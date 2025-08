Fiorella Giménez habló de su reconciliación con Cachete Sierra: “Es una persona muy importante”

Fiorella Giménez habló de su reconciliación con Cachete Sierra

Hace apenas una semana, Fiorella Giménez y Agustín “Cachete” Sierra despertaron nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación cuando realizaron un viaje compartido. Desde entonces, las sospechas en redes sociales y medios se multiplicaron, generando toda clase de opiniones y reacciones dentro y fuera del entorno de los protagonistas.

Fiorella estuvo como invitada de Puro Show (El Trece) para hablar acerca de estos rumores de segunda vuelta y comenzó dejando en claro que habló con Sierra antes de tomar la decisión de aceptar la invitación: “Incluso para estar sentada acá es algo que charlamos y conversamos juntos”.

Las preguntas sobre el costado privado y el estado emocional no tardaron en llegar. “Yo en lo privado, puertas adentro, estoy re bien. Si quizás puertas adentro no estuviera bien, obvio que me afecta”, admitió Fiorella. También se refirió al proceso interno en el que ambos transitan: “Venimos ahí con Agus, como que nos cuesta un poco ponernos de acuerdo, la verdad. Pero hay mucho amor y siento que cuando hay mucho amor, todo lo demás se puede dialogar. Nunca jamás a mí me han faltado el respeto. Capaz me duele un poco cuando me llegan mensajes de: ‘Ay, Fio, salí de ahí, no te valoran’”.

La pareja le puso fin a su relación en 2023

Frente a los comentarios del público, la bailarina expuso su postura: “Yo siempre le digo a mis seguidoras, porque soy muy del Instagram y del TikTok, que confíen en mis decisiones, que de verdad, yo soy una persona que se psicoanaliza mucho, que cuida mucho su amor propio, que entrena. Me gusta vivir la vida de esa manera. Y también alrededor tengo personas que son relindas y me cuidan un montón”.

Respecto a las versiones circulantes sobre un estatus formal dentro del vínculo, manifestó: “No, de verdad que no estamos en pareja”. Explicó de manera detallada que, pese a haber compartido momentos y retomado el contacto tras una etapa de distanciamiento, ambos acuerdan avanzar de manera gradual: “Nos volvimos a reencontrar hace muy poquito. Y la verdad es que para estar en un título de pareja y volver a involucrar a la familia, los dos queremos ir con calma, porque ya hemos ido y no tenemos que parar”.

Ante la insistencia sobre cómo se gestiona esa cercanía después de un vínculo de pareja previo, Giménez aclaró: “Yo voy a hablar por mí. O sea, lo que quieran preguntarle a Agus, después se lo preguntarán a él. A mí, realmente, Agus es una persona con la cual yo hace mucho tiempo estoy… A mí él me gusta un montón. Siento que nos respetamos un montón y nos queremos un montón. Él es una persona muy importante para mí. Me animaría a decir que es un antes y un después”.

Aunque la relación fue y es objeto de análisis por parte de la opinión pública, para Fiorella la fortaleza reside en el respeto mutuo y la sincera voluntad de comunicarse. “Siento que cuando las cosas no funcionan, siempre se puede tener psicólogos de por medio, amigos de por medio, o sentarnos los dos y charlar las cosas hasta que quizás en algún momento funcione”, reflexionó. Considera que los problemas atravesados no afectaron lo esencial: “Si me decís que en algún momento yo le falté el respeto o él me faltó el respeto, acá son cosas tan boludas. Es cero marquetinero lo que les voy a contar”.

Desde este nuevo acercamiento, ambos prefieren protegerse del ruido mediático y los rótulos apresurados: “Cuando esas cosas las tengamos, ahí saldremos felices a contarlos. Mientras tanto, queremos cuidarnos, porque esto también, la verdad es que nos afecta un poco a nosotros”. Aunque aclara que el debate público no produce distancia, reconoce que invita a conversaciones difíciles: “No nos aleja, pero sí nos invita a tener conversaciones incómodas. Y a veces no siempre los ánimos están para tener conversaciones incómodas. Digo, yo laburo todo el día, él labura todo el día, estamos a las corridas, uno llega cansado a la noche y es como: ‘uy, boludo, y encima salió esta nota que respondiste como el cu…, rescataste’”.

El entorno y los tiempos individuales también influyen. Desde el panel, uno de los conductores opinó: “Quizás Cachete es como que está creciendo y evolucionando como hombre y deconstruyéndose también, porque él venía quizás de una escuela de ser el galán, de ser el show con todas. Y de golpe, encontró una mujer como vos, que la vio el corazón, porque la sensibilidad que tenés es hermosa”. Fiorella coincide en que el hecho de seguir insistiendo es señal de querer que de esto surja “algo lindo”. Pero para ella, la comunicación sobre la relación y sus nuevas definiciones tendrá lugar solamente cuando ambos lo sientan en plenitud: “Lo comunicaremos en el momento que realmente las cosas estén para comunicar, porque también si nos apuramos…”.