Los Knockouts de La Voz Argentina traen cambios: qué figuras se suman a los coaches para esta nueva etapa

La Voz Argentina 2025 suma co-coaches famosos en la etapa de Knockouts (Crédito: Prensa TELEFE)

La expectativa aumenta entre los seguidores del reality musical con la llegada de la etapa de Knockouts a La Voz Argentina 2025, que comenzará el próximo lunes 11 de agosto a las 21:45 en la pantalla de Telefe. Esta nueva fase del exitoso certamen introduce cambios en la dinámica del concurso y suma la participación inédita de co-coaches en el escenario principal.

En esta quinta temporada, con Nico Occhiato como conductor, el formato deja atrás “Las Batallas” para dar paso a una instancia decisiva. En los Knockouts, dos participantes del mismo equipo interpretarán canciones diferentes y será el coach quien decida cuál de los dos continúa en la competencia. Además, se mantiene la posibilidad de que cada coach “robe” hasta dos concursantes de otros equipos, una regla que ya había generado expectativa en la etapa anterior.

La gran novedad de esta edición es la presencia de los co-coaches, figuras destacadas de la música nacional que, por primera vez, acompañarán a los coaches principales en el escenario durante la toma de decisiones. La lista de artistas que se suman a esta función incluye a Cazzu, quien apoyará a Luck Ra; Emmanuel Horvilleur, que trabajará junto al dúo pop Miranda!; Zoe Gotusso, quien colaborará con Lali Espósito; y el Chaqueño Palavecino, que respaldará a Soledad Pastorutti. Esta información fue confirmada por Telefe y marca un hito en la historia del programa, ya que hasta ahora los co-coaches solo participaban en la preparación de los concursantes fuera de cámara.

Cazzu apoyará a Luck Ra tras su éxito global con 'Con Otra'

Cazzu es una de las mejores amigas de La Joaqui, novia de Luck Ra y co-coach del cuartetero en la instancia previa. Recientemente, la artista jujeña fue noticia, ya que alcanzó las 170,1 millones de reproducciones en YouTube con su sencillo “Con Otra” y desplazó a Lady Gaga del primer puesto entre los videos musicales de mujeres más vistos del año a nivel global.

A pesar de que en mayo de 2024 ambos cantaron “Me muero porque un día”, una canción en conjunto, en vivo en el Movistar Arena, ese tema nunca fue lanzado de manera oficial. Más allá de eso, sí tienen una colaboración: en el tema “Cuando me muera”, de Ke Personajes, los dos aparecen en el feat.

Emmanuel Horvilleur y Miranda! refuerzan su vínculo musical en el certamen

Emmanuel Horvilleur y Miranda! no solo comparten una relación dentro de la escena pop argentina, sino que también tienen colaboraciones registradas en sus carreras. Una de las más destacadas es la reversión del tema “Traición”, del dúo, donde también colabora Juan Ingaramo. Por el lado de las obras del músico de Illya Kuryaki and the Valderramas, “GI Joe” cuenta con la participación de Miranda!.

Zoe Gotusso se une a Lali Espósito como co-coach en los Knockouts (Ramiro Souto / RS Fotos)

Zoe Gotusso, quien acompañará a Lali. Oriunda de Córdoba y nacida en 1997, se destacó inicialmente como parte del dúo Salvapantallas antes de iniciar su camino solista en 2020. Su propuesta integra elementos del pop, folk y la tradición rioplatense, con una impronta sonora intimista y melancólica. Composiciones como “Ganas” y “Cuarto Creciente” la afianzaron como una de las nuevas voces personales del género.

Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino, referentes del folklore, colaborarán en el programa (Instagram: @chpalavecino_oficial)

Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino, dos íconos del folklore, unieron sus talentos en varias ocasiones, y su colaboración más destacada quedó registrada en el álbum La Fiesta de 2009, grabado en vivo con Los Nocheros. Este proyecto incluye canciones como “El Mensú”, “Amor Salvaje”, “Amor de los Manzanares”, “Sembremos La Chacarera”, “De Simoca”, “Que Hable Con Ella”, “Que Nadie Sepa Mi Sufrir”, “La Yapa” y “A Don Ata”, entre otras. Además de La Fiesta, ambos artistas participaron en la canción “Vayas Donde Vayas” de Rusherking, lanzada en 2022 para apoyar a la Selección Argentina, junto a Emanero y Pablo Lescano.