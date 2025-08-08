Teleshow

Melody Luz opinó de la fuerte pelea entre Alex y Charlotte Caniggia: “Él es testarudo, resentido y rencoroso”

La bailarina se refirió a la fuerte discusión entre los hermanos, la cual inició una vez que la mediática la criticó y el hijo del exfutbolista priorizó su familia

A semanas de que la batalla entre Charlotte y Alex Caniggia estallara, nada parece mejorar la relación entre los hijos de Claudio Paul. Como si fuera poco, en el medio de este enfrentamiento, los hermanos mediáticos viajaron a China para formar parte del ciclo Por el Mundo (Telefe). En ese contexto, quien salió a opinar fue Melody Luz.

Fiel a su estilo, la bailarina no tuvo filtro para opinar sobre Charlotte, aunque destacó que desea un buen vínculo familiar. Al ser abordada por el equipo de Sálvese quien pueda (América), la joven comenzó diciendo si ya extrañaba o no a Alex: “La verdad, todavía no mucho, creo que sigue viajando porque todavía no me contesta los mensajes o no tiene wifi. pero esta bueno un poquito de tiempito sola, y seguro en estos días y me va a hacer falta”.

En ese clima, el periodista le preguntó si había aconsejado a Alex en este contexto. Sin embargo, Luz respondió de forma negativa: “Nada, él más que nadie conoce a su hermana y sabe el vínculo que tienen. Yo siempre voy a apostar porque esté todo bien, a mi no me llegaron las disculpas todavía, no sé si habrán hablado o no, pero si no hay comunicación las cosas se complican”.

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China

Al respecto, Melody reconoció aún sentirse dolida por la crítica que Charlotte le había hecho en redes sociales: “Sí, pero yo sigo atacada desde un principio, y como ahora se lleva con Mariana creo que también viene por ese lado. ¿Le pudo haber molestado que la haya mandado a terapia? Bueno, pero fue un consejo y a cualquiera lo mandaría a terapia porque sé que hace bien”.

Fue entonces cuando el cronista le preguntó: “¿Qué fue lo que más te molestó?”. Sin pensarlo demasiado, la bailarina afirmó: “Lo que más me dolió fue cuando estaba a punto de parir y Mariana me echó del departamento por pensar que yo iba a ser una ocupa, ni siquiera pensó en su nieta. Creo que después de eso ya nada me duele por parte de ellos”.

En ese marco, la artista volvió a destacar la importancia de hacer terapia: “Todos tienen que hacer terapia, y Alex creo que ahora dejó, pero cuando vuelva le voy a decir: “Seguí yendo a terapia”. Es una salvación para uno, y cuando vos estás bien te manejás mejor,. no boicoteas tus relaciones, no buscás pelea, problemas. A veces la gente no lo hace consciente. Que ella esté bien con ella misma para que pueda estar bien con su entorno”.

Melody Luz habló de la
Melody Luz habló de la fuerte pelea entre Alex y Charlotte Caniggia: "A mi no me llegaron las disculpas"

Segundos después, la novia de Alex habló del poco vínculo que Charlotte mantiene con su sobrina: “Ahora, a pesar de Alex y de mí, no está viendo a Venezia. Y yo prendo al tele, me aparecen informe y Venezia la señala y dice: “Tía Char”, y a mi me parte el corazón la verdad”.

Luego de mencionar a Mariana Nannis, el comunicador quiso saber si Melody imagina el día en el que la mamá de Alex pueda conocer a Venezia. “Viendo como está todo yo creo que no, me gustaría, porque las cosas hay que hacerlas en vida, y vida tenemos, y no es muy larga y no sabemos cuando termina, y a mi gustaría que Venezia tenga un abrazo de su abuela, pero si ya empieza discriminándola por al ropa que usa, por el m omento prefiero que no”, comentó Luz.

Durante la charla, Melody también destacó que ni ella ni Alex sabían que Charlotte formaría parte del viaje al país asiático: “Al principio no sabía que iba a viajar con ella, nos enteramos por la tele, a mi jamás me molestó que él viaje por trabajo, viajó cuando Venezia era recién nacida y no me molestó. Claramente lo volví a aceptar porque es laburo, y cuando se enteró que ir con ella fue: “Uh, no me la espera”. Pero no creo que vayan a estar mal todos estos días. Alex es medio testarudo, resentido, rencoroso. Así que yo creo que tiene que haber un momento sincero de abrir el corazón y comunicarse”.

Por último, Melody se refirió a cómo imagina que será la dinámica de hermanos durante su paso por China en el programa de Marley: “Van a hacer show, ellos saben hacerlo, más que nadie saben cómo manejar la cámara, por algo siguen siendo ellos, ganaron su lugar en los medios, cuando se prende la cámara el show funciona, después, nadie sabe”.

