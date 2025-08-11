Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina

Luego de las Batallas, comienza la tercera etapa del certamen entre los participantes del mismo equipo (La Voz Argentina – Telefe)

La noche del domingo marcó un nuevo punto de inflexión en la competencia de talento más seguida del país. El último round de Las Batallas en La Voz Argentina (Telefe) se vivió con tensión, emoción y definiciones inesperadas, dejando conformados los equipos que desde ahora afrontarán la etapa de los tan esperados Knockouts. Con un show vibrante tras otro y decisiones clave de cada jurado, los participantes que superaron este filtro ya se preparan para la instancia que definirá los verdaderos encaminados hacia el título.

Como cada gala de domingo, la exigencia estuvo al máximo. Esta vez, el escenario se despidió de uno de los momentos más tradicionales y exigentes del formato: las batallas, ese cruce mano a mano donde dos voces del mismo equipo deben convencer a su coach de que merecen seguir en carrera. En esta edición, además, la competencia sumó la particularidad de permitir a cada coach robar hasta dos participantes de otros equipos, aportando todavía más sorpresas y dramatismo al cierre de la noche.

La emoción de Soledad Pastorutti ocupó el centro de la escena tras la presentación de Milena Salamanca y Agustín Isasmendi, quienes interpretaron “La llamadora”, una clásica zamba cuyana a la que la propia artista de Arequito le puso voz en el pasado. El cruce se cargó de sensibilidad, virtuosismo y una química innegable que hizo vibrar al público y al resto del jurado. Al momento de la decisión, Soledad mostró su orgullo y, aprovechando una de las novedades de esta temporada, optó por la alternativa más festejada: respondió que se quedaba con ambos, despidiendo así oficialmente la fase de batallas para su team.

Los cuatro equipos de los artistas quedaron conformados ante el comienzo de la etapa de los Knockouts (Prensa Telefe)

Con esa jugada, el equipo de Pastorutti terminó de tomar forma con nombres que, gala tras gala, se consolidaron entre los favoritos del público. De esa manera, está integrado por Rogelio Posat, Mía Frankel, Gustavo Rosales, Luis González, Iván Borda (robado del Team Lali), Mauricio Tarantola, Agustín Carletti, Violeta Lemo, Ezequiel Montagnino, Joaquín Martínez, Leandro Romano, Celeste López, Milagros Amud, Enrique y Tomás Olmos, Iván Horrocks, Milena Salamanca, Agustín Isasmendi, Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra) y Rocío González. Con este plantel, la artista apuesta a seguir apostando por la diversidad de historias y estilos que marcaron cada una de sus elecciones.

Por su parte, la figura pop del jurado, Lali Espósito, también definió su equipo para la próxima fase. Entre batallas disputadísimas y decisiones al filo, el team de la artista se conformó con Jaime Muñoz, Oscar Burgos (robado del Team Soledad), Lola Kajt, Alan Lez, Iara Lombardi, Aimel Salí, María Bernad, Giuliana Piccioni, Valentina Otero (robada del Team Miranda!), Gabriel Franchelli, Laila Speciale, Rafael Morcillo, Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!), Valentino Rossi, Lucas Rivanedeira, Juana Falcao, Jerónimo Romero, Lucio Casella y Ambrosio Cantú. La intérprete de “Disciplina” celebró las voces frescas que la acompañan y la chance de seguir sumando sorpresas a cada nueva ronda.

Mientras tanto, el carisma y la experiencia de Miranda!, el dúo integrado por Juliana Gattas y Ale Sergi, volvieron a teñir la noche de color y complicidad. Federico Caravatti, Thomas Guzmán, Benjamín Depasquali, Pablo Cuello (robado del Team Lali), Ámbar Carrizzo, Josué Cordero, Lisandro Domínguez, Nadin Chantal, Sofía Verna, Alexia Vázquez, Martín Guerrero (robado del Team Soledad), Juan Pablo Orlando, Emiliano Villagra, Abril Robledo, Eugenia Rodríguez, Ximena Padilla, Franca Castro Videla y Tiziana Minotti conforman el clan para lo que viene.

Luego de ver cada uno de los performances, los coaches definieron a los integrantes de sus equipos (Captura de video)

Por último, el talento más reciente del jurado, Luck Ra, se aseguró un team dispuesto a sorprender en cada estrofa. Lucía Lencina, Mateo Pintor, Camila Rizo, Pablo Galve, Leonel Alegre (robado del Team Miranda!), Lucas Barros, Thomas Dantas, Federico Mestre, Poppo Rigoli, Nathalie Cajigal, Avril Areste, Melanie Rosales, Jaqueline Medina, Nicolás Behringer, Emma Roach, Francisco “Kakush” González (robado del Team Lali), Leo Belmonte y Nicolás Armayor serán quienes busquen conquistar la próxima etapa desde su esquina.

Con los equipos ya definidos, los Knockouts prometen batallas aún más intensas. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán, cada uno con una canción diferente, y su coach tendrá la responsabilidad de elegir quién sigue adelante. La adrenalina suma un nivel extra gracias a la posibilidad de que cada coach “robe” hasta dos talentos de otra formación, agregando picante e imprevisibilidad en un certamen que cada domingo supera las expectativas.

La última noche de batallas en La Voz Argentina dejó alegría, abrazos, lágrimas y, sobre todo, la promesa de una competencia cada vez más reñida. Con cada equipo listo para buscar el podio, empieza una nueva etapa donde la voz, el carisma y la historia personal de cada participante volverán a brillar en el centro de escena.