Teleshow

El sorpresivo cruce entre Verónica Lozano y Marina Calabró: “Que no se meta en problemas que no son suyos”

La cancelación de una entrevista a Graciela Alfano desató una polémica mediática y, ante las versiones que apuntaban a Susana Giménez, la conductora de Cortá por Lozano mostró su enojo ante las cámaras

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Luego de las versiones que señalaban a Susana Gimenéz como quien le bajó una entrevista a Graciela Alfano, Vero Lozano apuntó contra ella y Marina Calabró (LAM - América)

La polémica relación entre Susana Giménez y Graciela Alfano suma un nuevo capítulo, ahora con Verónica Lozano en el centro de la escena. Cuando parecía que la historia de cruces y escándalos, que incluyó el recordado episodio del tapado de María Julia Alsogaray y acusaciones de brujería, había quedado atrás, un inesperado giro volvió a poner el conflicto en la primera plana de la televisión argentina. Esta vez, la polémica se trasladó a los pasillos de los canales cuando algunas versiones apuntaban a Giménez como la persona detrás de la decisión, según Marina Calabró.

Todo comenzó cuando la panelista de Lape Social Club Informativo (América TV) relató que Alfano tenía acordada su participación en Cortá por Lozano, el programa que conduce Verónica en Telefe y que fue cancelada a último momento. Este hecho encendió la mecha del escándalo mediático. Además, deslizó que la exvedette no estaría convencida de la versión oficial brindada por los productores para bajarse del ciclo. Para Graciela, el fantasma del veto de Susana volvió a sobrevolar la escena.

Lejos de esquivar el tema, la propia Graciela optó por salir a defenderse en público. Hizo público un mensaje de voz que le había enviado Lozano, en el que la conductora de Telefe le explicó que prefería no traerla al programa solamente para una charla breve y que apostaba por una participación más extensa, algo que no sería posible en ese momento debido a las campañas de promoción de otras producciones del canal. Lozano también se comprometió, según lo que se pudo escuchar al aire, a reprogramar la entrevista.

La propia Alfano salió a
La propia Alfano salió a mostrar un audio de Lozano luego de la versión que difundió Calabró (Captura DDM - América)

La decisión de la exvedette de compartir el audio privado causó un fuerte malestar en Lozano, quien lo dejó claro ante los medios: "Alfano me tiene la conc....al plato porque ya a estas alturas, es muy difícil." Directa y contundente, agregó: “Cuando uno quiere instalar algo, vos decís: ‘Y bueno, si ella quiere creer que la bajó Susana, no la vamos a contradecir’. Hay como un metaverso cuando yo fui muy gentil, contesté y me pareció muy mal que expusiera un audio que es privado, pero lo hizo. Está todo bien aunque rompe un código. No se puede confiar en nadie".

En medio de la tormenta mediática, Verónica se refirió también a la reacción de Calabró, quien no ocultó su enojo tras ser desmentida públicamente. “Yo no puedo hacer nada. A mí me apena porque no es una cuestión que yo pueda resolver, lo que ella sienta. No puedo manejar los sentimientos de Marina Calabró”, expresó la conductora. Y además fue clara: “Que se arreglen ellas dos, yo no tengo nada que ver con eso pero Susana no la bajó, chicos”. Lozano explicó que la participación de la exvedette estaba confirmada desde hacía un mes, mucho antes de que surgiera el escándalo del Tapadogate.

Luego, Verónica Lozano explicó que la decisión de cancelar la visita de Alfano fue informada por su equipo de producción una vez que ella regresó de sus vacaciones. Este motivo volvió a encender la polémica, ya que para Marina la versión oficial no coincide con el manejo real de las invitaciones, algo que tampoco deja conforme a Graciela, quien sostiene que no fue notificada formalmente sobre un nuevo turno en el programa.

Marina Calabró se enfrentó a
Marina Calabró se enfrentó a Verónica Lozano por haber suspendido una entrevista con Graciela Alfano en su ciclo de Telefe

Al ver cómo avanzaba el tema, la periodista subió la apuesta y salió a cruzar a Verónica Lozano en su ciclo radial por El Observador. “Ella dijo que es mentira, que la van a reprogramar y que son cuestiones de agenda, y que así es la vida. ¡Si van a reprogramar, avísenle a Graciela porque no tiene invitación al programa!“, lanzó la periodista, en franca defensa de la exvedette.

