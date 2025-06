Rocío Marengo contó cuándo nacerá su bebé y reveló los nombres que tiene en mente

Después de años de tratamiento y una extenuante lucha, Rocío Marengo cumplió uno de sus más grandes sueños: quedar embarazada. La actriz, que mantiene una relación de 11 años con Eduardo Fort, compartió su alegría y habló de los nombres que baraja junto a su pareja. Además, reveló el tierno gesto que tuvieron Felipe y Marta y detalló la fecha en la que nacerá su bebé.

Todo sucedió cuando Marengo dialogó con Ángel de Brito en LAM (América) y comenzó a relatar el paso a paso de su camino. “Fueron cinco años, empezamos de manera natural, baja complejidad y alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos. Con el tratamiento me aferré a la fe. Yo me ponía las inyecciones sola. Queríamos lo mejor, no nos importaba nada y queríamos nuestro bebé. Averigüé en clínicas de Miami, Chile, y Argentina. El tratamiento es ir a 1.000 ecografías, la medicación. La contención fue muy importante”, aseguró Rocío.

Rocío también comentó los nombres que tiene en mente, sin embargo destacó que, hasta ahora, ninguno era del gusto de su familia: “Los que tengo me los tiran abajo mis sobrinos. Yo tiro un nombre y ellos me dicen ‘no’. Yo quería algo cortito y original. Tiré Homero pero me lo bajaron. Por redes me pidieron que le ponga Ricardo”.

En ese sentido, la actriz también reveló los sacrificios que hizo y los pedidos que hizo a la fe: “Nunca bajé los brazos, se me hizo muy largo, no lo esperaba. Yo me fui a Luján mil veces, le pedí al padre Ignacio, tuve señales. El padre fue parte, yo estaba en un lugar que nunca estoy en la fábrica y viene un señor con estampitas, y me da la estampita del padre Ignacio. Llanto. Yo cumplí todo lo que me decía él. Son cosas a las que uno se aferra. Hay que naturalizarlo y ser empático. Edu también tuvo que hacer mucho, él también se tuvo que hacer una intervención, nunca imaginé que él lo iba a hacer. Para la familia fue una noticia hermosa. Eduardo tiene tres hijos grandes. Va a ser una alegría este bebé, ya trajo unión y paz”.

El posteo de Rocío Marengo y Eduardo Fort al confirmar su embarazo (Instagram)

Luego, la pareja de Eduardo Fort relató cómo fue la charla que tuvo con su madre cuando le contó de su embarazo: “Cuando leí como te habías enterado Ángel, yo estaba en un bar, la llamo a mi mamá y no me preguntaba. Mi mamá me muestra que tenia las velitas prendidas y se largó a llorar. Le dije: “Mami estoy embarazada”, y ella lloraba. Yo quería dos bebés, pero bueno, después puede ser de riesgo. Le dije a Edu que hay que buscarle el hermanito”.

Al respecto, Marengo también expresó su falta de experiencia y admiración hacia todas las mujeres que son madres: “No sé nada, no sé por dónde empezar. Admiro a todas las mujeres que son mamá, porque no me imaginé qué se sentía esto. Es un montón. Les deseo lo mejor a las que están en la búsqueda, que confíen porque Dios los manda. Cuando yo me entero me voy a Miami, y ahí tuve una pérdida, estábamos con la hija más chiquita de Edu, y yo tenía que hacer reposo. ¿Cómo lo hacía sin que se de cuenta?. La nena, que es un amor, se había dado cuenta de todo. Se hablaba con la hermana y decía: “Está re embarazada”. Ahí tuve nauseas, tuve que hacer reposo, hacerme ecografía, a la semana otra. Por suerte todo bien. Fui muy guerrera y siempre fui para adelante. Hay cosas que no dependen de lo que uno pueda comprar, teníamos todo a disposición y las cosas no salían, no todo pasa por lo que uno puede acceder. Ya estábamos para probar otros caminos. No llegué a pensar en adoptar. Todavía tenía opciones de seguir luchándola, pero estaba con pocas fuerzas. El miedo a fracasar otra vez, el desgaste del cuerpo, tenía congelado todo mi laburo. Ahora quiero estar todo el día con mi bebé. Volví a vivir, les juro”.

Rocío Marengo destacó el apoyo de Marta Fort a lo largo de todo el proceso

Fue entonces cuando Pepe Ochoa le preguntó: “¿Quiénes pueden llegar a ser los padrinos?”. Rápidamente, la exparticipante de El Bailando dijo: “Feli (Fort), el sobrino de Edu, estaba anotado primero. Él quería. Martita fue una gran compañera mía de tratamiento. Ella me bancó mucho, somos muy compañeras. Tenemos una relación re linda, conté con ella en este momento del tratamiento”. Por último, la invitada reveló las posibles fechas de nacimiento y bromeó con su primer antojo: “La fecha es entre el 13 y 15 de enero. Mi primer antojo fue una cartera Chanel”.