Evangelina Anderson sorprendió con una foto en un hospital: “Haciéndole el aguante”

La modelo compartió el emotivo momento entre hermanas desde una habitación de hospital (Instagram)

El presente de Evangelina Anderson transcurre entre la inmediatez de los compromisos laborales, los cambios de país y un cotidiano marcado por la cercanía con su familia, más allá de las distancias geográficas. Hace algunos meses, la modelo dejó México y volvió a instalarse en la Argentina junto a su esposo e hijos, iniciando una nueva etapa personal y profesional que alterna con su participación como jurado en Los 8 Escalones (El Trece) con la intimidad compartida en redes sociales. En las últimas horas, Evangelina sumó una nueva postal a ese registro de momentos: el acompañamiento a una de sus hermanas en un asunto médico, una escena que terminó por reafirmar los lazos familiares que la caracterizan.

A través de sus historias de Instagram, Evangelina publicó una imagen elocuente: posó sonriendo mientras se encontraba sentada en un sillón amarillo junto a su hermana Jazmín Paternó y su hermana mayor, Celeste, quien descansaba en una cama de hospital. “Haciéndole el aguante a mi hermanita”, escribió la modelo, quien dejó en claro la importancia de estar al lado de sus seres queridos más allá de cualquier agenda, proyecto o viaje.

Aunque la modelo no brindó detalles sobre la razón médica que motivó la internación, la imagen transmitió tranquilidad a sus fanáticos gracias al clima distendido y al gesto de apoyo familiar. Celeste, maquilladora y estilista de Evangelina en reiteradas ocasiones, supo ganarse también el cariño del público por sus esporádicas apariciones y su vínculo indisoluble con la modelo. Por su parte, Jazmín, la menor del clan, mantiene un perfil activo en redes, donde se destaca con su contenido como entrenadora personal.

Evangelina junto a sus hermanas Jazmín y Celeste, quien descansaba en una camilla

El encuentro en el hospital fue reflejo de la fuerza con la que Evangelina transita los vínculos familiares. Los kilómetros recorridos y los cambios de residencia no pusieron en jaque la conexión entre las hermanas, tal como lo demuestra cada oportunidad en la que aparecen juntas, ya sea por trabajo o situaciones personales.

No es la primera vez que Anderson elige compartir un momento junto a ellas en redes sociales. Días atrás, la modelo fue protagonista de una producción fotográfica que desafió las limitaciones del deporte y la moda: en imágenes que mezclaban indumentaria náutica, espacios urbanos y la impronta glam de Evangelina, se percibió una vez más la colaboración de Celeste, encargada de maquillaje y estilismo. La producción propuso jugar con los límites entre lo conceptual y lo funcional, donde la ribera del río se pintó de sofisticación, la cancha de tenis asumió un perfil festivo y la moda se fundió con una puesta en escena tan vistosa como disruptiva. Celeste, lejos de limitar su relación a lo familiar, es socia y cómplice en casi todos los proyectos visuales de Evangelina.

En enero pasado, Evangelina se reunió con Celeste (Instagram)

Este entramado de afecto y colaboración entre las hermanas Anderson no se agota en las publicaciones más recientes. En enero pasado, Evangelina regresó temporalmente a Buenos Aires por motivos personales y, fiel a su costumbre, retrató cada reencuentro a través de su celular. La primera en la lista fue, nuevamente, Celeste. Las fotos frente al espejo de un ascensor y luego en una reunión junto al reconocido peluquero Lucas Gómez no tardaron en aparecer en sus historias de Instagram con el comentario: “Volvimosssss”.

Estas muestras de apoyo y compañía se volvieron marca registrada en la familia Anderson. Por más que las obligaciones, la fama y los viajes crucen sus caminos, demuestra que el corazón está siempre donde están sus afectos. La decisión de priorizar a sus hermanas en los momentos importantes, sean celebraciones o instancias más delicadas como una internación, habla del valor que la modelo le da a su historia familiar y a la posibilidad de acompañar.