No conforme con la situación, Calabró fue aún más allá en su programa radial: "Lo que me jodió de ella es que salió a dar notas y decir que mi versión era mentira cuando no es así, y Graciela está en su derecho de pensar que fue Susana". Su reclamo fue directo y sin suavizar palabras, reinvindicó su relato inicial y el derecho de Alfano de interpretar la situación como prefiera.

Finalmente, sentenció: “No me parece justo y como me tocó contarlo a mí, sentí que me trató de mentirosa. Me parece que ya estamos grandes para que nos trate de tarad...a la Alfano y a mí, en este caso”.

Temas Relacionados

Marina CalabróGraciela AlfanoSusana GiménezCortá por LozanoLAMLape Social ClubVerónica LozanoTelefe

Últimas Noticias

El hijo de Cacho Deicas cruzó a Marcos Camino en la guerra sin fin de Los Palmeras: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

Luciano se refirió a las declaraciones recientes del acordeonista, quien hizo referencia a la enfermedad que motivó la salida del grupo del histórico vocalista

El hijo de Cacho Deicas

Florencia Peña mostró su refugio en Salta en medio de las montañas: “Mi lugar en el mundo”

En sus redes, la actriz publicó un video desde la galería de la casa, donde el paisaje agreste del norte del país, la sencillez y una piscina se convirtieron en protagonistas absolutos

Florencia Peña mostró su refugio

Murió a los 88 años Osvaldo Piro, leyenda del tango y de la música popular

Discípulo de Aníbal Troilo, el bandoneonista recorrió el país y el mundo al ritmo del dos por cuatro. El legado en dos de sus hijos, Alfredo y Ligia, que siguen sus pasos

Murió a los 88 años

Las emotivas palabras de Nico Vázquez para su papá y sus compañeros de Rocky: “La familia que uno elige”

En los camarines del teatro Lola Membrives, el actor mostró un carrete de fotos únicas del backstage de la obra. “Con la sorpresa de la visita de mi viejo”, contó

Las emotivas palabras de Nico

La inesperada confesión de Bautista Vicuña sobre su futuro que sorprendió a Pampita: “Todavía hay tiempo”

El hijo mayor de la conductora y Benjamín Vicuña participó como jurado en Los 8 Escalones y se sinceró sobre los caminos profesionales le interesan

La inesperada confesión de Bautista
ÚLTIMAS NOTICIAS
Accidentes domésticos en niños y

Accidentes domésticos en niños y adolescentes: cuáles son los más habituales y cómo evitarlos

Comprar un auto eléctrico en la Argentina: qué opciones hay disponibles, cuánto cuestan y qué cambios se vienen

LLA y el PRO oficializaron el acuerdo electoral en CABA con la intención de “trabajar juntos” hasta 2027

Casi la mitad de los argentinos usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos en supermercados, según la UBA

Mercados: caen las acciones argentinas tras la tensión política que generó el revés oficialista en el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
“Es una controversia artificial”: reclamo

“Es una controversia artificial”: reclamo de Gustavo Petro al Perú responde a intereses políticos internos, según Aníbal Quiroga

El Instituto Weizmann se reconstruye del ataque de misiles iraníes. ¿Por qué debería importarle al mundo?

“Sabemos que nuestros clientes son el motor de la economía”

Masivo traslado de presos en Paraguay: cambiaron de cárcel a más de 500

Ocho de cada diez exportadores brasileños de calzados serán impactados por el arancel del 50% aplicado por Donald Trump

TELESHOW
El hijo de Cacho Deicas

El hijo de Cacho Deicas cruzó a Marcos Camino en la guerra sin fin de Los Palmeras: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

Florencia Peña mostró su refugio en Salta en medio de las montañas: “Mi lugar en el mundo”

Murió a los 88 años Osvaldo Piro, leyenda del tango y de la música popular

Las emotivas palabras de Nico Vázquez para su papá y sus compañeros de Rocky: “La familia que uno elige”

La inesperada confesión de Bautista Vicuña sobre su futuro que sorprendió a Pampita: “Todavía hay tiempo”