La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara al felicitar a Mauro Icardi por su gol en el Galatasaray: “Quisieron humillarte”

La China Suárez felicitó a Mauro Icardi por su gol en su regreso al Galatasaray: “Quisieron humillarte y no pudieron” (Instagram)

Mauro Icardi regresó a jugar en el Galatasaray después de 281 días de la lesión que lo obligó a un operación de la rodilla derecha debido a una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco y en su vuelta convirtió el 3-0 frente al Karagümrük. La China Suárez, a través de su cuenta de Instagram, festejó el gol y aludió a Wanda Nara.

La actriz, instalada en Estambul y en plena decoración de una casa en una exclusiva zona de la capital turca, replicó fotos y videos de Icardi convirtiendo el gol y celebrándolo frente a todo un estadio. “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió Eugenia junto a una foto de su pareja, sonriente mientras era ovacionado.

El mensaje, en medio de las disputas legales que sigue en curso entre el delantero y la conductora de Love is blind y MasterChef Celebrity, sin nombres pero con una clara referencia, vuelve a poner en el centro la polémica en una fecha especial para el jugador que se reencontró con el fervor de los hinchas del club.

"Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón", le dedicó Wanda Nara a Mauro Icardi

Mientras que en otras postales, la China compartió mensajes de los fanáticos. “Mauro Icardi debutó 281 días después de su lesión y marcó a los 6 minutos. ¡Capitán Icardi!”, reprodujo, junto a un video del momento en el que realizaba el gol.

Unas horas, antes de que se juegue el partido, la protagonista de las películas Linda y Abzurdah compartió unas palabras, a puro amor, dedicadas a Icardi que acompañó con una foto de él en una reposera al costado de una enorme pileta. “Buen día. Qué lindo es despertar cada mañana a tu lado. Te amo”, le dedicó.

La China Suárez replicó la celebración de Mauro Icardi de su gol en su vuelta al Galatasaray (Instagram)

El orgullo de la China Suárez por el regreso de Mauro Icardi al Galatasaray

Wanda Nara habló sobre la búsqueda de Mauro Icardi de que sus hijas se instalen en Estambul: “No tengo ningún miedo”

En una nota con LAM (América), Wanda se refirió al conflicto de la obra social con el padre de sus hijas: “Mis hijos tienen una mamá que trabaja y que cuando fueron al pediatra era la última vez porque empezaron las clases y necesitaban un chequeo médico y se nos rebotó la obra social, fui y pagué. Entonces, ya está. Cuando uno tiene los recursos, se soluciona más rápido“.

Debido a que la separación es internacional, muchas de las pertenencias de sus cinco hijos quedaron divididas entre Milán y Turquía y al parecer el delantero del Galatasaray no tiene interés en devolverlas. “Yo me compré casi todo nuevo. Mis hijos crecieron porque la mudanza la espero hace un año. Imagínate que los talles de un año ahora ya no son los mismos. Me gustaría, por ejemplo, tener la copa mía del Bailando, pero bueno. Mi psicólogo me dice: ‘No tendrás la copa del Bailando, pero quién te quita el orgullo de como argentina haberle ganado’”, detalló la mediática en relación al Ballando con le Stelle, certamen italiano que la tuvo como campeona en 2023.

Wanda Nara habló del permiso de viaje de sus hijas (Video: Bondi Live)

El conflicto que más los tiene en vilo es la restitución internacional, pedido que hizo el futbolista para que sus dos hijas regresen a Estambul, asegurando que fue el último centro de vida. “No tengo ningún miedo (de perder a las niñas). Mis hijos están totalmente adaptados. Es el segundo año que van a un colegio en Argentina. Están todos los hermanitos que nunca fueron separados en este país y así seguirán“.

Y continuó: “Mis hijas no pueden salir todavía del país y, cuando tenga libre, seguramente que lo primero que haga el papá va a ser venir a verlas. El permiso es recíproco, yo el año pasado grabé para Netflix en México y en mi contrato de Netflix figura viaje con mis hijos, sobre todo con mis hijas mujeres que no están en fútbol como los varones que no pueden faltar a sus equipos. Este año no me pudieron acompañar”, explicó.

Lejos de dar el tema por terminado, explicó las razones por las que no pueden ir a Turquía a visitar a su padre: “Mis hijas van a ir cuando también él me permita que mis hijas viajen. Lamentablemente, se ha pedido la restitución y es por eso que no pueden ir. Si no existiera esa restitución, mis hijas estarían ahí. Yo ofrecí más de veinte destinos para llevar a las niñas. Hay un destino que ofrecí que es a veinte minutos, veinticinco minutos. No pueden ingresar a Turquía, pero a veinte minutos podían”.