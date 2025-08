María Becerra recordó cómo transitó su enfermedad: “Cuando te estás muriendo ves todo de manera diferente”

A corazón abierto, María Becerra habló de cómo cambió su visión de la vida luego de su experiencia cercana a la muerte (Perros de la calle -Urbana Play)

A sus 25 años, el presente de María Becerra la encuentra en la cima de su carrera, conquistando escenarios internacionales y sumando proyectos, pero también atravesando momentos personales tan intensos como devastadores. En abril pasado, la artista vivió uno de los episodios más difíciles de su vida: un embarazo ectópico la obligó a permanecer internada durante varias semanas, alejándola por completo de la música y poniéndola cara a cara con el miedo y la fragilidad extrema.

Ahora, ya recuperada y más fuerte, pasó por el estudio de Perros de la Calle (Urbana Play), el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, y decidió abrir su corazón. Frente al psicólogo Gabriel Rolón, María habló sin filtros sobre el impacto de esa experiencia y la forma en la que cambió su manera de ver la vida.

“Es algo tremendo, realmente lo que vos decís quedó instalado mucho lo de la salud. Viste que cuando te estás muriendo...”, comenzó María, visiblemente conmovida al recordar aquel episodio. Hizo una pausa, mirando al piso, y continuó: “Es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y cuando lográs salir de eso… Yo vi la vida de otra manera completamente diferente”. La joven, referente de la música urbana, se permitió mostrar su parte más vulnerable y describió cómo el extremo dolor y la sensación de pérdida se convirtieron en una verdadera enseñanza. “Todo, todo lo empecé a ver distinto... y siento que hasta me empecé a tomar con más calma la vida en general”, reflexionó, buscando poner en palabras lo que muchas veces resulta inabarcable para quien nunca atravesó una experiencia semejante.

El estudio quedó en silencio, atento a cada gesto y cada sonido. La artista bajó aún más el tono de voz, a punto de quebrarse por la emoción. “Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia... algo tan básico. Me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador... algo tan básico como respirar sola. Qué sé yo, pararte, ir al baño, todas esas cosas tan básicas de la vida. Y las valorás un montón”. No hizo falta que dijera mucho más. El clima era de respeto absoluto y escucha atenta.

Cabe destacar que la artista está pasando un momento de cambio en su vida. Una nueva era en su carrera musical, que muchos creen que comenzó con “Ramen para Dos” e “Infinitos como el mar”, los temas musicales que están protagonizados por Shanina, el alter ego de esta nueva faceta. El lunes comenzó una cuenta regresiva que dejó a sus fanáticos con más preguntas y la respuesta fue sencilla: un show en River Plate el 12 de diciembre.

Varios canales de streaming del país sufrieron un glitch, las pantallas se pusieron en negro y la cantante apareció con distintos looks, lo que la convirtió en tendencia. Horas antes de que la cuenta regresiva llegará a su fin, usó sus redes sociales para adelantar un poco de lo que estaba por suceder y aumentó la ansiedad de los seguidores.

Desde un helipuerto, donde se podía ver la Ciudad de Buenos Aires, se mostró cantando su último tema. Minutos más tarde, la cantante de “Corazón vacío” contó: “Bueno, mi gente hermosa, ya se imaginarán lo que va a pasar acá arriba, a 70 metros de altura. No lo puedo creer, nos vemos hoy en vivo por stream, en Instagram, por TikTok, en todas las plataformas, vamos a estar en vivo”.

El mensaje que se lee en la cuenta regresiva dice: “Una nueva etapa está por comenzar. Un anuncio histórico le dará un giro 360 al juego para siempre“. La cuestión es que si se trata de un giro de 360° significaría que se vuelve al mismo lugar, dando a entender que no habría cambios. Esto generó una catarata de preguntas, que no encontraron solución, puesto que María escribió: “Entonces, si es 360, ¿volvemos al mismo lugar?“. La referencia es para el estadio del Millonario, donde dio dos conciertos en marzo del año pasado.

Mientras la ansiedad por el anuncio iba en aumento, drones se apoderaron del cielo de la ciudad y comenzaron a mostrar distintas escenas, pero la principal fue el logo de su nombre en color rojo. Pasadas las 21 horas, María apareció en escena junto a Martín Garabal y dieron inicio a la entrevista, que comenzó con el embarazo ectópico que sufrió meses atrás: “Con mucha intensidad, es una montaña rusa de emociones. Hubo momento en lo que estuve muy mal, momentos en los que estuve muy triste y momentos en lo que conecte con la vida, cosas tan simples como respirar, respirar sin un respirador”.

Y siguió: “Es un shock todo lo que me ha pasado estos meses, pero siento que a pesar de que fueron horribles y supernegativas, en las que pensaba ‘¿Por qué me tiene que volver a pasar esto?’ Al toque pude sacarle lo positivo. Yo creo mucho en Dios y para mí esto son mensajes de arriba ‘No es tu hora, pero te estoy queriendo mostrar algo’“.

“Iba para un lado el álbum y fue para otro. Llegó un punto que yo estaba tan triste que iba al estudio y me salían canciones todas depresivas, hablando de la muerte, de las perdidas, de la oscuridad. Yo me sentía muy vulnerable y no quería que salgan las canciones, quería que quede en algo que estoy escribiendo, contando y cantando, pero como modo de terapia, diciendo todo lo que me duele, llorando mucho”, contó acerca del nuevo trabajo que se viene en su carrera.

María, a lo largo de su carrera, pero más en el último tiempo, se encuentra colaborando con artistas internacionales, tocando en los mejores lugares, siendo parte de momentos icónicos y contó cómo lo vive: “La verdad que tremendo. Me pasa mucho cuando voy a giras en Estados Unidos o show en Italia y había banderas de Argentina y yo digo ‘Que hacen acá cantando mis temas y con la bandera de Argentina’. Muy flashero”.

