Por redes me pidieron que le ponga Ricardo”.

Respecto a la elección de los padrinos, la exparticipante de El Bailando dijo: “Feli (Fort), el sobrino de Edu, estaba anotado primero. Él quería. Martita fue una gran compañera mía de tratamiento. Ella me bancó mucho, somos muy compañeras. Tenemos una relación re linda, conté con ella en este momento del tratamiento”. Por último, la invitada reveló las posibles fechas de nacimiento y bromeó con su primer antojo: “La fecha es entre el 13 y 15 de enero. Mi primer antojo fue una cartera Chanel”.