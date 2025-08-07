Teleshow

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Los mellizos, junto a su representante, compartieron un vuelo a Asia Oriental para encontrarse con Marley. El tenso momento

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China (Video: Instagram)

La tensión entre Alex y Charlotte Caniggia comenzó semanas atrás cuando la mediática realizó polémicos dichos sobre Melody Luz. A pesar de ser mellizos, los influencers no lograron superar los problemas antes de viajar a China junto a Marley. Así las cosas, este jueves, el vuelo de más de 20 horas se convirtió en un campo de batalla. La situación fue documentada por Fabián Esperón, el representante de la dupla, quien grabó la incomodidad en el avión.

Un viaje así hasta China, me mato. No me jodan, arréglense ya”, escribió en el primer video que subió a sus historias de Instagram. En este se lo puede ver al representante sentado en su asiento, con Alexander arrodillado en el pasillo hablando en susurros: “Está Charlotte al lado y nos cambiamos de asiento”.

La respuesta de Fabián fue corta, sencilla y al pie: “No me rompan las pelo... Alex, te vas a arreglar“. Lejos de regresar a su asiento El Emperador siguió con las quejas: ”Me quiero ir, me bajo del avión. ¿Cambiamos el asiento?“. Esperón lo alentó a sentarse al lado de su hermana durante el primer vuelo, sin embargo, Alexander dejó en claro que no tenía ninguna intención de compartir tiempo con Charlotte.

Yo quiero estar en tu lugar. No me voy a arreglar, ¿Podés ir allá y yo vengo acá? Andá allá, yo quiero estar acá“, fue el pedido final del hijo del Pájaro Caniggia, con la intención de poner paños fríos en la situación, el representante le dijo: ”Te vas a arreglar, no me hinches los hue… Voy a hablar con ella“.

Yo no pienso sentarme allá”, fue la última frase que le dijo Alexander mientras Fabián se alejaba por el pasillo para hablar con la melliza. Esto no terminó allí, puesto que el vuelo tenía una escala en París y la tensión no disminuyó en ningún momento.

Sentados en puntas diferentes del aeropuerto, ambos con cara de pocos amigos y mirando sus respectivos celulares, sin ninguna intención de cruzar dos palabras. “Así están, ni se miran, y quedan 15 horas más de viaje”, escribió el hombre en el segundo video, musicalizado con la música de Tiburón, la película de Steven Spielberg.

Alex Caniggia se refirió al distanciamiento de Charlotte y cómo está su relación desde entonces (Puro Show – El Trece)

Antes de subir al avión, la pareja de Melody Luz habló con Puro Show (El Trece) del mal momento que atraviesa con su única hermana. “Yo estoy en mi mejor momento, en mi prime. Yo siempre estoy bien, cada vez mejor. Imaginate, ahora estoy viajando a China en primera. En el gallinero nunca viajo, aunque me gustaría en algún momento tener la experiencia”, lanzó el mediático, fiel a su estilo provocador. La pregunta de los periodistas apuntó directo al vínculo fraterno: cómo iba a ser la dinámica del viaje.

Sin filtros, respondió: “La voy a tener que ver arriba, pero desde que me peleó, desde que puso las historias contra Melody, yo decidí bloquearla, no le hablé más”.

La conversación avanzó, revelando la postura del mediático. “¿Se van a reconciliar? ¿Quién crees que va a aflojar antes?”, insistieron los noteros, a lo que él contestó: “No lo sé, puede ser. Ella va a aflojar antes. Se peleó con Melody por boludeces, vi las historias esas y la bloqueé”. El influencer insistió: “Yo pedí viajar en vuelos separados, pero no se pudo. Ella es mi hermana, obvio que la quiero, pero pasaron varias cosas y nos distanciamos. No me duele. Si alguien se porta mal y yo no hice nada no voy a meterme ahí. Yo priorizo a mi pareja y a mi hija”.

Tampoco esquivó hablar sobre su madre, Mariana Nannis, quien arrastra un largo enfrentamiento con Luz. Al ser consultado por su relación con ella, fue categórico: “No, nada, hace años”.

