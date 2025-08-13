Teleshow

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

Luego de seis años de relación, la hija de Marcelo Tinelli y el futbolista decidieron tomar caminos separados y terminar su historia de amor

Por Martina Cortés

En pleno programa, la panelista Paula Varela conto que le dijo Mica Tinelli sobre su ruptura amorosa (Intrusos – America)

Luego de los rumores que circularon por el mundo del espectáculo, la separación de Mica Tinelli y Licha López quedó confirmada. Después de seis años de relación, la pareja tomó caminos separados y le puso fin a ese capítulo en su vida. La confirmación llegó directamente de la propia hija de Marcelo Tinelli, quien esclareció las versiones que habían surgido en las últimas horas.

La palabra de Mica se conoció gracias a Paula Varela, quien este miércoles por la tarde la compartió en Intrusos (América). Según la captura de WhatsApp que mostró la panelista al aire, la diseñadora expresó: “Es verdad que estamos separados, ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más. La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”.

Respecto al tiempo que había pasado desde esa decisión, la hija del conductor sumó otra frase: “Esto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada que ver, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos”.

La pareja terminó su relación
La pareja terminó su relación luego de viajes compartidos y cambios de clubes por parte de López (Instagram)

Cabe recordar que la noticia había sido dada a conocer previamente por Pepe Ochoa en LAM (América) el martes por la noche. “Se separaron Mica Tinelli y Licha López”, dijo el periodista sin rodeos. Mica y el futbolista estaban juntos desde 2019 y habían superado más de una crisis.

En medio de las repercusiones, Ochoa agregó: “Pregunté si la decisión de él tenía que ver con que iba a tener más protagonismo en la segunda parte del reality de Los Tinelli y me dijeron que no”. De esta manera, el panelista despejó cualquier vínculo entre la ruptura y las grabaciones que involucran a la familia del conductor.

Yanina Latorre también aportó su testimonio y reveló que había hablado con Micaela semanas atrás: “Hace poco le pregunté a ella, me dijo que habían estado en crisis pero que estaban bien”, comentó, dejando entrever que la separación no fue algo repentino, sino el desenlace de un desgaste.

Pepe Ochoa dio a conocer que Mica Tinelli y Licha López terminaron su relación (LAM - América)

La historia de amor de la pareja había comenzado de manera vertiginosa. A pocas semanas de conocerse, decidieron blanquear el romance y, con la llegada de la pandemia, apostaron a la convivencia. Mica desarrollaba su carrera como diseñadora y acompañó a Licha en su trayectoria futbolística, que estaba marcada por constantes mudanzas a diferentes partes del mundo y cambios de club.

Incluso compartieron parte de su intimidad en la primera temporada del reality Los Tinelli, donde la joven reconoció que sus propios proyectos “habían quedado en pausa para priorizar la relación”. Definitivamente, “acá también existe una arista en el quiebre de su relación”.

Cada etapa de la pareja quedó reflejada en la exposición mediática, las declaraciones de los protagonistas y el seguimiento de los programas de espectáculos. Las palabras de ambos y de sus allegados muestran que el final no fue por desamor, sino por la distancia, el desgaste y las dificultades para conciliar las prioridades de cada uno.

A seis años del inicio, y después de varias crisis superadas, la separación entre Mica y Licha ya no es rumor: es una realidad confirmada, con sus propias palabras y con una explicación basada en el respeto mutuo, la sinceridad y una apuesta individual al futuro personal de cada uno.

